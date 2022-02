EK:n johtaja patistaa purkamaan tuloloukkuja – ”Syytän tästä eduskuntaa”

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala arvioi, että satojatuhansia suomalaisia koskettavat kannustinloukut ovat yksi syy pahaksi äityneeseen osaaja- ja työvoimapulaan.

Useilla toimialoilla on jo pidemmän aikaa kärsitty osaaja- ja työvoimapulasta. Tilanne ei näytä olevan helpottumassa lähiaikoina.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala pitää selvänä, että satojatuhansia suomalaisia koskettavat kannustinloukut ovat yksi syy pahaksi äityneeseen osaaja- ja työvoimapulaan. Hänen mukaansa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen torstaina julkaisema tulo- ja työttömyysloukkuja käsittelevä tutkimus vahvistaa käsitystä kannustinloukkujen vaikutuksesta työvoimaan saatavuuteen.

– Avoimien työpaikkojen määrä on tällä hetkellä valtava. Useimmat yritykset eivät edes ilmoita avoimia työpaikkojaan te-palveluihin, joten avoimien paikkojen todellinen määrä on luultavasti vielä suurempi. Pula osaavasta työvoimasta on historiallisen suuri, hän sanoo ja jatkaa:

– Yksi keskeinen syy siihen, ettei avoimia työpaikkoja sada täytetyksi, on tämä Etlan tutkimuksessa kuvattu kannustinloukkuongelma.

Lue lisää: Yli puoli miljoonaa suomalaista elää tuloloukussa – näin paljon ansioista jää käteen

Etla nostaa tuoreessa tutkimuksessaan esiin, että viime vuonna yli puoli miljoonaa suomalaista oli tilanteessa, jossa heidän ei välttämättä kannattanut rahallisesti tehdä lisätöitä. Työttömyysloukussa eli tilanteessa, jossa taas työn vastaanottaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, oli samaan aikaan yli 136 000 suomalaista.

– En halua syyllistää näitä ihmisiä, jotka käyttäytyvät niin kuin järjestelmä kannustaa heitä käyttäytymään. Syytän tästä eduskuntaa, joka on luonut järjestelmän, jossa on tällaisia loukkuja, Oksala sanoo.

Oksala on EK:n edustajana hallituksen asettamassa sosiaaliturvakomiteassa, jonka tehtävänä on hahmotella sosiaaliturvauudistuksen askelmerkkejä. Hän kertoo olevansa turhautunut siihen, ettei komitean työskentely vaikuta kuitenkaan tuottavan tulosta.

– Kun hallitus haluaa nostaa työllisyysastetta, silloin pitää tehdä toimenpiteitä, joilla puretaan kannustinloukkuja. Sosiaaliturvakomitean työn tuloksena ei ole tapahtunut mitään, hän kertoo.

– Olen huolissani tämän vaalikauden jäävän sellaiseksi, ettei mitään tehdä.

Oksala esittää viiden kohdan listan toimista, joilla hän purkaisi kannustinloukkuja.

– Työttömyysturva pitää porrastaa. Asumistuen ja työtulojen yhteensovittamista täytyisi kehittää niin, että työtulot leikkaisivat lievemmin asumistukea. Lisäksi palauttaisin toimeentulotukeen asumiskustannusten todellisen omavastuun ja alentaisin päivähoitomaksuja.

Viidentenä kohtana Oksala mainitsee verotuksen.

– Keventäisin tuloverotusta kautta linjan. Pienituloisten osalta suuntaisin kevennyksen työtuloihin.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju huomauttaa tutkimuksen yhteydessä julkaistussa tiedotteessa, ettei Etlan tutkimus varsinaisesti kerro, kuinka paljon työllisyyttä voitaisiin parantaa kannustinloukkuja purkamalla.

Oksala kuitenkin sanoo uskovansa, että merkittävillä toimilla työvoimaa saataisiin vapautettua huomattavissa määrin tulo- ja työttömyysloukuista.

– Uskon, että jos kyetään tekemään merkittäviä toimia, saisimme pienennettyä nykyistä työvoimapulaa huomattavasti.