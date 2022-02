Kotimainen tomaatti ampaisi poikkeuksellisiin hintoihin – Ritva, 84, kertoo, miksi maksaa silti sen minkä pitää

Taloussanomien haastattelemat asiakkaat kertovat huomanneensa kohonneet hinnat. Ostohalukkuutta ne eivät juurikaan häiritse.

84-vuotias Ritva on tyytyväinen siihen, että tomaatteja saa kaupasta ympäri vuoden. Aina näin ei ole ollut, hän muistuttaa.

Kotimaiset kasvikset ovat nyt hinnoissaan. Etenkin tomaatin ja kurkun kilohinnat ovat nousseet viime aikoina ennätyslukemiin.

– En muista, että olisi kymmeneen vuoteen ollut tällaisia hintoja. Nyt eletään aivan poikkeuksellisia aikoja, Kauppapuutarhaliitto ry:n toiminnanjohtaja Niina Kangas sanoo.

Tomaattien hinta tuppaa nousemaan talvikuukausina, sillä silloin ne kasvavat kasvihuoneissa keinovalojen alla. Se taas kuluttaa sähköä, joka viime aikoina on ollut ennätyskallista. Viime vuoden lopussa nähtiin jopa ennätyksiä.

Kankaan mukaan monet tomaatinviljelijät ovat saattaneet sopeuttaa viljelyä sähkön hintojen vuoksi ja vähentäneet valotusta. Siitä syystä satoa syntyy vähemmän.

– Kun satoa on vähemmän markkinoilla ja kysyntä on ennallaan, hinnat nousevat. Suomalaiset syövät paljon tomaattia, Kangas sanoo.

Viljelijöiden tuotantokustannukset ovat nousseet myös muilta osin. Kankaan mukaan esimerkiksi lannoitteiden hinnat ovat jopa kaksinkertaistuneet ja pakkausmateriaalit, muovi ja pahvi, kallistuneet viimeisen vuoden aikana useita kymmeniä prosentteja.

Kankaan mukaan vastaavaa on tapahtunut myös muualla Euroopassa.

Taloussanomat kävi Helsingin keskustassa sijaitsevissa Postitalon K-Supermarketissa, Sokoksen S-Marketissa ja Kampin Lidlissä katsomassa tomaatteja ja jututtamassa niiden ostajia.

Tomaatit odottavat punertavina laatikoissaan. Yhteen laatikkoon mahtuu viisi kiloa ykkösluokan tomaatteja. Laatikon kyljessä lukee Närpes ja toisessa naapurikunta Korsnäsin nimi. Molemmat tunnetaan kasvihuoneistaan.

Puolilta päivin hevi-osastoilla ei ole tunkua, eikä vaaoilla näy jonoja. Hilleviksi esittäytyvä nainen sanoo, että K-kaupan 6,59 euron kilohinta on paljon, mutta siitä huolimatta hän pussittaa kolme-neljä tomaattia.

– Ei hinta estä ostamasta. Täytyy ymmärtää, että nyt ei ole paras kasvukausi ja ostan tomaatteja sen mukaan. Aina kotimaista, hän sanoo.

Lue lisää: Katso, kuka kärsii eniten energian ja poltto­aineiden kallistumisesta – laskimme, paljonko maksut nousivat kolmessa erilaisessa taloudessa

Sokoksen S-marketissa asiakkaita on liikkeellä enemmän. Täältä saisi myös espanjalaisia tomaatteja, 2,49 euroa kilo. Ne ovat syrjemmässä, sillä täällä, kuten muidenkin ketjujen kaupoissa, kotimaiset tuotteet ovat paraatipaikalla. Täällä kotimainen tomaatti maksaa 5,79 euroa kilolta.

Hinta tuntuu suurelta tällaisen eläkemummon mielestä, 84-vuotias Ritva Asikainen tokaisee.

Ritva Asikainen valitsi tomaatteja S-Marketissa. Hän ostaa aina kotimaista.

Asikainen kertoo muistavansa sota- ja pula-ajat, eikä tomaattia silloin syöty Karjaan kauppalassa ympäri vuoden. Hänestä on mukavaa, että tomaattia ylipäätään on tarjolla. Asikainen valitsee pussiinsa tarkasti samankokoisia hedelmiä – tomaatin syötävä osa on kasvin hedelmä. Ja jos aivan tarkkoja ollaan, pitäisi puhua marjasta.

– Nykyään on ihan kaikenlaista. Perheeni oli aikanaan ensimmäisiä, jotka alkoivat kasvattaa tomaattia kotona. Isä laittoi niitä kasvamaan aurinkoiselle ja lämpimälle seinänvierustalle, Asikainen sanoo.

Lidlissä tomaattihylly yllättää runsaudellaan. On tarjolla pihvitomaatteja, tarjouksessa olevia makeita tomaatteja, kirsikkatomaatteja, helmitomaatteja ja San Marzano -tomaatteja.

Ja tietysti myös niitä tuttuja, kotimaisia tomaatteja, 5,29 euroa per kilo. Pussinsa tomaateilla ääriään myöten täyttävä nuori nainen ei halua nimeään lehteen, mutta kertoo huomanneensa, että tomaattien hinnat ovat nousseet.

Heidi Karasti poimi Lidlistä terttutomaatteja.

– Vegaanina ostan näitä joka tapauksessa. Toisinaan ne ovat halvempia, eikä maailma hintaan kaadu, hän sanoo.

Tomaatit menevät pääasiassa leivän päällisiksi.

Samaa sanoo 90-vuotias Heidi Karasti, joka poimii pussiin hollantilaisia terttutomaatteja. Kotimainen on nyt turhan kallista, hän tuumaa.

– Tomaattia ostan kyllä. Se pitää terveenä, Karasti tokaisee.

Pelkkä hinta ei ohjaa Karastin tomaattivalintaa. Hänen mukaansa terttutomaatit ovat saaneet enemmän aurinkoa ja maistuvat voimakkaammilta. Kotona hän aikoo pestä ne ja laittaa paperipussiin.

– Joskus teen tomaateista myös vuokaa, johon tulee lisäksi mozzarellaa tai vuohenjuustoa ja paljon valkosipulia. Ja vähän oliiviöljyä sekaan.