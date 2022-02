Jaakko Isomäki on monen tilallisen tavoin huolissaan kustannusten noususta. Hänen nautatilansa sijaitsee Kortesjärvellä.

Tästä maatalouden kriisissä on kyse – kymppitonnien lisälasku pelkistä lannoitteista

Yhä useampi maatalousyrittäjä saattaa alkaneena vuonna heittää hanskat tiskiin. MTK:n mukaan suomalainen maatalous on ajautunut kriisiin, kun lannoitteet, rehut, sähkö, polttonesteet, koneet ja rakennustarvikkeet ovat kallistuneet.

Ilta-Sanomat käsittelee juttusarjassa maatalouden ahdinkoa.

Maatalouden ahdinko tuntuu olevan kaikkien tiedossa, mutta harvalla on esittää kattavia ratkaisuja.

Suunnilleen kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että maataloudessa on käynnissä kustannuskriisi. Lannoitteiden ja polttoaineiden hinta on noussut selvästi.

Lannoitteet maksoivat loka–joulukuussa yli tuplasti, energia kolmanneksen ja rehut reilun viidenneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin, kertoo Tilastokeskus.

Lannoitteiden hinnannousun taustalla on raaka-aineiden, kuten maakaasun ja fosfaattien kallistuminen. Maakaasua käytetään ammoniakin valmistukseen, ja ammoniakkia käytetään lannoitteissa.

MTK:n nautaverkoston puheenjohtajan Jaakko Isomäen mukaan kustannusten nousu on ollut selvää. Isomäellä itsellään on nautatila Kauhavalla, Etelä-Pohjanmaalla.

– Energian puolella sähkö ja koneiden polttoaineet ovat kallistuneet. Lannoitteiden hinnat ovat nousseet aivan valtavasti, Isomäki sanoo.

Hän ottaa esimerkin lannoitteista omalta 300 sonnin tilaltaan. Viime syksynä ostetut lannoitteet ensi kesälle maksoivat noin 70 000 euroa, mikä oli 15 000 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

– Nyt samat lannoitteet maksaisivat varmaan 100 000 euroa, eli keskimääräiselle tilalle voi tulla kymmenien tuhansien eurojen lisälasku, Isomäki sanoo.

Isomäki saa omalta tilaltaan sonneilleen säilörehua ja viljaa. Osa lihatiloista onkin omavaraisia, mutta suuri osa joutuu ostamaan esimerkiksi viljaa, jonka hinta on noussut selvästi.

– Normaalina kesänä olisimme saaneet riittävästi rehuja, mutta huonon sadon vuoksi mekin luultavasti joudumme ostamaan hieman viljaa ennen uutta puintikautta, Isomäki sanoo.

– Myös rehukulut ovat nousseet valtavasti, koska viime kesän huonon sadon jälkeen rehuja on rajoitetusti markkinoilla.

Isomäki mainitsee myös rahtien kallistumisen sekä koneiden ja laitteiden hinnakkaammat varaosat.

Jaakko Isomäen mukaan tuottajahintojen nousu on jäänyt reippaasti jälkeen kustannusten noususta.

Myydessä taskuun ei jää juuri sen enempää kuin aikaisemminkaan. Isomäen arvion mukaan naudanlihan tuottajahinnan nousu on ollut Suomessa muutamia prosentteja, kun se Keski-Euroopassa on ollut jopa kymmeniä prosentteja.

– Suomi on jäänyt peränpitäjäksi. Naudanlihan tuottajahinta on noin 3,5 euroa kilolta, kun Saksassa ollaan jo viidessä eurossa, Isomäki sanoo.

Hän arvioi, että ensi kesän jälkeen monella lihatilallisella on harkinnan paikka, jatkaako vaiko lopettaa. Viime vuonna nautatiloista lopetti noin joka kymmenes.

– Jos tuottajahinnat eivät lähde nousemaan ja tilojen rahoitusasema parane, käy pakostakin niin, että moni joutuu luopumaan eläimistä. Myös sikatiloja joutuu lopettamaan.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kauppojen lihatiskeillä tuontilihan osuus tulee jatkossa kasvamaan, vaikka varsinainen lihapula ei uhkaakaan.

