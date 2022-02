”Heräsin aamuyöllä ja mietin, miksi golfpallopakkaukset menevät hukkaan” – nyt niistä voi taivutella hyönteishotelleja

Suomalainen Golf Coat alkaa myydä Metsä Boardin valmistamasta materiaalista tehtyjä golfpallopakkauksia, jotka voi tyhjennyttyään muuttaa hyönteishotelleiksi.

Hyönteiskadosta on puhuttu paljon. Perheyritys Golf Coatin toimitusjohtaja Aki Kuivaniemi on pohtinut tätä vakavaa ongelmaa etenkin Korpikuusen hunaja -yritystä vetävän ystävänsä kanssa.

– Eräs aamuyönä kello neljä heräsin, ja mietin, miksiköhän golfpallopakkaukset heitetään hukkaan, Kuivaniemi kertoo.

Hän alkoi kehitellä ideaa. Tarvittiin teknistä osaamista, jotta pakkaus soveltuisi sekä palloille että pörriäisille mahdollisimman hyvin. Mukaan tuli metsäyhtiö Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board. Sillä on Äänekoskella sijaitsevaa osaamiskeskusta hyödyntävä kehitystyöpaja.

Syntyi taivekartongista valmistettava pakkaus, joka voidaan muuttaa hyönteishotelliksi kannessa olevien erillisten osien ansiosta.

– Ensimmäiset 10 000 pakkausta ajetaan varmaan parin viikon päästä valmiiksi ja kuukauden päästä ne palloineen ovat kaupoissa, Kuivaniemi ennakoi.

Golf Coatilla on Moomin Charactersin kanssa maailmanlaajuinen sopimus. Kuivaniemi kertoo, että hyönteisille tulee muumitalo ja puujäljitelmätalo.

– Niistä golffarit saavat askarrella pörriäisille vähän lisäapuja kevääksi, hän lisää.

” Toivottavasti tästä tulee epidemia ja golffarit näyttäisivät, että mekin kiinnostuneita luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.

Golf Coatia pyörittää Aki Kuivaniemen rinnalla hänen vaimonsa ja poikansa. Helsingin Pitäjänmäellä sijaitseva yritys on ulkoistanut osan toiminnastaan, muun muassa pakkaamisen.

Yritys on jo ennestään panostanut ekologisiin tuotteisiin. Yksi päätuotteista ovat tiit, jotka valmistetaan vehnä- ja maissitärkkelyksestä Itävallassa. Pienuudestaan huolimatta yhtiö on merkittävä tii-tuottaja ja sillä on 120 aktiivista jälleenmyyjää.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto kasvoi liki 50 prosenttia lähes miljoonaan euroon. Kuivaniemi odottaa kasvun jatkuvan ja arvioi, että yhtiö palkkaa lisää henkilökuntaa.

Kun ensimmäinen pallopakkaushyönteishotellierä on myyty, toinen tulee markkinoille. Kuivaniemi kertoo, että siihen on tarkoitus lisätä QR-koodi. Skannaamalla koodin päätyy Googlen karttapalvelu Mapsiin, josta paljastuu, missä muualla hyönteishotelleja on.

– Toivottavasti tästä tulee epidemia ja golffarit näyttäisivät, että mekin kiinnostuneita luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.

Metsä Board kannustaa osaltaan ihmisiä edistämään pakkausten uudelleen käyttöä.

– Usein on kyse vain hyvästä ideasta ja sen toteutuksesta siten, että se tehdään myös helpoksi käyttää, yhtiön viestintäjohtaja Marjo Halonen sanoo.

Golfpallopakkauksesta voi taitella hyönteisille sopivan asunnon.

Hyönteishotellista on kehitteillä uusia versioita ja värejä. Niitä voidaan muokata sen mukaan, millaisia pörriäisiä halutaan asumaan.

– Ryhdyn sosiaaliseksi asunnontuottajaksi, Kuivaniemi nauraa.

Golfpallopakkaukseen liitetään käyttöohje. Kuivaniemi kertoo, että hotellin voi asentaa vaikka pihalle, parvekkeelle tai golfkentän reunalle. Hän ei usko, että kenttien omistajat kieltäisivät moisen.

Hotelli tulisi ripustaa aurinkoiselle, tuulelta ja sateelta suojatulle paikalle 1–2 metrin korkeudelle kasvillisuuden yläpuolella.

Suomea Kuivaniemi pitää koekenttänä, mutta Golf Coat aikoo viedä uutuutensa myös Japanin markkinoille ja moneen muuhunkin maahan.

Kuivaniemi hahmottelee, että kenkälaatikoille ja muillekin pakkauksille voisi vastaavasti antaa uuden elämän. Golf Coat pysyttelee golftuotteissa, joten antaa ideansa vapaasti hyödynnettäväksi.

– Jännityksellä odotan, kuka ottaa kopin.