Omikron aiheutti Finnairille ”täydellisen myrskyn” – väki sairaana, asiakaspalvelu pulassa...

Koronapandemian lasku Finnairille on paisunut jo selvästi yli miljardin euron. Nyt alkaa kuitenkin näkyä jo valoa tunnelin päässä.

Pandemiasta pahoin kärsineen Finnairin pari viime vuotta ovat olleet raskaat, ja tilanne kärjistyi vuodenvaihteen tietämillä, kun omikron-aalto vei runsaasti työntekijöitä sairauslomille ja suomalaiset peruivat ja muuttivat varaamiaan lentoja.

– Omikron oli operatiivisesti täydellinen myrsky isomman, pidemmän pandemiamyrskyn keskellä, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kuvaili tilannetta yhtiön tulosjulkistuksen yhteydessä torstaina.

Joulukuussa muuttuneet matkustusrajoitukset aiheuttivat ruuhkia lentokentillä, ja asiakaspalvelun ruuhkat ovat olleet pahoja.

Finnair lähetti vastikään kanta-asiakkailleen pahoitteluviestin viime aikaisista ongelmista.

Sairauslomiin varautumisen takia yhtiö on vähentänyt lentojaan tässä kuussa viidenneksellä sekä pestannut 50 uutta asiakaspalvelijaa puhelinpalveluihin. Mannerin mukaan yhtiö on monien muiden tavoin menettänyt koodareita viime aikoina, ja myös heitä rekrytoidaan nyt lisää.

Omikron pienentää huomattavasti Finnairin tuottoja, mutta vaikutuksesta odotetaan lyhytaikaista.

Finnair arvioi, että sen liiketoiminta pysyy tappiollisena vielä tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon.

Kaksi vuotta kestäneestä pandemiasta on koitunut Finnairille jo selvästi yli miljardin euron lasku. Yhtiön kassa ja taseasema ovat kuitenkin edelleen vahvoja, Manner korostaa.

Asemaa vahvistaa valtion kanssa sovittu 400 miljoonan euron hybridilaina, jonka viimeiselle 50 miljoonalle eurolle yhtiö sai juuri EU:n komissiolta hyväksynnän. Lainan merkitys yhtiön taseasemalle on Mannerin mukaan merkittävä. Finnair alkaa nostaa lainaa erissä keväästä alkaen.

Keskiviikkona norjalaispankki DNB arvioi analyysissään, että pohjoismainen lentoyhtiö SAS on vaarassa mennä konkurssiin ilman yrityssaneerausta.

– Pitää huomata, että se perustuu analyytikkoraportteihin ja [tiedot] ovat siltä osin spekulatiivisia SAS:n tilanteen osalta. Emme tarkkaan tiedetä, mikä tilanne ja suunnitelmat oikeasti ovat. Siihen meillä ei ole sen enempää kommunikoitavaa.

Manner huomauttaa, että Finnairilla kassa ja taseasema on moniin lentoyhtiöihin, myös SAS:iin verrattuna vahva.

Lentoliikenne on alkanut elpyä, joskin Aasian markkinoilla etenkin Kiinan ja Hongkongin avautumista jouduttaneen odottamaan loppuvuoteen. Mannerin mukaan Finnair voi kuitenkin olla kannattava ilman Kiinan markkinaakin.

– Aasian strategia koskee koko Aasiaa, ja siellä on monia maita. Finnair ei ole yksinomaan riippuvainen Kiinasta.

Polttoaineiden hintojen nousu näkyy myös Finnairin kustannusten kasvuna.

– Hinnan vaihtelut ovat normaalia toimintaa lentoliikenteessä. Aina kun hinta nousee, se tarkoittaa automaattisesti sitä, että hinta siirtyy viiveellä lipun hintoihin.

Ukrainan kuumentunut tilanne on nostanut esille huolen siitä, että Finnair voisi menettää ylilentolupansa Venäjällä vastapakotteiden seurauksena.

– Venäjän ilmatila on Finnairille niin kuin kaikille muillekin eurooppalaisille lentoyhtiöille tärkeä Aasian yhteyksien kautta. Viime vuosina on aika ajoin nähty geopoliittisia jännitteitä. Siitä huolimatta Finnairilla on historia siitä, että olemme johdonmukaisesti ja turvallisesti pystyneet lentämään Venäjän ilmatilan kautta. Emme näe tarvetta spekuloida asialla sen enempää, Manner sanoo.