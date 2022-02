Miten käy Suomen huoltovarmuuden, kun maatalous kamppailee kriisin keskellä?

Huoltovarmuuskeskus arvioi, että maatalouden akuutti kannattavuuskriisi vaikuttaa tuotantoon sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen ruokahuolto ei kuitenkaan ole lähitulevaisuudessa uhattuna.

Ilta-Sanomat käsittelee juttusarjassa maatalouden ahdinkoa.

Suomi paahtui helteessä viime kesän, ja satokausi oli vaikea. Energian, lannoitteiden, rehun ja työn hintojen jatkuva nousu ajaa maatiloja ahdinkoon. Lisäksi Ukraina on vaarassa joutua Venäjän suurhyökkäyksen kohteeksi, ja sota voi heijastua Itämerelle.

Nämä ovat hyviä syitä kysyä, pystyykö Suomi turvaamaan elintarvikehuoltonsa kaikissa oloissa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk).

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) on asiasta huolissaan.

– Tilanne on erittäin kriittinen. Se on myös kriittinen siinä mielessä, että miten suomalainen ruoan tuotanto jatkuu. Miten meidän huoltovarmuutemme ja omavaraisuutemme jatkuu, Leppä mietti Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa 10. helmikuuta.

Lepän mukaan vaikeuksissa ovat erityisesti tilat, jotka ovat investoineet paljon ja joiden velkamäärä on suuri. Leppä ei povaa massiivista konkurssiaaltoa, mutta monet tilat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa. Se ei tiedä hyvää tälle satovuodelle.

– Voi hyvinkin käydä niin, että meidän kylvömäärämme ovat poikkeuksellisen alhaiset. Se vaikuttaa siihen, mitä tulee satokauden jälkeen: millaista satotasoa meillä on saatavissa ja miten se riittää meidän omaan kulutukseemme. Tätä pidän erittäin kriittisenä asiana, ministeri sanoi Ylelle.

Mallasohra versoo huonosti, jos sää pysyy pitkään kuivana. Vasemmalla heikosti versonut kasvi ja oikealla paremmin menestynyt. Kuva Fagervikistä vuodelta 2018.

Vielä viime vuosina asiat ovat olleet Suomessa varsin hyvin. Omavaraisuusaste elintarvikkeiden tuotannossa on tilastojen mukaan pysynyt noin 80 prosentissa. Se tarkoittaa sitä, että neljä viidesosaa kaupoissa myytävästä ruoasta on tuotettu kotimaassa. Eurooppalaisessa mitassa taso on korkea.

Mutta millä tavalla maatilojen akuutti kustannuskriisi vaikuttaa Suomen elintarvikehuoltoon ja huoltovarmuuteen?

Luonnonvarakeskus (Luke) perustaa oman arvionsa tutkimustietoon.

– Maataloustuotantomme ei ole käynnissä olevan kustannus- tai kannattavuuskriisin myötä romahtamassa, eikä suomalaisten ruokahuolto ole lähitulevaisuudessa uhattuna, kommentoi Luken tutkimusprofessori Jyrki Niemi IS:lle.

– Maataloustuotannon määrä voi toki kuluvana vuonna jonkin verran laskea, mutta tuotanto-omavaraisuusasteet ovat Suomessa perustuotteissa kuten maito-, liha- ja viljatuotteissa edelleen hyvin korkealla. Kustannuskurimuksen jatkuminen voi tosin pistää osan maatiloista polvilleen. Ongelmana on, että kannattavuus on maataloudessa jatkunut jo varsin pitkään vaatimattomana, ja investoinnit on tehty pitkälti lainarahalla sekä tukien turvin.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) kertoo seuraavansa tilannetta tarkasti. Riskit ovat HVK:n tiedossa.