Maatalouden tuottajahinnat ovat nousseet, mutta MTK:n mukaan eivät riittävästi kustannusten nousuun nähden.

Marraskuussa ämpärillinen perunoita myytiin Helsingin Narinkkatorilla tuottajahintaan eli eurolla.

Marraskuussa viljelijät myivät protestina tuotteitaan tuottajahinnoilla eri puolilla maata. Ämpärillinen perunoita maksoi torilla euron ja munakenno 50 senttiä.

– Miksi se, joka tekee eniten, saa vähiten, kampanjassa kysyttiin.

Pellervon taloustutkimus on arvioinut, että maatalouden yrittäjätulo viime vuodelta voi jäädä lähes kolmanneksen edellisvuotta pienemmäksi.

Kustannusten nousun lisäksi syynä yrittäjätulon laskuun on viime vuoden sateisen kevään ja kuivan kesän aiheuttama kehno sato. Esimerkiksi rehuviljana käytettävän ohran sato oli näin huono viimeksi vuonna 1974.

Yrittäjätulon lasku on kuitenkin jatkunut jo pidempään, vaikka väliin on sattunut parempiakin satovuosia.

– Maatalouden kannattavuuden heikkeneminen on pitkään jatkunut kehityssuunta, todetaan nykyhallituksen ohjelmassa.

Maatalousministeri Jari Leppä (kesk) kutsuikin viime syksynä koolle työryhmän ratkomaan akuuteinta kannattavuuskriisiä.

Myös viime aikoina hallituksessa on keskusteltu eri keinoista helpottaa viljelijöiden tilannetta.

Jo aikaisemmin elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg oli ryhtynyt selvittämään asiaa alan toimijoista koostuvan työryhmän kanssa. Työryhmän ja valtuutetun tilaaman, elintarvikeketjun sopimussuhteita koskevan selvityksen on määrä valmistua maaliskuun alussa.

MTK:n mielestä vähittäiskaupan pitäisi esitellä hinnankorotuksia tuottajahintoihin, jotta kustannusten nousu saataisiin kompensoitua.

Vähittäiskaupan mukaan se on joutunut tinkimään omista katteistaan kiristyvän kilpailun myötä eikä liikkumavaraa juuri ole.

Päivittäistavarakaupan mukaan maatalouden kannattavuuskriisi onkin enemmän elintarviketeollisuuden ja alkutuotannon välinen ongelma.

Elintarviketeollisuus torjuu nämä syytökset. Taustalla on myös se, että monet alan yritykset ovat osuustoiminnallisia eli maataloustuottajien itse omistamia.

Tämä keskinäinen karuselli on pyörinyt pitkään, ja sen keskellä kamppailee maatalousyrittäjä.

Asiaa on kyllä yritetty selvittää. Esimerkiksi pari vuotta sitten OP-ryhmän entinen pääjohtaja Reijo Karhinen paneutui selvitysmiehenä maatalouden kannattavuuskriisiin.

Hän sai toimeksiannon silloiselta pääministeri Juha Sipilältä (kesk). Toimeksianto oli 500 miljoonan euron lisäys maatalouden yrittäjätuloon vuositasolla.

Karhinen mainitsi kalliit lannoitteet ja energian, mutta myös muita tekijöitä. Hänen mukaansa suomalainen vähittäiskauppa on edelleen harvinaisen keskittynyttä, minkä takia maataloustuottajien neuvotteluasema on heikko. Katseet kohdistettiin Keskon ja S-ryhmän hallitsevaan asemaan.

Myös elintarviketeollisuuden heikko tuottavuus sai Karhiselta pyyhkeitä. Tehostamisen myötä olisi myös varaa korkeampiin tuottajahintoihin, jotka ovat avain maatalouden kriisin ratkomiseen.

Ruokaketjuun liittyviä kysymyksiä on tämän jälkeen puitu Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumissa, jota Karhinen on vetänyt. Siellä on edustettuina myös maatalousyrittäjiä.