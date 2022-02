Tällaisia asuntoja suomalaiset etsivät Aurinkorannikolta – välittäjä kuvailee kolme eri ostajatyyppiä

Sirena Kiviranta ryhtyi aviomiehensä Anssin kanssa pyörittämään kiinteistönvälitysbisnestä Espanjan Aurinkorannikolla kaksi vuotta sitten. Haastavan alun jälkeen pariskunnan perustama yritys Strand Properties on saavuttanut jalansijan kovasti kilpailluilta Espanjan asuntomarkkinoilta.

Espanjan Aurinkorannikolla tyypillinen suomalainen asunnonostaja on hiljattain eläkkeelle jäänyt pariskunta, joka etsii itselleen uudiskohdetta joko Torremolinoksesta tai Fuengirolasta.

– He ovat useimmiten myyneet Suomessa omakotitalonsa, ostaneet järvenrantamökin ja muuttaneet pieneen kerrostaloasuntoon kaupungissa. Espanjan Aurinkorannikolta he sitten etsivät kotia, jossa he voisivat viettää talvet, kiinteistönvälitysyhtiö Strand Propertiesin toimitusjohtaja Sirena Kiviranta kertoo.

Kivirannan mukaan Aurinkorannikolla toisena selkeänä ostajajoukkona erottuvat kryptovaluutoilla rahoiksi lyöneet tai it-alalla rikastuneet suomalaismiljonäärit.

– He ovat useimmiten nuorempia miehiä, jotka etsivät Marbellasta kattohuoneistoa kaikilla mukavuuksilla.

Kolmannen ostajajoukon muodostavat suomalaisperheet, jotka ovat päättäneet asettua muutamaksi vuodeksi Espanjaan asumaan.

– He taas etsivät tyypillisesti huvilamaista villaa, omakotitaloa tai tilavampaa rivitaloa, Kiviranta kertoo.

Kiviranta on saanut tuntumaa Aurinkorannikon suomalaisiin asunnonostajiin kahden viime vuoden aikana. Hän ryhtyi aviomiehensä Anssi Kivirannan kanssa rakentamaan kiinteistönvälitysbisnestä Aurinkorannikolle alkuvuodesta 2020. Kyse oli pitkäaikaisen haaveen toteuttamisesta, sillä pariskunta oli pohtinut paikalliseen kiinteistöbisnekseen lähtemistä jo 2010-luvun alkupuolella.

– Muutimme vuonna 2012 perheen kanssa Espanjaan. Lapset olivat silloin vaippaiässä ja meidän oli tarkoitus hieman downshiftata. Etsimme asuntoa, ja huomasimme, että asunnonvälitysprosessi oli Espanjassa todella kankea ja sekava. Sen lomassa saimme ajatuksen, että tässä olisi sellainen ala, jota pystyisi kehittämään aika kovallakin kädellä, Kiviranta kertoo.

” Aurinkorannikolla työskentelee yhteensä noin 7 000 kiinteistönvälittäjää ja lähes joka toinen alueella asuva ihminen on jollain tavalla mukana kiinteistöbisneksessä.

Vanhimman lapsen koulutie toi Kivirannat kuitenkin takaisin Suomeen, jossa he perustivat ystäväpariskunnan kanssa BO LKV:n Turkuun vuonna 2015.

Viisi vuotta myöhemmin pääomasijoitusyhtiö Saari Partners osti vikkelästi kasvaneen firman osake-enemmistön. Silloin Kivirantojen perhe päätti palata Espanjaan toteuttamaan liikeideansa Aurinkorannikolla toimivasta kiinteistönvälitysyrityksestä.

Strand Propertiesin toiminta käynnistyi koronakriisin kenties pahimmalla hetkellä. Lisäksi pandemian hiljentämillä asuntomarkkinoilla oli vastassa iso joukko paikallisia kilpakumppaneita.

– Aurinkorannikolla työskentelee yhteensä noin 7 000 kiinteistönvälittäjää, ja lähes joka toinen alueella asuva ihminen on jollain tavalla mukana kiinteistöbisneksessä, Kiviranta arvioi.

Haasteellisen alun jälkeen Kivirantojen kiinteistönvälitysyhtiö on saavuttanut jalansijan kovasti kilpailluilta markkinoilta. Sirena Kiviranta uskoo Strand Propertiesin valtin olevan siinä, että se kykenee tarjoamaan asunnonostajille luotettavaa palvelua – luotettavuus ei nimittäin ole mikään itsestäänselvyys Aurinkorannikon kiinteistökaupassa.

