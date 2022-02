Tapahtuma- ja ravintolarajoituksia puretaan maanantaina Etelä-Suomen alueella.

Tapahtumien rajoitukset puretaan maanantaina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti asiasta perjantaina 11. helmikuuta. Rajoitusten purkamisen myötä tapahtumia saa vihdoin järjestää täydellä kapasiteetilla.

Kansallisteatteri avaa tänään näyttämönsä täydelle yleisölle. Kansallisteatterin viestinnän tuottaja Kirsi Helstelä kertoo, että rajoitusten päättymisen myötä kansallisteatterissa päästään purkamaan heti ensi-iltojen sumaa.

– Aleksis Kivi -komedia saa ensi-iltansa torstaina. Ensi-iltansa saa suurella näyttämöllä myös Hamlet, Helstelä kertoo.

Hamletin ensimmäinen näytös on tulevana lauantaina. Päärooleja tähdittävät Olavi Uusivirta ja Fanni Noroila.

Myös Miika Nousiaisen romaanin pohjautuva Pintaremonttia-komedia ja Juha Jokelan Kansallisteatterille kirjoittama Dosentit-draama palaavat suurelle näyttämölle.

Viimeisimpien rajoitusten puitteissa vain Vallilan kansallisteatterin näytökset ovat olleet avoinna, nekin rajoitetulle 50 hengen yleisölle. Vallilassa näytökset jatkuvat nyt täysille saleille.

– Vesa Vierikon ohjaama Saituri ja dokumentaarinen teatteriesitys Sokea piste jatkuvat Vallilan kansallisteatterin näyttämöllä, Helstelä sanoo.

Helstelän mukaan rajoitusten purkamista on odotettu Kansallisteatterissa kauan. Koronaturvallisuudesta huolehditaan samalla tavalla kuin aikaisemminkin.

– Meillä on edelleen voimassa maskisuositus ja huolehdimme tehostetusta hygieniasta, Helstelä vakuuttaa.

Ottelut avoinna täydelle hallille

HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen kritisoi aiemmin helmikuussa yleisörajoituksia, joiden seurauksena HIFK sai ottaa Nordenskiöldinkadulla sijaitsevaan kotihalliinsa enintään 50 katsojaa.

– Haluaisin kuulla joltakin, joka on tästä päättänyt, että miten on ehdottoman välttämätöntä ja oikeansuhtaista, että 8 200 katsojan halliin saa ottaa 50 henkeä, Valtanen kommentoi tuolloin Ilta-Sanomille .

Valtanen on nyt tyytyväinen yleisörajoitusten poistumiseen, mutta toteaa, ettei rajoitusten toteuttamista mietitty loppuun asti.

– Vaikka urheilu ja joukkue ja pelaajat ovat pääosassa, ilman yleisöä tunnelma ei ole lainkaan sama. Rajoitukset ovat vieneet otteluista yleisön myötä paljon pois. Puhumattakaan siitä, miten se vaikuttaa taloudellisesti. Kumpaakaan näistä ei ole otettu huomioon rajoituksia tehdessä, Valtanen sanoo.

Valtanen kuitenkin uskoo, että kannattajat löytävät takaisin peleihin.

– Tiedän, että koko organisaatiollemme ja joukkueellemme on tunnerikas hetki, kun ovet aukeavat ja ihmiset tulevat sisään, Valtanen kertoo.

Tavastialla luvassa vilkas kevät

Tavastia-klubin toimitusjohtaja Juhani Merimaa iloitsee rajoitusten päättymisestä.

– Toivottavasti tilanne on pysyvä, Merimaa sanoo.

Viimeisimpien koronarajoitusten vuoksi Tavastia on ollut suljettuna. Keikat pyrähtävät käyntiin perjantaina kun Maustetytöt esiintyvät loppuunmyydylle yleisölle.

Merimaan mukaan useita kevään keikkoja on jouduttu siirtämään eteenpäin, joitain jopa vuodesta 2020 asti.

– Maaliskuusta alkaen meillä on paljon tapahtumia, joista osa on jo loppuunmyytyjä. Meillä esiintyy pääasiassa kotimaisia bändejä ja artisteja. Kevät tulee olemaan erittäin vilkas, jos voidaan toimia normaalilla kapasiteetilla. Merimaa kertoo.

Merimaan mukaan keikkapaikkana ja anniskeluravintolana toimivan Tavastian tilanne on siinä mielessä ristiriitainen, että se on sekä tapahtuma- että ravintolarajoitusten alla.

– Kahden vuoden vajaa työllisyys on johtanut siihen, että osa henkilökunnastamme on ehtinyt jo vaihtaa alaa. Niille työntekijöillemme, joiden on ollut välttämätöntä saada säännöllisiä tuloja, ovat siirtyneet toisiin ammatteihin, Merimaa toteaa.

Tämä kaikki muuttuu maanantaina

Tähän asti sisätiloissa on saanut järjestää enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ilman osallistujamäärän rajoituksia. 51–500 henkilön tilaisuuksia on voinut järjestää, jos osallistujamäärä on ollut enintään 50 prosenttia enimmäisosallistujamäärästä.

Tapahtumien osalta rajoitukset puretaan kokonaan maanantaina.

Ravintolat saavat anniskella maanantaista lähtien klo 23 asti ja pitää ovensa auki klo 24 asti. Uudet kevennykset koskevat ruokaravintoloiden lisäksi myös anniskeluravintoloita.