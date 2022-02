Eveliina lopetti Airbnb-vuokrauksen ja tuotot putosivat selvästi – Katjan asuntoihin on tullut aivan uudenlaista väkeä

Airbnb-asuntojen markkinat hyytyivät koronapandemian levittyä Suomeen, mutta alkushokin jälkeen kysyntä on elpynyt nopeasti. Lomamatkailijoiden tilalle on ilmaantunut uudenlaista asiakaskuntaa.

Ensi alkuun näytti huonoenteiseltä. Airbnb-asuntojen kysyntä alkoi hiipua uhkaavasti, kun koronaviruspandemia levisi Suomeen vuoden 2020 kevättalvella. Peruutukset tyhjensivät vuokraajien kalenterit. Pitkälle vuotta täyteen varatut asunnot olivat jäämässä tyhjilleen määrittelemättömän pitkäksi aikaa.

Nyt noin kaksi vuotta myöhemmin vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät Airbnb-vuokraajien pahimmat pelot lopulta toteutuneet. Vaikka markkina kärsi tappioita pandemian alla, se sopeutui uudenlaiseen tilanteeseen. Hotellitilastoja laativan STR:n ja vuokrausalustojen tietoja kokoavan AirDNA:n laatiman raportin mukaan Airbnb on myös yhtiönä kärsinyt koronakriisistä vähemmän kuin esimerkiksi hotelliketjut.

– Onhan tämä ollut mielenkiintoista aikaa, Airbnb-asuntoja Helsingissä vuokraava Katja Meriläinen tuumaa.

– Isoin muutos markkinassa tapahtui heti alussa, kun koronapandemia iski Suomeen. Siitä seurasi äkkipysähdys, sillä ihmiset vetäytyivät välittömästi neljän seinän sisään ja lakkasivat liikkumasta. Äkkipysähdys ei kuitenkaan kestänyt hirveän kauaa, ja kysyntä alkoi vähitellen palata Airbnb-markkinoille.

Airbnb-asuntoja Helsingissä vuokraavan Katja Meriläisen mukaan korona-aikana kysyntä on tehnyt markkinoilla aaltoliikettä. Hän luonnehtii Airbnb-markkinoita joustaviksi, mikä on todennäköisesti auttanut niitä sopeutumaan uudenlaiseen tilanteeseen.

Meriläisellä on yhteensä kahdeksan Airbnb-asuntoa. Niistä kolmea hän vuokraa asuntojen varsinaisten omistajien puolesta. Hän kuvailee kohteiden kysynnän olleen Airbnb-markkinoilla aaltoilevaa viimeiset kaksi vuotta.

– Välillä kysyntä on palannut ihan normaalille tasolle. Hetkittäin taas on tullut hiljaisia jaksoja. Kysyntä on tuntunut voimistuvan sitä mukaa, kun esimerkiksi rajoituksia on höllätty. Aina silloin, kun rajoituksia on palautettu takaisin voimaan, kysyntä on taas notkahtanut hieman.

Meriläinen sanoo korona-ajan osoittaneen Airbnb-markkinoiden joustavuuden. Hän arvelee, että juuri tästä syystä markkinat alkoivat elpyä pian pandemian alkuvaiheessa koetun äkkipysähdyksen jälkeen. Vuokraajien kalenterit tyhjentyivät lomamatkailijoista ja muutaman yön yöpyjistä, mutta tilalle alkoi ilmaantua uudenlaista asiakaskuntaa.

– Ihmiset alkoivat etsiä työtiloja ja karanteeniasuntoja. Samalla Suomeen palasi paljon ihmisiä ulkomailta, jotka olivat lähteneet pandemiaa pakoon kotimaahan ja etsivät siksi väliaikaista asuntoa Suomesta. Nyttemmin asiakaskunnassa ovat korostuneet sellaiset ihmiset, jotka tulevat Helsinkiin kyläilemään sukulaisten luo, Meriläinen kertoo.

pandemiaa edeltäneelle tasolle Airbnb-asuntojen markkina ei kokonaisuutena ole vielä elpynyt. Taloussanomat uutisoi tammikuun lopulla, että varsinkin pääkaupunkiseudulla Airbnb-asuntojen määrä on vähentynyt huomattavasti kahden viime vuoden aikana.

