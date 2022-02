Suomesta löytyy hyviä osakkeita myös saksalaissijoittajan salkkuun, kertoo Bild lukijoilleen.

Saksalainen bulevardilehti Bild vinkkaa lukijoilleen, mihin suomalaisiin osakkeisiin kannattaisi piensijoittajan nyt iskeä kiinni. Lehti esittelee viisi suomalaista ”vakaasti johdettua ja mahdollisuuksia tarjoavaa" yhtiötä.

UPM:n Bild kertoo olevan Euroopan markkinajohtaja metsä- ja paperiteollisuudessa. Biojalostamot ja ekopakkaukset ovat tulevaisuuden aloja. Ja osinkotuotto liikkuu neljässä prosentissa, Bild listaa.

Musti GROUP on hyötynyt koronapandemian aikaansaamasta kotieläininnostuksesta. Mustilla on yhteensä yli 300 eläintarvikekauppaa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiö listautui vuoden 2020 alussa, minkä jälkeen osakkeen kurssi nelinkertaistui. Viime viikkojen miniromahdus on leikannut hinnasta kolmanneksen, ja tarjolla on hyvä oston paikka, Bild näkee.

Sampo on ”suomalaisten Allianz”, vaikkakin paljon pienempi. Bild viittaa vertauksellaan saksalaiseen vakuutusjättiin. Lehti listaa Sampo-konserniin kuuluvat vakuutusyhtiöt ja pankit ja huomauttaa, että omistukseen tuo vakautta Suomen valtion muutaman prosentin siivu. Osinkotuotto on vajaat neljä prosenttia, Bild kertoo.

Huhtamäki on muuntunut makeisyhtiöstä monialakonserniksi ja siitä kertapakkausyhtiöksi. Paperimukeja, kertakäyttöaterimia ja biomuovia valmistuu tuotantolaitoksista 30 maassa alati kasvaville noutoruokamarkkinoille. Osakkeen kurssi nousee hitaasti, mutta vakaasti, ja osinkotuotto on vajaat kolme prosenttia, Bild laskee.

Fiskars myy yli 300 myymälässään eri puolilla maailmaa työkaluja sekä tarvikkeita kotitalouksiin ja puutarhoihin. Fiskarsin oranssikahvaiset sakset tuntee jokainen suomalaislapsi, kun taas Saksan puolella Itämerta tutumpia tuotemerkkejä ovat Iittala, Royal Copenhagen ja Waterford sekä Yhdysvalloissa Gerber. Osinkoa yhtiö jakaa kahdesti vuodessa ja tämänhetkinen tuotto on kolmisen prosenttia.

Osakkeiden kurssien viimeaikainen ”miniromahdus” tarjoa Bildin mukaan mukavan mahdollisuuden hyötyä hyvien tuotteiden ”alennushinnoista”.