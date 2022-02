Lentoyhtiö SAS syöksyy pörssissä – norjalaispankki varoitti jo konkurssista

Norjalaispankki laski keskiviikkona SAS:n osakkeen tavoitehintaa.

Lentoyhtiö SAS:n osakkeen arvo on romahtanut keskiviikkona yli 26 prosenttia. Hinta on romahtanut sen jälkeen, kun norjalainen DNB-pankki kertoi analyysissaan, että ilman yrityssaneerausta pohjoismainen lentoyhtiö on vaarassa mennä konkurssiin.

DNB:n mukaan yrityssaneeraus näyttää väistämättömältä seuraavan vuoden aikana, uutistoimisto Direkt kertoo.

DNB laski keskiviikkona SAS:n osakkeen tavoitehinnan yhdestä kruunusta 0,40 kruunuun. Direktin mukaan tavoitehintaa laskettiin SAS:n tulosennusteiden heikkenemisen ja kasvaneen rahoitusriskin vuoksi. DNB suosittelee sijoittajille SAS:n osakkeiden myymistä.

Keskiviikkona alkuillasta SAS:n osakkeen arvo Tukholman pörssissä oli 1,16 kruunua.

Direkt kirjoittaa, että norjalaispankin mukaan koronapandemia on aiheuttanut SAS:lle noin 1,67 miljardin euron tappiot. Pankin mukaan lentoyhtiö on selvinnyt koronapandemiasta taloudellisten uudistusten avulla, mutta jatkossa se ei kestä enää tappioita.

SAS on Ruotsin, Tanskan ja Norjan yhteinen kansallinen lentoyhtiö ja pohjoismaiden suurin lentoyhtiö.