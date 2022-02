Orionin osake harppasi reippaasti – syöpälääkkeen myyntiarvio moninkertaistui

Orionilta sateli myönteisiä uutisia, ja osake lähti villiin ralliin.

Lääkeyhtiö Orionin osakkeet ovat tänään olleet vauhdikkaassa nousukiidossa aiempaakin valoisampien myyntinäkymien myötä.

Orion kertoi myöhään torstaina, että sen yhteistyökumppani Bayer on nostanut arviotaan Nubeqa-tuotteen myyntipotentiaalista. Bayerin uuden arvion mukaan Nubeqan vuotuinen maailmanlaajuinen myynti voisi parhaimmillaan ylittää kolme miljardia euroa. Bayerin aiemman arvion mukaan myynti voisi parhaimmillaan ylittää miljardi euroa.

Orion julkisti lisäksi jälleen uusia, myönteisiä tutkimustuloksia darolutamidin tehosta. Perjantaiaamuna Orion kertoi vielä myönteisiä tutkimustuloksia toisesta, valmisteilla olevasta eturauhassyövän hoitoon tarkoitettavasta lääkkeestä.

Nubeqa on eturauhassyövän hoidossa käytettävä darolutamidi. Bayerilla on darolutamidin kaupalliset oikeudet maailmanlaajuisesti, ja Orion on oikeutettu saamaan vuosittain porrastettua rojaltia sen myynnistä. Rojaltien lisäksi Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta asteittain kasvavia kertasuoritteisia etappimaksuja.

Perjantaina kaupankäynnin alettua Helsingin pörssissä Orionin osakkeen kurssi singahti heti yli 20 prosenttia eilistä päätöstään ylemmäs ja on siellä koko päivän pysynytkin.

Iltapäivällä sekä A- että B-sarjan osake liikkui 25 prosentin nousussa 45–46 eurossa. Kaupankäynti Orionilla on ollut tavallista selvästi vilkkaampaa, sillä B-osake oli vaihtoykkösenä 68 miljoonan euron vaihdolla.