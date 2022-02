Metsäteollisuuden nokkamies lähtee ”vauhdikkaiden vuosien jälkeen”

Timo Jaatisen johdolla Metsäteollisuus ry irrottautui työehtosopimustoiminnasta.

Metsäteollisuuden etujärjestön Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen ilmoittaa jättävänsä tehtävänsä.

– Olen omasta aloitteestani irtisanoutunut Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajan tehtävästä. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on käynnistetty. Työni Metsäteollisuus ry:ssä jatkuu vielä toukokuun puoliväliin saakka ja toimin kaikin tavoin muutostilanteen hoitamiseksi mahdollisimman sujuvasti, Jaatinen kertoo etujärjestön nettisivuilla julkaistussa blogitekstissään.

Hän luonnehtii menneitä vuosia vauhdikkaiksi. Jaatisen mukaan olennaista on ollut uudistaminen. Metsäteollisuus ry ryhtyikin reippaasti uudistamaan työmarkkinaa irtautuessaan työmarkkinaneuvotteluista lokakuussa 2020.

– Toimialallamme on ollut Suomessa käynnissä historiallinen työelämäuudistus. Metsäteollisuus ry on irtautunut työehtosopimustoiminnasta, ja työehdoista sopiminen on toimialalla siirtymässä yritystasolle. Olen ollut vahvasti sitoutunut uudistuksen läpiviemiseen ja nyt järjestön velvoitteet muutosprosessissa on hoidettu, Jaatinen katsoo.

Metsäteollisuudella on paljon tehtävää Euroopan unionin valmistellessa metsäteollisuuteen liittyvässä sääntelyä.

– Kun Bryssel taas koronan jälkeen avautuu, on sinne hyvä mennä tuorein kasvoin, Jaatinen linjaa.

Hän ei kirjoituksensa mukaan ole vielä sopinut tulevasta.

– Jotta voi tarttua uuteen on rohjettava päästää irti entisestä. Mitä se uusi osaltani on, en vielä tiedä, mutta taatusti jotain mielenkiintoista.