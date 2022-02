Bensa Suomessa maailman kuudenneksi kalleinta – professori kertoo, mikä selittää korkean sijoituksen

95-oktaanisen bensiinin hinta on noussut Suomessa vuodessa 40 sentillä. Hinnat ovat korkeat muuallakin.

Bensiini on Suomessa maailman kuudenneksi kalleinta, käy ilmi kansainvälisen hinnanvertailusivuston selvityksestä.

Globalpetrolprices-sivusto päivittää bensiinin hinnan vertailuunsa viikoittain. 95-oktaanisen polttoaineen hinnaksi Suomessa se antaa 1,90 euroa, mikä on samassa linjassa kotimaisen polttoaine.net-vertailusivuston kanssa.

Bensiinin hintalistan kärjessä ovat Kiinan erityishallintoalue Hongkong ja sisällissotaa käyvä Jemen. Näissä bensiinin hinta on selvästi muita alueita korkeampi, noin 2,30 euroa litralta.

Listalla seuraavat Hollanti, Norja, joissa hinta on lähes 20 senttiä muuta Eurooppaa korkeammalla. Perässä jatkavat Islanti ja Suomi.

Heti Suomen jäljessä tulevat Israel, Tanska, Kreikka, Ruotsi ja Keski-Afrikan tasavalta. Globalpetrolprices-sivusto on kääntänyt hinnat paikallisista valuutoista dollareihin ja euroiksi.

” Venäjällä on tietysti yksi etu, jota ei monilla mailla ole: oma öljyntuotanto.

Ensimmäinen selitys Suomen sijoitukselle on se, ettei hintoja ole suhteutettu ostovoimaan, professori Heikki Liimatainen sanoo.

– Suomessa elintaso ja ansiotaso ovat korkeat. Senkin puolesta bensan hinta on korkeaa, Liimatainen sanoo.

– Kun suhteutetaan ostovoimaan ja Suomen nykyiseen hintatasoon, ei hinta itse asiassa ole mitenkään poikkeuksellinen. Kun otetaan inflaatio ja ostovoimakorjaus mukaan, niin samanlaisia hintoja on kyllä ollut aiemminkin.

Liimatainen on Tampereen yliopiston liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori ja liikenteen tutkimuskeskus Vernen johtaja.

Hollannissa, Norjassa ja Islannissa palkat ovat keskimäärin selvästi suuremmat kuin Suomessa, käy ilmi Eurostatin ja Statistan palkkatilastoista. Keskipalkkaan suhteutettuna 95-oktaanisen bensiinin hintaa Suomessa voi pitää näitä maita kalliimpana.

Vertaillessa täytyy ottaa huomioon, että monissa Euroopan maissa palkkataso on huomattavasti alhaisempi kuin Suomessa. Esimerkiksi Virossa keskipalkka on 1 525 euroa (2021), ja bensiini maksaa 1,60 euroa litralta. Suomessa keskipalkka on 3 217 euroa (2020) ja bensiini maksaa 1,90 euroa. Suhteessa virolainen joutuu siis tekemään enemmän töitä tienatakseen rahat bensiinilitraan.

” Ihmisillä menee sekaisin, mikä osuus hinnannoususta on päästötavoitteiden tai sekoitevelvoitteen aikaansaamaa ja mikä öljyn maailmanmarkkinahinnan aikaansaamaa.

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan 95-oktaaninen bensiini on kallistunut Suomessa vuoden aikana 40 sentillä litralta. Kuluttajahintaindeksissä 95-oktaanisen bensiinin hinta oli tammikuussa 1,88 euroa.

– Se ei ole mitenkään yllättävää, Liimatainen sanoo.

– Öljyn hintahan on vaihdellut aina – ja kohtalaisen nopeastikin.

Hän pitää jossain määrin yllättävänä sitä, että kehitys on tapahtunut samaan aikaan koronapandemian kanssa, kun ihmiset ovat ajaneet autoa vähemmän. Tätä selittävät pandemian luomat tuotanto-ongelmat.

