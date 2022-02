Pankkien edunvalvoja moittii henkilötunnusten uusimisen maksavan jopa miljardin – ministeriö kertoo, mistä on kyse

Vuosia valmisteilla oleva henkilötunnuksen uudistus herättää edelleen kiivastakin keskustelua. Nykyinen henkilötunnus otettiin käyttöön jo vuonna 1964, joten se alkaa olla lähivuosina eläkeiässä.

Henkilötunnukset ovat lähivuosina uudistumassa. Yksi syy tähän on yksinkertaisesti se, että uudet tunnukset saattavat jo vuoden 2023 aikana loppua tietyiltä päiviltä.

Tämän takia niihin on pakko ottaa lisää välimerkkejä eli nykyisen väliviivan tai A:n tilalle voi tulla esimerkiksi aakkonen. Nämä on tarkoitus ottaa käyttöön, kun asetus tulee voimaan ensi vuoden alussa.

– Aluksi uudenlaisia tunnuksia tulee käyttöön vain kourallinen. Muutos on välttämätön, muuten henkilötunnukset loppuvat kesken, sanoo valtiovarainministeriön ICT-johtaja Jarkko Levasma.

Uudistuksia on tulossa muitakin. Myös henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen on hallitusohjelmassa. Jatkossa sukupuolta ei voisi päätellä nykyiseen tapaan henkilötunnuksen loppuosan yksilönumerosta, joka on naisilla parillinen ja miehillä pariton.

– Jatkossa ei olisi enää väliä, mikä tunnuksen toiseksi viimeinen merkki on, Levasma sanoo.

Sukupuolineutraalin henkilötunnuksen kustannusarvio on yhteensä noin 107 miljoonaa euroa, josta noin 64 miljoonaa jakautuu yksityiselle sektorille ja noin 43 miljoonaa julkiselle sektorille.

Uudistus ei ole kuitenkaan sujunut ilman arvostelua, joka tuntuu jatkuvan edelleen, vaikka hanketta on matkan varrella korjattu ja muutettu.

Seuraavassa Tilastokeskuksen laatima esimerkki henkilötunnuksen sisällöstä: Henkilötunnus on 131052-308T Henkilötunnus koostuu 11 merkistä, joista alkuosa kertoo syntymäpäivän (13), kuukauden (10) ja vuoden (52). Seuraavaksi tulee merkki, joka 1800-luvulla syntyneillä on (+), 1900-luvulla syntyneillä (-) ja 2000-luvulla syntyneillä (A). Tämän jälkeen tulee kolmen merkin mittainen (308) juokseva yksilönumero. Sillä erotetaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika. Yksilönumero on miehillä pariton ja naisilla parillinen. Viimeinen tarkistusmerkki (T) on joko numero tai kirjain. Se saadaan jakamalla syntymäajan ja yksilönumeron muodostama yhdeksännumeroinen luku 31:llä. Tarkistusmerkki määräytyy tuloksena olevasta jakojäännöksestä. Tässä tapauksessa se on T=25.

Henkilötunnuksen uudistaminen tapahtuu valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta.

Henkilötunnuksen uudistamista pohtinut työryhmä esitti vuonna 2020, että Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muu henkilöön liittyvä tieto.

Suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin, eikä nykymuotoisen henkilötunnuksen korvaamista enää valmistella.

– Tästä päätettiin luopua, koska järjestelmämuutoksen yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset nähtiin niin suuriksi, Levasma sanoo.

Nyt valtionvarainministeriössä on valmisteltu rajatumpaa muutosta, joka perustuu henkilötunnuksen nykyiseen muotoon. Parhaillaan uudistamista koskevat lakiluonnokset ovat lausuntokierroksella.

– Vuoden 2027 jälkeen syntyneiden tunnuksista ei voi tietää, kumpaa sukupuolta henkilö on, sanoo Levasma.

Uusi yksilöintitunnus tulisi ensi vuoden alusta väestötietojärjestelmään jokaiselle, jolla on suomalainen henkilötunnus. Uusi tunnus ei vaatisi toimenpiteitä kansalaisilta. Tunnistetta käytettäisiin erilaisissa tietojärjestelmissä.

Uudistus on saanut myös kritiikkiä. Uudistuksen edellisessä vaiheessa sitä arvostelivat muun muassa elinkeinoelämän etujärjestöt ja työeläkeyhtiöt, jotka kritisoivat hankkeen aikataulua.

Myös pankki- ja vakuutusalan etujärjestö Finanssiala on arvioinut, että uudistuksen edellisessä vaiheessa ehdotettu henkilötunnuksen korvaaminen täysin uudella tunnuksella aiheuttaisi jopa miljardin kustannukset.

Finanssiala on jatkanut kritiikkiään myös yksilöintitunnusta kohtaan, vaikka uudistus on vielä kesken.

Finanssialan johtavan asiantuntijan Teija Kaarlelan mukaan yksilöintitunnuksen käyttöönottoon liittyvät hyödyt eivät toteudu täysimääräisinä, mikäli se jäisi vain suppeaan käyttöön.

– Suuremmasta uudistuksesta luovuttiin tällä erää, mutta uusimuotoista yksilöintitunnusta ollaan tuomassa. Sen käyttöönoton laajuus jätetään toistaiseksi auki, Kaarlela sanoo.

Hänen mukaansa uudistuksen perusteet ontuvat.

– Uudistukselle esitellyt hyödyt toteutuisivat vasta sitten kun se olisi laajassa, henkilötunnuksen korvaavassa käytössä. Käytön laajentamisen aikataulu jätetään kuitenkin avoimeksi.

Laajemmassa käytössä järjestelmän uusiminen tuottaisi merkittäviä kustannuksia eri toimijoille.

– Näitä ei esityksessä käsitellä, koska sitä ei nähdä ajankohtaiseksi.

Uudistukseen osallistunut Levasma on kuullut kritiikin ja puolustautuu.

– Finanssialan kritiikki perustuu siihen, että he eivät oikein usko, että henkilötunnusta ei olla korvaamassa yksilöintitunnuksella. Tässä tapauksessa kustannuksia olisikin tulossa, mutta mitään sellaisia suunnitelmia ei tällä erää ole eikä sellaista tavoitella, koska muutos olisi niin kallis, Levasma sanoo.

Hän painottaa, että yksilöintitunnuksen käyttöönotto perustuu vapaaehtoisuuteen. Sen käyttöönotto ei sinänsä ole monimutkainen tekninen prosessi.

– Luodaan mahdollisuus, että viranomainen voi ottaa halutessaan ottaa käyttöön yksilöivän tunnisteen henkilötunnuksen rinnalle. Sen käyttö on vapaaehtoista, Levasma sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi koulutussektorilla on ollut kiinnostusta ottaa yksilöintitunniste jollain aikataululla käyttöön.

– Mitään suunnitelmia siitä, että se jossain vaiheessa korvaisi henkilötunnuksen ei ole olemassa, vaikka teoriassa se voisi olla jossain vaiheessa järkevää. Muutos on kuitenkin niin kallis, että sen tavoittelusta on toistaiseksi luovuttu, Levasma sanoo.

Hän korostaa, että uudistus on vielä kesken.

– Esitys on vielä lausuntokierroksella. Katsotaan sen pohjalta, minkälaisena konkreettinen esitys lähtee eteenpäin. Mitään ei ole vielä hakattu kiveen.