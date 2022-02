Liedossa tehdään nyt tuotetta, jota on kaivattu koko korona-ajan – kaikki alkoi Olavi Niemisestä ja kuplavolkkarista

Piiloset on jo markkinajohtaja Brasiliassa. Tuotteita voi ostaa myös muun muassa Algeriasta ja Saudi-Arabiasta, ja yritystä houkutellaan myös Kiinaan. Yksi iso ongelma on osaavan työvoiman puute.

Kukapa silmälasien käyttäjä ei olisi joutunut korona-aikana tuskailemaan tultuaan ulkoa sisälle: linssit menevät huuruun saman tien, ja ongelmasta pääse eroon vasta sitten, kun rillit ovat lämmenneet.

Ongelmaan on vihdoin ratkaisu. Siihen tarvittiin lietolainen 40-vuotias perheyritys Piiloset ja noin puoli miljoonaa maksanut saksalainen pinnoituslaite. Mutta siirrytään hetkeksi ajassa taaksepäin vuoteen 1978.

– Tämän yrityksen perusti optikko Olavi Nieminen. Hän käytti sapluunalevyjä, joilla tehtiin linssin muoto. Hän huomasi, että sellaisia ei oikein löydy Suomesta ja kierteli kuplavolkkarilla pitkin maata myymässä niitä optikkoliikkeille, Piilosetin kehitys- ja myyntijohtaja Tomi Korhonen kertoo.

Kun piilolinssit alkoivat yleistyä 1970-luvulla, keksi Nieminen toisen bisnesidean.

– Hän alkoi havaita vastaanotolla, että asiakkailla on punaisia silmiä. Sen aikaiset hoitonesteet olivat aika tujuja, joten hän alkoi kehitellä kemistiystävänsä ja myöhemmin Turun yliopiston kanssa silmäystävällisiä piilolinssinesteitä.

Piiloset (Finnsusp Oy) on sijainnut koko historiansa ajan Turun naapurissa Liedossa.

Nyt Suomen ainoan linssitehtaan tuotteita myydään noin 40 maahan.

– Korona on tuonut omia haasteitaan logistiikan ja konttien hinnan nousun kautta. Emme ole saaneet muovipulloja niin paljon kuin olisimme tarvinneet. Meillä on ollut siitä huolimatta 27 prosenttia kasvua viime vuonna.

Kasvu on perustunut etenkin yhtiön kuiville silmille tarkoitettuihin tuotteisiin ja nimenomaan niiden vientiin maailmalle.

– Olemme onnistuneet tekemään jakelijasopimuksia isojen globaalien lääkeyritysten kanssa. Tarjoamme heille private labelia, eli meidän brändimme eivät mene ulkomaille, vaan lääkefirmat voivat laajentaa meidän tuotteemme oman brändinsä alle. Teemme täällä heille tuotteen heidän omalla etiketillään, myyntijohtaja Markus Tenovuo kertoo.

Kehitys- ja myyntijohtaja Tomi Korhonen ja myyntijohtaja Markus Tenovuo kertovat suurimman osan myynnistä tulevan ulkomailta.

Yhtiön suurin markkina on tällä hetkellä Saudi-Arabiassa, jonne tehtiin sopimus vuonna 2018. Brasiliassa Piiloset on markkinajohtaja: tuotteita myydään 40 000 apteekissa. Kuivasilmäisyys ja siihen liittyvien tuotteiden menekki kasvaa globaalisti vuosittain viisi prosenttia.

– Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa: mitä lämpimämmässä paikassa ollaan, sitä enemmän ihmiset ovat ilmastoinnin lähellä sisätiloissa. Kuivasilmäisyyden on ajateltu olevan yli nelikymppisten vaiva, mutta yhtä nuoremmat kärsivät siitä mobiililaitteiden takia. Monet lääkkeet kuivattavat silmiä, samoin ilmansaasteet, Tenovuo sanoo.

– Yksi syy on kasvomaskit. Hengitysilma nousee ylöspäin ja kuivattaa silmiä, Korhonen lisää.

Niin, ne maskit. Yhtiön tuoreinta satsausta eli huurustumattomia silmälaseja olisi moni varmasti kaivannut jo kaksi vuotta sitten, kun pandemia alkoi. Piiloset kuitenkin uskoo, että niille on menekkiä myös jatkossa. Siksi yritys investoi pinnoituslaitteeseen, joka on Pohjoismaissa ensimmäinen laatuaan.

– Maskit tuskin koskaan häviävät kokonaan. Isot ammattiryhmät käyttävät jatkossakin maskeja esimerkiksi sairaaloissa, ja Suomessa riittää kylmiä kelejä. Sitten ovat myös eri harrastajat, kuten juoksijat, suunnistajat ja pyöräilijät. Kun pysähtyy ja on hiki, silmälasit ovat välittömästi huurussa, Korhonen sanoo.

Puolen miljoonan investointi näyttää melko vaatimattomalta kaapilta...

...mutta takaa paljastuu monimutkaisen näköinen systeemi.

Käytännössä laite toimii niin, että linssin pinnan päälle höyrytetään ohueksi pinnaksi erikoisaineita. Linssin pinnasta tulee siksi mikroskooppisen harjamainen, ja kun pisara osuu siihen, harjanteet rikkovat pintajännityksen ja höyry leviää linssin pinnalle läpinäkyväksi kalvoksi.

– Normaalisti vesipisara jää palloksi linssin pinnalle. Kun palloja on paljon, linssi menee huuruun, Korhonen selventää.

Huurun esto nostaa yhden linssin kuluttajahintaa noin 25 euroa.

Höyrytystesti osoittaa, että vain erikoispinnoitetusta linssistä näkee läpi.

Piilosetilla on kovat, noin 15 prosentin kasvutavoitteet seuraaville vuosille. Suurin haaste on löytää lisää osaavaa työvoimaa. Henkilöstöä on tällä hetkellä noin 50 henkeä, joista 10 on rekrytoitu viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana.

– Meillä on koko ajan rekrytointi päällä. Sijaitsemme siinä mielessä haasteellisella paikalla, että kilpailemme kemiantuotannossa työvoimasta lähellä sijaitsevien isojen lääkefirmojen kanssa, Korhonen sanoo.

Piiloset sai hiljattain kuivien silmien tuotteensa kahteen Yhdysvaltojen suurimpaan päivittäistavaraketjuun. Aasiassa yhtiö ei vielä ole.

– Kiinasta tulee jatkuvasti kyselyitä, perustaisimmeko tehtaan sinne. Mutta meidän periaatteemme on ollut alusta asti pysyä kotimaisena yrityksenä, Tenovuo sanoo.

– Suomalainen puhtaus ja laatu ovat kovassa huudossa. Tällä hetkellä myymme lokakuun tuotantoa, siihen asti on täyttä.