Finlaysonin, Vallilan ja Makian emoyhtiö Manna ostaa enemmistön ruotsalaisesta lifestyle-brändistä

Viime toukokuussa perustettu Manna laajenee Ruotsiin. Yhtiö tekee ostotarjouksen myös lopuista Lexingtonin osakkeista.

Mannan tunnetuin tuotemerkki on Finlayson.

Suomalainen bränditalo Manna & Co ostaa enemmistöosuuden ruotsalaisesta Lexingtonista, tiedotteessa kerrotaan.

Viime keväänä perustettu Manna & Co omistaa ennestään Finlaysonin, Vallilan ja Makian. Konserniin kuuluu myös Sasta.

Ostettavan 68,1 prosentin osuuden kauppahinta on 36,0 kruunua osakkeelta. Kaupan kokonaisarvo on tältä pohjalta noin 146,5 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 13,8 miljoonaa euroa.

Lexington on tunnettu vaatteistaan ja kodin sisustustuotteistaan. Se on listattu Tukholman pörssiin First North-markkinapaikalle.

Myyjinä ovat Lexingtonin perustajaomistajat Kristina ja Tommy Lindhe sekä eräät muut yhtiön suuret osakkeenomistajat.

– Manna & Co:n omistajat ja ylin johto ovat tehneet meihin vaikutuksen, ja olemme iloisia voidessamme luovuttaa ohjat yritykselle ja henkilöille, joihin todella uskomme, sanovat Lindhet tiedotteessa.

Lexington on perustettu vuonna 1997 ja se toimii nykyisin yli 20 markkinalla. Suomessa Lexingtonin tuotteita myy esimerkiksi Stockmann.

Lexingtonin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 30,7 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 2,7 miljoonaa euroa. Työntekijöitä Lexingtonilla on noin 125. Yhtiö tulee jatkamaan toimintaansa itsenäisesti.

Kaupan myötä Manna & Co ylittää 30 prosentin omistusrajan, mikä velvoittaa yhtiön tekemään viimeistään 18. maaliskuuta julkisen ostotarjouksen kaikista lopuista Lexingtonin osakkeista.