Bensiinin litrahinta vaihtelee selvityksen mukaan EU-maissa Hollannin 2,02 euron ja Bulgarian 1,25 euron välillä. Länsi-Euroopan maissa litrahinnat ovat pääosin yli 1,70 euroa. Monissa Keski-Euroopan maissa hinnat asettuvat välille 1,30–1,50 euroa.

Venäjällä, Valko-Venäjällä, Turkissa ja Ukrainassa bensiini on halpaa. Kaikkien Euroopan maiden bensiinin hinnan keskiarvo on 1,52, kun mukaan on laskettu Itä-Euroopan halvan bensiinin maat. Pohjoismaissa bensiinin hinnan keskiarvo on 1,91 euroa.

Suomen ja Venäjän rajalla lienee yksi maailman jyrkimmistä bensiinin hintaeroista: Venäjällä litra 95-oktaanista bensiiniä maksaa 0,60 euroa ja Suomessa 1,90 euroa eli Suomessa bensa maksaa yli kolminkertaisesti.

Ennen pandemiaa monet suomalaiset kävivät itärajan takana tankkaamassa. Pandemian vuoksi raja on ollut kiinni. Sotkamolainen Antti kertoi Ylen tiistaina julkaistussa artikkelissa maksaneensa bensiinistä viime vuonna 3 000–4 000 euroa enemmän kuin mitä olisi maksanut Venäjällä tankatessaan.

– Venäjällä on tietysti yksi etu, jota ei monilla mailla ole: oma öljyntuotanto, joka jo itsessään pitää hintaa alhaalla. Verotuksen suhteen on myös tehty tietoisia valintoja, Liimatainen sanoo.

Polttoaineen kuljettamisen kustannukset vaikuttavat myös hinnan huokeuteen, Liimatainen lisää.

Polttoaine on selvästi Suomea huokeampaa myös Baltian maissa. Virossa litrasta saa maksaa 1,60 ja Latviassa 1,56 euroa. Liettuan litrahinta on 1,47 euroa.

Kansainvälisen listauksen mukaan kaikkein halvinta bensiini on Venezuelassa, Iranissa, Angolassa, Syyriassa ja Algeriassa.

Bensapumppujen hinnat ovat huolestuttaneet viime aikoina monia. Hinnat ovat olleet säännöllisesti puheissa myös Arkadianmäellä ja muilla politiikan areenoilla.

Polttoaineiden radikaalin hinnannousun taustalla on erityisesti raakaöljyn nopeasti kohonnut hinta. Öljynhinta kävi harvinaisen alhaalla pandemian alussa ja on nyt noussut poikkeuksellisen korkealle.

Numerot bensapumpuissa ovat nousseet ympäri maailmaa poikkeuksellisen suuriksi. Monissa maissa bensiinin hinnan takia on osoitettu näyttävästi mieltä ja vaadittu päättäjiltä tekoja hinnan laskemiseksi.

– Reaktiot ovat ymmärrettävän voimakkaita. Ehkä osansa on myös henkisesti merkittävällä rajapyykillä eli kun mennään toiselle eurolle, Liimatainen sanoo.

– Jonkin verran ihmisillä menee sekaisin, mikä osuus hinnannoususta on päästötavoitteiden tai sekoitevelvoitteen aikaansaamaa ja mikä öljyn maailmanmarkkinahinnan aikaansaamaa.

Tämänhetkinen hinnannousu johtuu Liimataisen mukaan lähes kokonaan öljyn maailmanmarkkinahinnasta.

Suomessa polttoaineen hinnasta noin 60 prosenttia on veroja. Polttoaineesta maksetaan valmisteveroa ja yleisen arvonlisäverokannan mukaista arvonlisäveroa. Koska veroa maksetaan suhteessa hintaan, verojen absoluuttinen määrä nousee, kun hinnat nousevat.

Polttoaineen verotus Suomessa on länsieurooppalaisella tasolla ja selvästi EU:n minimitason yläpuolella, sanoo Liimatainen.