Helsingissä Airbnb-asuntojen määrä on parissa vuodessa laskenut 2 572:stä 1 417:ään, Vantaalla 389:stä 243:een ja Espoossa 328:sta 246:een.

Jos pääkaupunkiseudun tilannetta tarkastellaan Airbnb-kohteista kuukauden aikana saatujen tuottojen valossa, Vantaalla tuotot ovat pysyneet korona-aikaa edeltäneellä tasolla, ja Espoossa ne ovat jopa nousseet.

Helsingissä taas yhden Airbnb-asunnon vuokratuotto on jäänyt alle tuhanteen euroon, mikä on selvästi vähemmän kuin ennen pandemiaa. Yhden Airbnb-asunnon vuokraus Suomessa tuotti viime vuonna keskimäärin lähes 1 400 euroa kuukaudessa.

– Tilastoja katsoessa täytyy muistaa, että suurin osa Airbnb-asunnoista on tarjolla vain osa-aikaisesti. Itsekin käytän omia asuntojani omaan asumiseen Airbnb-vuokrauksen ohella, Meriläinen huomauttaa.

Suomen Airbnb-markkina keskittyy pääkaupunkiseudun lisäksi erityisesti Rovaniemelle ja Kittilän Leville.

Markkinan luonne eroaa näillä paikkakunnilla kuitenkin olennaisesti siitä, millainen se on pääkaupunkiseudulla. Rovaniemellä ja Kittilässä turistien merkitys markkinalle on suurempi kuin pääkaupunkiseudulla, jossa Airbnb-kohteen voi vuokrata yhtä hyvin niin lomamatkailija kuin työmatkalainen.

Rovaniemeläinen Eveliina Rissanen vetäytyi Airbnb-markkinoilta keväällä 2020 eikä hän ole niille sen jälkeen palannut. Ennen korona-aikaa hän oli vuokrannut Airbnb:n kautta talvikausiksi kahta yksiötä, jotka sijaitsevat Rovaniemen keskustassa. Vuoden 2020 huhtikuusta lähtien molemmat asunnot ovat olleet pitkäaikaisten vuokralaisten asuttavina.

– Koin, että Airbnb-kalenterin laittaminen jäihin oli ainoa järkevä ratkaisu silloin, kun koronapandemia levisi Suomeen. Peruutuksia tuli pandemian alussa aivan hirveästi. Asiakkailla oli totta kai täysi oikeus peruuttaa varauksensa, mutta minulle jäi siinä tilanteessa kaksi tyhjää asuntoa, joiden kuluja en pystynyt enää kattamaan niistä saaduilla tuotoilla, Rissanen kertoo.

Eveliina Rissanen vuokrasi ennen korona-aikaa Airbnb:n kautta kahta Rovaniemen keskustassa sijaitsevaa yksiötä. Molemmissa asunnoissa on tällä hetkellä pitkäaikainen vuokralainen.

Hieman yllättäen Airbnb-asuntojen määrä on kahden viime vuoden aikana lisääntynyt niin Rovaniemellä kuin Lapin muilla lomapaikkakunnilla. Tätä saattaa selittää korona-aikana suosiotaan kasvattanut kotimaan matkailu. Lapin Airbnb-kohteiden tuotot sen sijaan jäivät viime vuonna pandemiaa edeltänyttä aikaa alhaisemmiksi.

Rissanen kertoo omien vuokratuottojensa laskeneen tuntuvasti sen jälkeen, kun hän siirsi omistamansa yksiöt Airbnb-markkinoilta perinteisille vuokramarkkinoille.

– Ero on ollut suuri. Pitkäaikaisten vuokralaisten maksamat vuokrat ovat kuitenkin kattaneet asuntojen kulut, joten sinänsä olen pysynyt yhä plussan puolella.

Rissasen vuokralaisista toisen vuokrasuhde on päättymässä kesän alussa. Hän ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, palauttaako hän asunnon vuokrasuhteen päätyttyä takaisin Airbnb-markkinoille.

– Mikäli alan jälleen vuokrata asuntoa Airbnb:n kautta, ryhdyn luultavasti suosimaan siinäkin hieman pidempiaikaisempaa vuokrausta. Aiemmin saatoin vuokrata asuntoa jopa yhdeksi yöksi, mutta se työ, minkä asunnossa joutuu yhden yön takia tekemään, on lopulta aika kova. Elämässä kun on muutakin tekemistä kuin siivota ja päivystää.