Atrian toimitusjohtaja huolissaan lihantuottajien tilanteesta: ”Nyt on tosi kysymyksessä”

Elintarvikeyhtiö Atrian toimitusjohtajan mukaan maatalouden ahdinko on nyt maailmanlaajuinen ilmiö. Ratkaisukeinot ovat vain vähissä.

Maatalouden kustannuskriisi heijastuu myös elintarvikeyhtiöihin.

Pörssiyhtiö Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn on seurannut keskustelua aitiopaikalta. Hän ollut Atrian palveluksessa jo vuosikymmeniä, joten perspektiiviä on kertynyt.

Gröhn, jos kuka tuntee Suomen lihatalouden ja tietää myös alkutuotannon haasteet. Kun Krimin kriisistä ja pakotteista oli jotenkuten selvitty, iski korona ja viimeisimpinä on tullut kustannuskriisi, kuten energian ja lannoitteiden kallistumisen.

– Keskustelu ei ole aiheetonta, vaan nyt on tosi kysymyksessä. Ensimmäiset iskut on ottanut vastaan alkutuotanto. Viime kesän sato oli huono. Kotieläinpuolella ovat taasen nousseet rehukustannukset, Gröhn sanoo.

– Tilanne on kriisiytynyt ja tuottajilta on tullut karmeita lukuja, eivät he turhaan puhu.

Gröhn korostaa että maatalouden kustannuskriisi ei ole pelkästään Suomen ongelma, vaan se näkyy myös muualla maailmassa.

– Tilanne on maailmanlaajuinen eivätkä kansalliset ratkaisut ole helppoja.

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn

Kohonneet kustannukset laskivat Atrian liiketulosta viime vuoden lopulla. Se painui loka-joulukuussa 15,1 miljoonasta 12,6 miljoonaan euroon. Kustannusten nousu koski sekä raaka-aineita, materiaaleja, tarvikkeita että palveluita.

” Nyt mentiin kertatempauksella aivan uudelle tasolle

Atria kertoo korottaneensa tuottajahintoja viime vuoden loppupuolella. Tämä on osuuskuntien hallitsemalle yhtiölle vähän pakollistakin.

– Nostimme tuottajahintoja syksyllä, mikä näkyi raaka-ainekustannuksissa. Meille tärkeintä on kuitenkin jatkuvuus. Jos alkutuotanto pettää, niin mitä me tehdään tulevina vuosina, Gröhn sanoo.

Hänen mukaansa kustannustilanne heikkeni syksyllä nopeasti, vaikka lievä kustannusinflaatio on ollut vuodesta toiseen petikaverina.

– Nyt mentiin kertatempauksella aivan uudelle tasolle. Sähkö, työvoimakustannukset, pakkausmateriaalit ja kuljetukset olivat nousussa. Ainoa erä, joka oli laskussa, oli koronasta johtuen matkakustannukset.

Atria kertoi keskiviikkona tilinpäätöksen yhteydessä, että se odottaa tämän vuoden tuloksensa jäävän viime vuodesta.

– Alan teollisuuden kustannuksissa ei ole oikein vielä löytynyt kovaa maata jalkojen alle. Paine on vieläkin hieman päällä. Pohdiskelut siitä, että kustannusten nousu olisi väliaikainen ilmiö voi unohtaa eikä alaspäin tulla menemään.

MTK:n tuoreessa kyselyssä yli 30 prosenttia kotieläintiloista ilmoitti jo sopeuttaneensa tuotantoa tai aikovansa sopeuttaa sitä heikon maksuvalmiustilanteen takia seuraavan vuoden aikana. Näin ainakin jos tuottajahinnat eivät nouse riittävästi.

Atria hankkii raaka-aineensa pitkillä sopimuksilla, joten tuotannon mahdollinen lasku ei hetkauta sitä suoraan. Lihantuottajat ovat yleensä pitkiin sopimuksiin ja etenkin niiden pitkiin irtisanomisaikoihin tyytyväisiä.

Gröhn on silti huolissaan, vaikka sopimustuottajilta ei ole kuulunut negatiivisia uutisia.

– Vuosikymmenet on kuljettu yhdessä ja toivottavasti mennään myös tämän rysäyksen ylitse, kun saadaan marginaalitasot kohdilleen.

Gröhn ei ota kantaa Suomen hallituksen suunnittelemiin kustannustukitoimiin, vaan toteaa julkisuuteen tulleiden tietojen olevan tähän vielä liian hajanaisia.

– Tätä on myös poliittisella tasolla äärettömän vaikeaa ratkaista. Ala on ollut melkoisessa mankelissa jo pidemmän aikaa.

Suurin osa Atrian Suomessa valmistamista tuotteista valmistuu Seinäjoen Nurmossa. Yhtiön tuotannossa on viime aikoina painottunut siipikarjan osuus.

Yhtiön jätti-investointi on Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen rakennettava tehdas, jonka arvo on noin 155 miljoonaa euroa. Gröhnin mukaan investointi on sujunut suunnitellusti.

Tehtaan myötä Atria Suomen siipikarjan tuotantokapasiteetti lisääntyy peräti noin 40 prosenttia. Atria arvioi, että sen nykyiset sopimuskumppanit pystyvät tyydyttämään raaka-ainetarpeet.

Uuden tehtaan arvioidaan olevan valmis vuoden 2024 aikana.