– Huoltovarmuuteen vaikuttavia toimenpiteitä ja ratkaisuja tehdään paljon elinkeinoelämässä ja julkisen vallan toimesta, joihin huoltovarmuusorganisaatiolla ei ole toimivaltaa. Tällöin huoltovarmuuden tilannekuva ja siihen liittyvät kannanotot ovat keskeinen työväline, kertoo HVK:n perustuotanto-osaston johtaja Jaakko Pekki IS:lle sähköpostitse.

Tuotannon ja tuotantokyvyn ylläpito edellyttää Pekin mukaan maatilojen riittävää kannattavuutta.

– Vaikutukset voivat olla nopeita, jos tuotantoa joudutaan ajamaan alas, tai välillisiä ja hitaammin vaikuttavia investointien ja tuotannon kehittämisen alentuessa. Huoltovarmuuskeskus seuraa myös talouskehityksessä tapahtuvia ilmiöitä, ja olemme tämän negatiivisen kehityksen riskit tuoneet tilannekuvatyössä esiin.

Näin HVK toteaa tilannekuvaraportissa 11. helmikuuta:

”Pääosa toimialoista ennustaa tilanteen pysyvän samankaltaisena tulevina viikkoina. Ukrainan tilanne nousee epävarmuustekijänä esille, mutta vielä ei ennakoida sen vaikuttavan huoltovarmuuteen.”

Ja vielä:

”Maataloudessa on käynnissä akuutti kannattavuuskriisi, jolla on tuotannollisia vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Tuotannon ja tuotantokyvyn ylläpito edellyttää riittävää kannattavuutta ja siksi vaikutukset voivat näkyä tuotannon alasajona tai investointien ja tuotannon kehittämisen alenemisena.”

Pekin mukaan Suomen elintarvikehuolto ja huoltovarmuus perustuvat edelleen pääsääntöisesti kotimaiseen raaka-aineeseen.

– Nykyinen noin 80 prosentin omavaraisuus on riittävä, mutta on otettava huomioon, että osa teollisuuden ja kaupan tarpeista on tuotteita, joita ei voida Suomessa tuottaa. Merkittävä alenema tästä omavaraisuudesta vaikeuttaisi elintarviketeollisuuden tuotantoedellytyksiä ja huoltovarmuutta, Pekki kommentoi.

Toisin sanoen: suomalainen maataloustuotanto edellyttää useiden tuontihyödykkeiden käyttöä.

Mitä nämä välttämättömät tuontihyödykkeet ovat? Kattava listaus olisi liian laaja tässä julkaistavaksi.

– Esimerkkeinä voidaan mainita energia, kemian tuotteet, koneet ja varaosat, eläinrehujen komponentteja, elintarviketeollisuuden raaka-aineita ja lisäaineita, Pekki viestittää.

Huoltovarmuusorganisaatio on Suomessa ryhmitetty pooleihin, jotka edustavat eri toimialoja.

Elintarviketeollisuus- ja alkutuotantopoolin valmiuspäällikkö Jyri Valmu näkee elintarvikehuollon kokonaisuutena, jossa ketjun jokainen osa on tärkeä kokonaisuuden toimivuuden kannalta.

– Yhdenkin osa-alueen toimintaedellytysten riittävän voimakas heikkeneminen vaikuttaa koko arvoketjuun. Alkutuotannon osalta tilanne on parhaillaan vaikea, pitkäaikaisen kannattavuusongelman, heikon satokauden 2021 ja panosten rajun hinnan nousun yhteisvaikutusten takia, Valmu kommentoi IS:lle.

Nyt tarvittaisiin Valmun mukaan yhteistyötä.

– Onkin äärimmäisen tärkeää, että suomalaisessa yhteiskunnassa käydään ongelmien kimppuun nopeasti laajassa yhteistyössä. Tästä yhteistyössä onkin jo eri tasoilta hyviä avauksia, mutta lopputulosta on vaikea ennustaa.

Ohrapelto Kiuruvedellä hellekesänä 2021.

