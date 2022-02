Stig Westerlund jäi koukkuun ensimmäisistä suupaloista ja siitä alkoi jo 30 vuotta kestänyt ura – viime vuonna hänestä tuli lähes miljonääri

Tofutehtailija Stig Westerlund on tehnyt matkan autotalliyrittäjästä vaurastumiseen

Jalotofua valmistavan yhtiön pitkäaikainen yrittäjä Stig Westerlund on kokenut ajan, jolloin tofua myytiin vain luontaistuotekaupoissa ja luomua ei marketeista löytynyt. Viime vuonna ruotsalainen Humble Group osti yhtiön noin 2,4 miljoonalla eurolla.

Jo ensimmäisistä suupaloista lähtien Stig Westerlund oli koukussa.

– Olen aina pitänyt tofun mausta. 1990-luvulla sitä sai säilykkeenä ja pidin siitäkin, vaikka ero maussa on samankaltainen kuin säilykeananaksen ja tuoreen ananaksen välillä, Westerlund muistelee hänen ensimmäistä kokemuksestaan tofusta.

Tuolloin Westerlund ei osannut kuvitellakaan, että tuo kiinnostus johdattaisi hänet 30 vuoden mittaiselle tofutehtailijan matkalle, jossa omistautuneisuus kuulostaa vaisulta ilmaisulta.

Westerlund oli kiinnostunut kestävästä ruokatuotannosta. Sitä kautta hän oli tutustunut luomuruokaa maahantuovan Makrobiosin toimitusjohtajaan Henrik Nybergiin.

Nyberg oli perustanut tofua valmistavan yhtiön Karjaalle. Tuolloin yhtiön kaksi työntekijää valmisti luomutofua autotalliin rakennetuissa tiloissa muutamana päivänä viikossa.

Pian Nyberg kutsui Westerlundin vierailulle.

– Maistoin tuoretta tofua ja sanoin heti, että tämä tuote pitää saada suomalaisten ruokapöytään tässä muodossa.

Nykyään Soya käyttää itävaltalaisten viljelijöiden papua. Niiden papujen kanssa Westerlund teki töitä neljä vuotta, jotta prosessi toimi riittävän hyvin.

Nyberg pyysi Westerlundia tofuyhtiön toimitusjohtajaksi. Ensimmäiseksi Westerlund irtisanoi työntekijät ja alkoi kehittää tuotantoa.

Siitä alkoi yksinäinen puserrus, sillä ensimmäiset viisi vuotta Westerlund pyöritti kaikkea yksin.

– Jossain vaiheessa asuinkin yötäpäivää siellä.

1990-luvun alussa kasvisruoka ja luomu olivat pienen piirin juttu. Luomutuotteita myytiin vain luontaistuotekaupoissa eikä itse asiassa yhteistä määritelmää luomuruualle edes ollut.

Jonkinlainen sysäys eteenpäin tapahtui vuonna 1995, kun EU julkaisi yhteiset luomustandardit. Samoihin aikoihin myös keskusliikkeet alkoivat ostaa tofutuotteita.

Harva kuitenkin tiesi tuolloin mitä tofu on ja mitä siitä voi tehdä.

– Ensimmäiset kymmenen vuotta yrityksessä olivat aika tervanjuontia.

Vuonna 2000 Soya Oy muutti Makrobiosin kanssa samoihin tiloihin Tammisaareen. Westerlund kertoo, että siinä kohtaa lähti jonkinnäköinen kasvu liikkeelle.

Mistään kasvisruokabuumista ei kuitenkaan voinut puhua. Ja toisaalta, vaikka äkillinen tofubuumi olisi lähtenytkin liikkeelle, ei yhtiö olisi pystynyt vastaamaan kysyntään. Luomupapuja ei nimittäin kovin moni viljelijä kasvattanut.

Westerlund kertoo, että yhtiö käytti vuosikausia brasilialaisia soijapapuja, koska lähempänä ei luomusoijapapuja viljelty.

