MT: Maatalouden tuska pahenee – tuhansilla tiloilla maksuja rästissä

Maatilat joutuvat taistelemaan pakollisten menojen kanssa, koska tuotantokustannukset ovat nousseet selvästi.

Suomessa on jo tuhansia maatiloja, joilla on vaikeuksia maksaa laskujaan, kertoo sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus.

Runsaasti rästilaskuja on kolmella prosentilla maatiloista ja 9,5 prosentilla tiloista laskuja on jonkun verran maksamatta, selviää Maaseudun Tulevaisuuden Kantar TNS Agrilla teettämästä viljelijäkyselystä.

Suomessa on noin 44 000 maatilaa, josta kolmen prosenttia tarkoittaa yli 1 300 tilaa. Jonkin verran rästilaskuja on noin 4 200 tilalla. Kyselyn mukaan vaikein tilanne on siipikarjatiloilla.

Etujärjestö MTK:n mukaan vaikeuksien taustalla on pitkälti tuotantopanosten kuten lannoitteiden selvä kallistuminen. Viime kesän sato oli puolestaan kehno.

Pankkikonserni Nordea kertoi tänään tiedotteessaan, että se tarjoaa tuotantokustannusten nousun takia maatalousasiakkailleen mahdollisuuden maksuttomiin lyhennysvapaisiin, joiden pituus on 6–12 kuukautta.