Venäläisen keskiluokan taloudellinen asema heikentynyt – valtiontalous kestää ulkoisia shokkeja hyvin

Aikanaan savijalkaiseksi jättiläiseksi luonnehditun Venäjän talous ei edelleenkään seiso erityisen tukevalla pohjalla.

Venäjän talouskasvu on viime vuosina ollut hidasta. Samaan aikaan kotitalouksien reaalinen ostovoima on käytännössä heikentynyt.

– Venäläisten käytettävissä olevat reaalitulot ovat nyt korkeintaan samalla tasolla kuin vuonna 2012, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Bofitin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko sanoo Taloussanomille.

Maailmantalouden toipuminen koronasta on kuitenkin pitänyt talouden vauhdissa. Öljyn ja kaasun korkea hinta ja kova kysyntä täyttävät valtion kassaa ja tuottavat myönteisiä heijastusvaikutuksia talouden eri sektoreille.

– Venäjän valtiontalous on hyvässä kunnossa ja makrotasolla maa varmasti kestää ulkoisia shokkeja hyvin.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennustaa Venäjän bruttokansantuotteen tänä vuonna kasvavan 2,8 prosenttia, mutta vauhdin hidastuvan ensi vuonna kahteen prosenttiin. Yleinen näkemys on, että pandemiasta toipumisen jälkeen kasvuvauhti hyvin nopeasti palaa lähelle puoltatoista prosenttia.

Kymmenen viime vuoden aikana Venäjä on aiheuttanut itselleen kaksi isoa kriisiä: vuonna 2014 se valtasi Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja tänä talvena se on keskittänyt merkittävää asevoimaa Ukrainan ympärille. Koko tämän ajan Venäjä on tukenut Itä-Ukrainan kapinallisia ja pyrkinyt horjuttamaan Ukrainan hallintoa. Toimillaan Venäjä on saanut länsimaat asettamaan sille pakotteita, jotka nyt uhkaavat kiristyä entisestään.

Kotitalouksissa taloudellinen kehitys on ollut heikompaa kuin muilla sektoreilla. Solanko luonnehtii kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitystä peräti surkeaksi. Suhteellisesti eniten on köyhtynyt vauras keskiluokka.

Pidemmällä aikavälillä Venäjän talouden näkymät ovat epävarmat. Maan talous on riippuvainen fossiilisen energian eli öljyn ja kaasun viennistä ja sitä vaivaa seisahtuneisuus.

– Aito talouden dynamiikka tuntuu kerta kaikkiaan loppuvan. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että investointiaste on alhainen ja valtion rooli alkaa olla iso monella sektorilla, Solanko sanoo.

Suurimpana syynä pysähtyneisyydelle hän näkee sen, että valtaapitävien ensisijainen talouspoliittisena ohjenuorana on ollut vakauden turvaaminen. Huomio on siten kohdistunut muun muassa puskureiden paisuttamiseen ja veronkannon tehostamiseen.

– Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki esimerkiksi liiketoimintaympäristöä mahdollisesti parantavat tai innovaatioita lisäävät tai tutkimuslaitosten kansainvälistä yhteistyötä tukevat uudistukset ovat potentiaalinen uhka, Solanko sanoo.

Eikä näköpiiristä helposti löydy muutokseen viittaavia merkkejä.

– Pelkään, että geopoliittisen tilanteen kiristyminen vain lisää johdon tarvetta korostaa vakautta ja turvallisuuspoliittisia näkökohtia myös talouspolitiikassa.