HS: Lapissa houkutellaan matkailutyöntekijöitä jopa 4 000 euron kuukausipalkalla

Lapin matkailualalta on poistunut viruspandemian aikana etenkin kokeneita työntekijöitä. Tämän takia osa yrityksistä ei ole voinut avata toimintaansa täysipainoisesti, kertoo Helsingin Sanomat.

Lapissa on riittänyt viime aikoina matkailijoita. Joulukuussa rikottiin ennätys: maakunnassa yöpyi enemmän eurooppalaisia matkailijoita kuin jouluna 2019 ennen pandemian alkamista, ilmenee Tilastokeskuksen tilastoista.

Työntekijöitä on ollut huomattavan vaikea löytää, kertoo Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell.

Koronarajoitusten luoma epävarmuus on vähentänyt ihmisten kiinnostusta lähteä Lapin matkailualalle talveksi töihin.

– Jonkin verran on ollut sitä, ettei ravintoloita ole saatu avattua tietyille päiville tai aukioloaikoja on jouduttu työntekijäpulan takia rajaamaan, Forsell sanoo Helsingin Sanomille.

– Kun esimerkiksi hotellissa majoittuvien ruokailut on pitänyt hoitaa lyhyessä ajassa kerralla, se on näkynyt työvoiman tarpeessa.

Osa yrityksistä on pyrkinyt houkuttelemaan työvoimaa palkan­korotuksilla. Esimerkiksi Ylläksen kylissä kahta Otso-ravintolaa pyörittävä yrittäjä Markku Tapio on palkannut kokkeja ja tarjoilijoita 4 000 euron kuukausipalkalla.

– Sesongin aikana jokainen päivä on perjantaipäivä. Työ on rankkaa ja hyvin vaativaa. On koettu, että työntekijä ansaitsee tällaista palkkaa. Alkutalvi on ollut valtavan hyvä.