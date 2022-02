Aavasaksan maineikas näköalakahvila menettää näköalansa – yrittäjäsiskokset saivat tarpeekseen

Erimielisyydet yleisökatoksen rakentamisesta saivat yrittäjäsisarukset heittämään pyyhkeen lopulta kehään.

Ylitorniolla sijaitsevan, näköaloistaan kuulun Aavasaksan laella on kuulu kahvila-ravintola Aavasaksan Paviljonki. Sen ovet ovat kuitenkin sulkeutumassa.

Taustalla on kahvilayrittäjän ja Ylitornion kunnan välinen näkemysero paikalle rakennettavasta yleisökatoksesta.

Paviljongin lähellä Kruununpuistossa sijaitsee katettu Kruununnäyttämö, jonka edessä on kattamaton yleisöalue. Ylitornion kunta haluaa kattaa senkin. Hankkeeseen on varattu jo määräraha ja siihen on saatu myös Ely-keskuksen tukea.

Kahvilan mukaan katoksen rakentaminen aiheuttaa kuitenkin haittaa.

Kymmenen vuotta paviljonkia pyörittäneiden yrittäjien, sisarusten Virpi ja Jaana Peitson kanta katsomokatokseen on ollut kielteinen, koska heidän mukaansa se on tarpeeton ja vie samalla kahvilan maisemanäkymät.

Kunnanhallitus teki alun perin päätöksen katoksen rakentamisesta joulukuussa 2020, mutta päätöksestä ei tiedotettu yrittäjille.

Alkujaan kaavailtiin, että rakennustyöt olisivat olleet käynnissä jo viime kesänä ja kahvila osan kesästä kiinni. Nyt rakennustyöt on siirretty ensi kevääseen.

Ylitornion kunnanhallitus teki lokakuussa päätöksen urakan aloittamisesta. Sen mukaan kahvila-ravintola voisi pitää oviaan suurimmaksi osaksi auki rakentamisen aikana.

Yrittäjien näkökulmasta päätös tehtiin liian myöhään, sillä he olivat jo ehtineet irtisanoa vuokrasopimuksensa. Virpi Peitson mukaan sopimuksen irtisanominen oli pakko tehdä, koska ensi kesän näkymistä ei ollut varmuutta.

– Meitä ei kuultu tässä asianosaisina lainkaan. Rakentaminen ei ole esteettisesti eikä vastuullisen matkailun näkökulmasta hyvä ajatus, kun ollaan kansallismaisessa ja kyseessä on historiallinen luontomatkailukohde, Peitso sanoo.

Ylitornion kunta tarjosi joulukuun puolivälissä uutta vuokrasopimusta, mutta vuokra olisi noussut Peitson mukaan moninkertaiseksi.

– Huomenna suljetaan ovet lopullisesti, kun ollaan tehty loppusiivous ja kahvila-ravintola on käytännössä purettu.

Taloussanomat ei tavoittanut Ylitornion kunnanjohtajaa kommentoimaan asiaa,.

Aavasaksan Paviljonki nousi esiin, kun Ilta-Sanomien lukijat jakoivat viime kesänä suosituksiaan Suomen parhaimmista maisemakahviloista ja ravintoloista.

Aavasaksan kahvilaksi kunnostettu paviljonki on alkuaan 1920-luvulta. Lähistöllä sijaitsee myös Lapin vanhin matkailurakennus, keisari Aleksanteri III:n vierailua varten vuonna 1882 rakennettu Keisarinmaja.