Vuoden alussa alkanut lakko voi jatkua ainakin maaliskuun puoliväliin saakka.

Painoteollisuuden eurooppalainen etujärjestö Intergraf kehottaa UPM:ää lopettamaan lakon mahdollisimman nopeasti. Intergraf kertoo viime viikolla julkaisemassaan tiedotteessa, että lakko suomalaisilla paperitehtailla pahentaa paperipulaa Euroopassa. Järjestön mukaan lakolla voi olla vakavia seurauksia painoalan tuotteiden kysynnälle.

Järjestön yrityksiltä saaman palautteen mukaan helmikuun puolivälistä eteenpäin 40 prosenttia tarvittavasta paperimäärästä ei ole saatavilla.

Intergrafin mukaan painotuotteiden kysyntä on noussut lähelle pandemiaa edeltäneelle tasolle. Uhkana on, että lakon kestäessä painotuotteiden valmistajien pitää lopettaa painotuotteiden valmistaminen, koska paperia ei ole saatavilla. Intergrafin mukaan pula paperista vaikuttaa kaikkien painotuotteiden valmistamiseen, mutta erityisesti siitä on haittaa muun muassa sanomalehdille.

Intergrafin puheenjohtaja Ulrich Stetterin mukaan painotuotteet menettävät ostajia, jos niitä ei ole saatavilla.

– On suuri riski, että nämä asiakkaat eivät koskaan palaa, hän sanoo tiedotteessa.

Uhkana on myös, että painoalan palautuminen epidemiasta vaikeutuu, jos lakko jatkuu.

Viime viikolla julkaistussa tiedotteessa Intergraf kertoo lähettäneensä UPM:n toimitusjohtajalle Jussi Pesoselle kirjeen, jossa UPM:ää kehotetaan lopettamaan lakko.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Maaseudun Tulevaisuus.

Paperiliitto aloitti vuoden alussa UPM:n tehtailla lakon, jota aiotaan jatkaa maaliskuun 12. päivään asti, jos uutta työehtosopimusta ei saavuteta ennen sitä. UPM hakee viidelle liiketoiminnalleen kullekin erillistä sopimusta, mikä ei käy Paperiliitolle.