Westerlund pitää ehkä tärkeimpänä kehitysaskeleena yhtiön polulla sitä, kun Jouko Riihimäki tuli yhtiöön kaupalliseksi johtajaksi vuonna 2016.

– Ilman Joukoa emme olisi nykyisessä tilanteessa.

Riihimäellä oli kokemusta konsultti- ja it-alalta. Soyan pestiin hän hyppäsi Makrobiosin toimitusjohtajan paikalta. Soyan hallituksessa hän oli ehtinyt olla useamman vuoden.

Riihimäki kertoo, että hän alkoi kehittää yhtiötä moderniksi. Hän kehitti prosesseja niin, että toiminta ei olisi liikaa riippuvainen yksittäisistä ihmisistä.

Pian Riihimäki myös ohjasi Westerlundia kohti terveellisempää suhtautumista yrittämiseen.

– Tuli it-ala mieleen, kun löysin välillä Stigun nukkumasta sohvalla peiton alta. Sanoin sitten yhden kerran, että nyt Stigu loppuu tuo toimistolla nukkuminen. Meidän pitää olla hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa, eikä näyttää työntekijöille tuollaista esimerkkiä.

Westerlund kertoo, että sen jälkeen hän ei ole nukkunut tehtaalla.

– Kun olin lähtenyt kehittämään yritystä yksin, oli aika vaikeaa päästää irti siitä, että en kaikkeen sotkeudu.

Valmistusprosessin kehittämisestä Westerlundilla on edelleen isoin vastuu.

Westerlund kertoo, että vaikka tofua on valmistettu jo 2 000 vuotta, on siinä hyvin paljon eri asioita, joita säätämällä lopputulos voi olla ihan erilainen.

Ensinnäkin jo raaka-aineissa on isoja eroja. Kasvupaikasta ja lajikkeesta riippuen soijapavuissa voi olla proteiinia 10–45 prosenttia. Tuotanto pitää aina optimoida pavun ominaisuuksien mukaan.

Westerlund kertoo, että tofun valmistaminen on yksinkertainen prosessi. Soijapavut liotetaan yön yli, murskataan ja suodatetaan kuidut pois. Sen jälkeen soijamaito juoksutetaan ja puristetaan, jotta hera erottuu ja saadaan kiinteä tofupala.

– Jokaisesta prosessin vaihetta voidaan säätää. Miten liotetaan pavut, missä lämpötilassa, kuinka pitkään, miten pavut murskataan, kuinka karkeaksi ja niin edelleen. Parametreja on hyvin paljon.

Haastavinta on saada säilytettyä tuoreen tofun kuohkeus pitkään, jotta kuluttaja saa kaupan hyllyltä mahdollisimman hyvän tuotteen.

Westerlund arvioi, että vuosien 2013 ja 2014 aikana hän sai tuotantoprosessin pääpiirteissään toimimaan häntä tyydyttävällä tavalla. Kehitys ei kuitenkaan ole pysähtynyt.

Westerlund kertoo, että hän edelleenkin menee prosessin joka vuosi vaihe vaiheelta läpi ja miettii, mitä kohtaa voisi kehittää.

Riihimäki kehuu Westerlundin osaamista estoitta.

– Väitän, että Stigun tietotaito tofun tekemisessä on teollisessa mittakaavassa Suomen ykkönen. Hän on grand old man tällä alalla.

Siksi viime heinäkuussa Riihimäki aloitti Soyan toimitusjohtajana ja Westerlund siirtyi kehitysjohtajaksi.

– Minun vastuu on selvästi terävöitynyt. Se on jatkuva laadun kehittäminen.

– Emme rakenna mitään valtavia uusia tehtaita ennen kuin on näyttöä, että niitä tarvitaan. Pitää olla jäitä hatussa ja tarkkaan miettiä ja punnita asiat, Stig Westerlund kertoo.

