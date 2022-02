Ruotsi, Viro, Espanja, Kirgisia, suomalaiset lähettivät bensatorneista kuvia – hintaerot brutaaleja

Suomessa eilisen litrahinta keskiarvolta oli 95E10:n osalta 1,972 euroa.

Polttoaineiden hinnat ovat olleet viime päivinä tulikuuma puheenaihe, ja ne ovat herättäneet raivoa ja jopa pelkoa bensapumpuilla.

Syitä hinnannousuihin ovat muun muassa raakaöljyn kallistuminen, biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nousu sekä veronkorotukset.

Polttoaineiden hintaseurantasivusto Polttoaine.net kertoo, että keskiviikon litrahinta keskiarvolta oli 95E10:n osalta 1,972 euroa. 98E:n osalta keskihinta oli jopa 2,061 euroa ja dieselinkin 1,896

Ilta-Sanomat pyysi ulkomailla olevilta suomalaisilta kuvia bensapumpuilta sekä bensatorneista ja niitähän tuli.

Tallinna, Viro.

IS:n lukija Tapani lähetti kuvan keskiviikolta Tallinnassa.

Paikallisella bensa-asemalla 95 maksoi 1,659 euroa litralta ja diesel 1,499 euroa.

Gran Canarian, Kanariansaaret

Riitta lähetti lämpimät terveiset Puerto de Mogán kylästä Gran Canarian saarelta, joka on osa Kanariansaaria.

95:n osalta litrahinta näytty 1,219 euroa.

Lanzarote, Kanariansaaret

Niin ikään Kanariansaarilla oleva Joonas ikuisti, miltä Lanzaroten bensapumpulla näytti.

95:n osalta litrahinta oli 1,229 ja dieselin 1,153 euroa.

Riika, Latvia

Ari lähetti kuvan viime sunnuntailta Latvian pääkaupungista Riikasta.

Nesteen paikallisen aseman torni näytti 95:n litrahinnaksi 1,557 euroa ja 98:n vastaavaksi hinnaksi 1,597 euroa. Dieselin hinta 1,407 euroa ja laadukkaamman dieselin 1,497 euroa.

Teneriffa, Kanariansaaret

Kanariansaarten suurimmalla saarella Teneriffalla helmikuun 10. päivää viettävä Juha laittoi kuvan bensatornista, jossa numerot eroavat aika lailla Suomen vastaavista.

95:n hinta litralta on 1,139 euroa, 98:n osalta 1,324 euroa ja dieselin osalta 1,084 euroa.

Preem-huoltoasemaketjulla on asemia ainoastaan Ruotsissa, jossa niitä on yhteensä 530 kappaletta.

Pete lähetti kuvan länsinaapurista Ruotsista.

Ruotsalaisessa öljy-yhtiö ja huoltoasemayritys Preemissä 95:n litrahinta on 19,17 kruunua, joka on noin 1,82 euroa.

Dieselin osalta hinta 21,18 kruunua eli 2,01 euroa.

Lontoo, Iso-Britannia.

IS:n lukija laittoi kuvan myös Lontoosta Lewishamin alueelta paikalliselta Shellin huoltoasemalta.

Bensiinin litrahinta on 1,449 puntaa, joka on noin 1,72 euroa. Dieselin hinta taasen 1,529 puntaa, joka vastaa 1,81 euroa.

Kochkor, Kirgisia.

Listan eksoottisin maa lienee Keski-Aasiassa sijaitseva Kirgisia ja tarkalleen ottaen Kochkorin kylä, josta terveisensä kuvan myötä lähettää Juha-Pekka.

95:n hinta litralta on 64,80 Kirgisian somia, joka on noin 0,67 euroa. Dieselin osalta vastaava hinta on 59,40 somia eli noin 0,61 euroa.