– Kun etsimme täältä ensimmäisen kerran asuntoa 2010-luvun alussa, jotkut myyjistä saattoivat haluta, että osa kauppasummasta maksetaan heille pimeänä. Asuntokaupat eivät välttämättä toteutuneet, jos ostaja ei taipunut tällaisiin vaatimuksiin, Kiviranta kertoo.

Hänen mukaansa suoranainen korruptio on nykyisin vähäisempää kuin kymmenen vuotta sitten, mutta kaupantekoa vaivaa usein edelleen tietynlainen epämääräisyys ja sekavuus.

– Monilla välittäjillä esimerkiksi ei ole lainkaan esittää asuntojen pohjapiirroksia. Toisinaan he taas eivät ole myytävästä kohteesta kovinkaan hyvin perillä. Meillä on olemassa kaikista myytävistä asunnoista pohjapiirrokset ja välittäjät tuntevat omat kohteensa perusteellisesti.

■ Ennen asuntokaupoille lähtemistä on syytä hankkia espanjalainen veronumero NIE. Se maksaa noin 15 euroa. ■ Espanjassa kaikki asuntokaupat ovat kiinteistökauppoja. Espanjassa ei ole asunto-osakeyhtiömallisia kerros- tai rivitaloja. Yksityishenkilö omistaa näin ollen aina kiinteistön, vaikka ostettava kohde olisi huoneisto. ■ Espanjan verotus poikkeaa suomalaisesta. Suomessa varainsiirtovero kiinteistökaupassa on 4 prosenttia, kun taas Aurinkorannikolla varainsiirtovero on 7 prosenttia. Uudiskohteiden vero on 10 prosenttia. ■ Espanjalaisesta pankista yksityishenkilö voi saada asuntolainaa noin 70 prosenttia ostettavan kiinteistön arvosta. Kiinteistö toimii vakuutena kaupassa. ■ Aurinkorannikon asuntokaupoilla kannattaa valita itselleen pätevä ja kokenut kiinteistönvälittäjä. Hän palvelee ostajaa veloituksetta. ■ Kauppakirjat laatii Aurinkorannikolla juristi. Kaupat kätellään aina notaarilla.

Kiinteistöt ovat kautta aikojen olleet keskeinen osa Espanjan taloutta. Rakennusalan noususuhdanne 2000-luvulla johti maassa valtavaan lainakysynnän ja luotontarjonnan kasvuun ja lopulta kiinteistöjen hintakuplaan.

Vuoden 2008 finanssikriisin myötä Espanjan kiinteistökupla puhkesi maan taloudelle monella tapaa vahingollisin seurauksin. Asuntojen hinnat kääntyivät rajuun laskuun, ja 2010-luvun puolivaiheilla kiinteistökauppaa käytiin Aurinkorannikolla paikoitellen varsin huokeilla hinnoilla.

Viime vuosina asuntojen hintakehitys on kääntynyt Espanjassa jälleen nousujohteiseksi. Kiviranta kertoo suomalaisten jopa yllättyvän Aurinkorannikon nykyistä hintatasoa.

– Olen joutunut toteamaan monelle suomalaiselle, että miljoona euroa ei enää riitä, kun he ovat etsineet siihen hintaan kattohuoneistoa Marbellan Golden Milesta.

Kivirannan mukaan useimpien eläkeläisten asunnonostobudjetti liikkuu noin 250 000–400 000 eurossa. Omakoti- tai rivitaloasuntoa etsivien suomalaisperheiden budjetti puolestaan taipuu 800 000 eurosta ylöspäin. Suomalaismiljonäärit ovat yleensä varautuneet puolellatoista miljoonalla.

– Harva suomalainen on kuitenkaan valmis maksamaan yli kolmea miljoonaa euroa asunnosta Aurinkorannikolla. Syynä on pitkälti se, että monet aikovat asua puolet vuodesta edelleen Suomessa, Kiviranta kertoo.

Aurinkorannikolla liikkuvaa asuntosijoittajaa Kiviranta neuvoisi suuntaamaan katseensa kohti Malagaa.

– Malaga on nykyisellään erittäin kiehtova sijoituskohde. Se on kehittynyt viime vuosina valtavasti. Malagassa asuntojen keskineliöhinta on tällä hetkellä 2 500 euroa, mikä on lähes kahdeksan prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Jos nyt ymmärtää paikan arvon, voi olla kymmenen vuoden kuluttua hyvin rikas.

Ilman NIE-numeroa Espanjassa ei kuitenkaan tehdä kaupan kauppaa.

– NIE-numero eli veronumero on asia, joka kannattaa hoitaa kuntoon ennen kuin lähtee asuntokaupoille Espanjaan. Ilman veronumeroa suomalainen ei onnistu ostamaan Espanjasta asuntoa – puhelinliittymän tai pankkitilin avaamisesta puhumattakaan, Kiviranta valistaa.