Joulukuussa yhtiö saavutti merkittävän virstanpylvään, kun ruotsalainen elintarvikkeita ja päivittäistavaroita valmistaja Humble Group osti Soyan noin 2,4 miljoonalla eurolla. Tästä noin 1,4 miljoonaa euroa maksetaan suoraan ja loput Humblen osakkeilla.

Lisäksi osapuolet sopivat, että Soyan menestyksen perusteella voidaan maksaa tulevina vuosina tulosvaikutteisia lisiä.

Westerlund omisti yhtiöstä 37,5 prosenttia, joten hänen osuutensa kauppahinnasta oli kaupan tekohetkellä noin 900 000 euroa.

Jouko Riihimäki sai 19 prosentin omistusosuudella noin 450 000 euron summan.

Miehet vakuuttavat, että vaurastumisesta huolimatta työ ei jää tähän.

– Ei meidän fokus ole yhtään muuttunut. Näen, että nyt ollaan päästy kilometrin paalulle ja edessä on vielä tuhansia kilometrejä, Riihimäki sanoo.

Miesten motivaatiota pitää yllä myös se, että yrityskaupan yhteydessä osapuolet sopivat, että Westerlund ja Riihimäki pysyvät vähintään neljä vuotta yrityksen vetäjinä. Tämä toive tuli Humble Groupin puolelta.

Syy yrityskauppaan löytyy kasvuhaluista.

– Kun Humble Group otti yhteyttä, totesimme aika pian Stigun kanssa, että meillä ei muskelit riitä tarvittaviin investointeihin. Ruokabisnes ei ole mitään softabisnestä, vaan tässä on suhteellisen matalat katteet, Riihimäki kertoo.

Miehet eivät avaa tarkemmin millaisia investointeja lähivuosina tarvitaan.

– Emme rakenna mitään valtavia uusia tehtaita ennen kuin on näyttöä, että niitä tarvitaan. Pitää olla jäitä hatussa ja tarkkaan miettiä ja punnita asiat, Westerlund kertoo.

Westerlund kertoo, että heillä on aiemmin ollut tapana tehdä päätökset hieman liian myöhään kuin liian aikaisin.

– Se on tarkoittanut, että me ja muut työntekijät olemme joutuneet hetken aikaa joustamaan, mutta pidän tärkeänä, että emme tee vääriä päätöksiä. Kun kasvu on kovaa, on helppo lähteä laukalle.

Westerlund muistuttaa, että tofu on Suomessa monelle edelleen aika eksoottinen raaka-aine. Kun uutta ruokakulttuuria luodaan on se aina hidasta.

Riihimäki kertoo, että koska on kyse elintarvikkeesta, jossa käytetään laadukkaita raaka-aineita, ei äkillinen kasvu pienenä yrityksenä edes ole mahdollista.

– Olin muutama vuosi sitten kasvuyrittäjyystapahtuma Kasvu Openissa, jossa eräs softamyyjäguru kehotti myymään niin pirusti. Sanoin hänelle, että en voi, kun en minä saa raaka-aineita.

Sopivia raaka-aineita on rajallisesti saatavilla, ja niistä pitää tehdä sopimukset viljelijöiden kanssa kuukausia etukäteen. Samaan aikaan pitää seurata ruokakulttuurin kehittymistä, kehittää tehdasta sekä kouluttaa ja palkata uutta työvoimaa.

– Kasvun suhteen pitää olla realisti. Tilanne on aika haastava tulevaisuudessa sekä raaka-aineen että työvoiman saatavuuden suhteen.

Varovaisuutta kasvusuunnitelmiin lisää myös se, että tofutuotteiden kysyntä pitää arvioida vuosi tai jopa enemmän etukäteen.

Lisäksi pandemian takia lähes kaikkien tuotteiden toimitusajoissa ja saatavuudessa on haasteita.

– Haasteet ovat levinneet ihan kaikkialle. Mitä tahansa kysellään, niin kaikilla on haasteita toimittaa, Westerlund kertoo.

Westerlund kertoo, että heitä auttaa se, että hän on 30 vuoden aikana luonut suhteita tavarantoimittajiin eri puolille maailmaa.