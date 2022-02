Airbnb keräsi pandemiasta huolimatta ennätysliikevaihdon – tärkeä raja menossa rikki alkuvuonna

Yhtiön mukaan majoituskysyntä on alkanut elpyä kaupungeissa ja myös niiden ulkopuolella riittää asiakkaita.

Amerikkalainen asunnonvuokrauspalvelu Airbnb teki viime vuonna ennätysmäisen liikevaihdon.

– Neljäs neljännes oli ennätyksellinen ja vuosi 2021 oli paras vuosi Airbnb:n historiassa - globaalista pandemiasta huolimatta, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Yhtiö ennakoi, että sen välittämien majoituspalvelujen kysyntä ylittää alkuvuonna ensimmäistä kertaa pandemiaa edeltäneen tason.

Lomakysynnän lisäksi myös kasvanut etätyö on lisännyt lyhytaikaista vuokrausta. Aiemmin kysyntä on ollut keskittynyt enemmän kaupunkeihin, mutta nyt myös kaupunkien ulkopuolella sijaitseville asunnoille on ollut menekkiä.

– Olemme keskellä suurinta muutosta matkailussa sitten kaupallisen lentoliikenteen alun, yhtiö muotoili.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 77 prosenttia kuuteen miljardiin dollariin. Loka-joulukuun liikevaihto kasvoi peräti 78 prosenttia vuotta aikaisemmasta 1,53 miljardiin dollariin.

Airbnb:n mukaan sen liikevaihto yltää tammi-maaliskuussa jopa 1,48 miljardiin dollariin, kun markkinoilla ollaan odotettu vain 1,24 miljardia dollaria.