Suomalaiset syövät pääasiassa Suomessa tuotettua ruokaa. Siksi kotimainen maataloustuotanto on tärkeää sekä normaali- että poikkeusoloissa.

– Kotimaista maataloustuotantoa ja jalostusta voidaan pitää tärkeänä myös osaamisen säilyttämisen sekä resurssien kannalta ja sen vuoksi, että tuotantoa pystytään mukauttamaan tarpeiden mukaan mahdollisissa kriisitilanteissa, esimerkiksi tuontihyödykkeiden hankintavaikeuksien pitkittyessä, Luken erikoistutkija Marja Knuuttila pohtii IS:lle.

– Tuotannon väheneminen tiettyä ’kriittistä massaa’ pienemmäksi voisi johtaa alan infrastruktuurin ja tuotantokapasiteetin elinkelpoisuuden katoamiseen.

Kriisien ja poikkeusolojen varalta HVK tekee laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa ja ylläpitää varmuusvarastoja. Niissä ei kuitenkaan säilytetä elintarvikkeita, vaan ”tuotannon kannalta kriittisiä tuotantopanoksia”. Niistä volyymiltaan merkittävin on vilja. Näin toimitaan sen vuoksi, ettei Suomi pystyisi valmiiden elintarvikkeiden varmuusvarastoinnilla saavuttamaan riittävää huoltovarmuutta. Myös tuotteiden hävikki olisi suurta.

Ei siis ole olemassa kallioluolia tai varastohalleja, joissa lojuisi valtavia määriä lihaa, juustoa, maitojauhetta, kahvia, makkaraa tai voita.

Varmuusvarastot toimivat HVK:n ja yritysten välisten sopimusten nojalla. Yritys omistaa varaston sisällön, mutta materiaalin käyttöönotto edellyttää viranomaisten lupaa.

Valmiuspäällikkö Valmu korostaa, että huoltovarmuuden turvaamiseen tarvitaan koko ketjua: alkutuotantoa, elintarviketeollisuutta sekä kauppaa ja jakelua.

– Tämänkin kahden vuoden aikana on nähty, että elintarvikehuollosta vastanneet toiminnanharjoittajat ovat pystyneet yhteistyössä vastaamaan erilaisiin häiriöihin, joilla on ollut suoria tai välillisiä vaikutuksia tuotantoon ja elintarvikkeiden saatavuuteen, Valmu sanoo.

Suomalaisilla on tuoretta kokemusta poikkeusoloista. Koronapandemia on kestänyt jo yli kaksi vuotta.

– Suomi selvisi erinomaisesti koronatilanteen aiheuttamista häiriöistä osin juuri pitkän sekä toimivan huoltovarmuustoiminnan sekä siinä tapahtuvan laaja-alaisen yhteistyön ansiosta, HVK:n Pekki arvioi.

– Laajan sekä vakavan häiriön vaikutukset kansalaisille olivat ruoan osalta lähes näkymättömiä, alun mittavan hamstrauksen aiheuttamia hetkellisiä yksittäisiä ja paikallisia tuotepuutteita lukuun ottamatta.

Entä mitä tapahtuisi, jos tuontikuljetukset tai markkinat häiriintyisivät pahasti Ukrainan sodan tapaisen kansainvälisen selkkauksen vuoksi?

– Riippuu häiriön kestosta. Valtaosa tuotteiden ja tuotantopanosten tuonnista tulee meriteitse satamien kautta, ja niiden saatavuuden turvaaminen edellyttää toimivaa kansainvälistä kauppaa ja hankintaverkostoa, arvioi Luken erikoistutkija Knuuttila.

– Osa tuonnista on elintarvikkeita ja raaka-aineita, joita ei Suomessa tuoteta, joten esimerkiksi tuontihedelmien ja vihannesten saatavuus vähenisi. Pitkäaikaiset häiriöt tuotantopanosten kuten kemikaalien, esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden, saatavuudessa vaikuttaisivat kotimaisen sadon laatuun ja määrään.