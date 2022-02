VR:n vanha kalusto kiinnostaa Suomen Elämysjunia – sijoittajiksi lupautuneet Peter Vesterbacka ja Onnibussin perustaja Pekka Möttö

Yhtiö aikoo hankkia lähivuosina ainakin kolme veturia ja parikymmentä vaunua.

Rahoitusta hakeva Suomen Elämysjunat ilmoittaa olevansa kiinnostunut VR:ltä vapautuvasta vanhasta junakalustosta.

Junakalustoaan uusiva VR on ilmoittanut, että käytöstä poistuvaa kalustoa voidaan jatkossa myydä ulkopuolisille, kun aiemmin yhtiö on romuttanut vaunujaan ja vetureitaan. Paaliin on mennyt jopa 1990-luvun alussa rakennettuja Intercity-vaunuja.

Vuonna 2020 perustettu Suomen Elämysjunat aloitti tammikuussa joukkorahoituskampanjan. Yhtiöön ovat lupautuneet sijoittajiksi myös muun muassa Roviosta ja Helsinki–Tallinna-rautatietunnelihankkeesta tunnettu Peter Vesterbacka sekä Onnibussin perustaja Pekka Möttö.

– Tuomme raiteille täysin uudenlaisen uuden konseptin. Haluamme tehdä junamatkasta fantastisen elämyksen, johon rautateillä pitäisi muutoinkin panostaa, sanoo Vesterbacka tiedotteessa.

Suomen Elämysjunat aikoo toteuttaa teemallisia junamatkoja eri kohderyhmille sekä matkoja muun muassa urheilu- ja kulttuuritapahtumiin.

Yhtiöllä on tarkoitus kerätä pääomaa junakaluston hankintojen ennakkomaksuihin, markkinointiin ja toiminnan kasvattamiseen niin oman kuin vuokratun kaluston avulla.

Tähtäimessä on omistaa vuoteen 2025 mennessä ainakin kolme veturia ja kaksikymmentä vaunua. Junamatkoja voidaan tehdä myös ulkomaille.

Elämysjunatoiminta on yhtiön mukaan erittäin suosittua monissa muissa maissa Euroopassa sekä ympäri maailman. Suomen Elämysjunat uskoo, että vastaavanlainen matkailu voisi tuoda turisteja myös Suomeen.

– Suomessa nostalginen ja teemallinen junamatkailu on ollut lähinnä yksittäisten höyryveturimatkojen toteuttamista, mutta Elämysjunien tavoitteet ovat paljon mittavammat. Tavoitteena on tehdä yhtiöstä omistustensa myötä todellinen koko kansan junayhtiö, joka palvelee niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia matkailijoita, toteaa Suomen Elämysjunien pääkoordinaattori Robert Ramstedt.