Norjassa ja Hollannissa bensiinin kalliissa hinnassa näkyvät Liimataisen mukaan liikenne- ja ympäristöpoliittiset valinnat.

– Voisi kysyä, että miksi Norjassa öljy ei ole halpaa, kun siellä sitä kuitenkin tuotetaan, Liimatainen sanoo.

– Halutaan tukea kestävää liikennettä ja sen takia pitää polttoaineen verotus korkealla tasolla, hän jatkaa.

Islannin korkeaa hintaa taas selittävät Liimataisen mukaan markkinan pieni koko ja saarivaltion syrjäinen sijainti. Bensiinin tie islantilaisiin pumppuihin on pitkä.

Etanolipitoinen E10-bensiini tuli bensapistooleihin vuonna 2011.

jakeluvelvoitteen merkityksestä polttoaineen hintaan on puhuttu viime aikoina paljon, mutta tämänhetkiseen hintapiikkiin jakeluvelvoitteella ei ole Liimataisen mukaan merkittävää vaikutusta.

Jakeluvelvoite tarkoittaa, että tänä vuonna Suomessa liikennepolttoaineiden seoksessa on oltava 19,5 prosenttia biopolttoainetta. Vielä vuonna 2018 velvoite oli 20 prosenttia. Velvoite nousee vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttiin Sipilän hallituksen vanhan päätöksen mukaan.

Tällä hetkellä Marinin hallitus suunnittelee jakeluvelvoitteen tulevan tavoitteen kiristämistä niin, että se olisi 34 prosenttia vuonna 2030.

Liikenneköyhyys on polttoaineen hintaa laajempi aihe

Liikenneköyhyys on paljon laajempi teema kuin vain polttoaineen hinta, sanoo liikenneköyhyyttä tutkinut Liimatainen. Tutkimusten mukaan polttoaineen hinnannousu ei näy kaikkein pienituloisimpien arjessa yhtä selvästi kuin keskituloisten.

– Ihan alimmilla tuloluokilla on jo sopeutettu liikennemenoja sillä tavalla, että henkilöautolla on pienempi rooli liikenteessä kuin keskituloisilla. Jos katsotaan, mikä osuus polttoaineella on kokonaisliikenteen menoista, se on alimmalla tuloviidenneksellä jonkin verran alempi kuin keskituloisilla.

Sen sijaan alimmassa tuloviidenneksessä käytetään enemmän rahaa joukkoliikennelippuihin kuin keskituloisissa.

– Se kertoo siitä, että jos alimmassa tuloviidenneksessä auto on, auto on halpa ja sillä ajetaan aika vähän. Ja on paljon ihmisiä, joilla ei ole autoa ollenkaan käytössä.

Poikkeuksiakin on. Liimatainen nostaa esiin pienituloiset lapsiperheet, jotka voivat hänen mukaansa olla erityisen haavoittuvassa asemassa.

– Kun on autoa tarvetta käyttää ja tulot ovat pienet, polttoaineen hinnan nousu voi olla merkittävä suhteessa kotitalouden tuloihin.

Myös asuinpaikalla kuten joukkoliikenteen määrällä ja palveluiden etäisyyksillä on suuri merkitys. Niin sanotulla intensiivisen joukkoliikenteen alueella asuvat ihmiset ajavat Liimataisen mukaan keskimäärin vuodessa 5 000–10 000 kilometriä vähemmän kuin autovyöhykkeellä asuvat.

Liikenneköyhyyteen liittyy polttoaineen hinnan lisäksi muun muassa se, millaisia joukkoliikennepalveluita on olemassa heille, joilla ei ole autoa käytettävissä ja minkälainen aikakustannus niihin liittyy.

– Valinnat jotka johtavat energiaköyhyyteen ovat paljon syvemmällä liikennejärjestelmässä, Liimatainen sanoo.

Liikenneköyhyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmisellä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisessa ajassa, kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla tai terveyttään vaarantamatta niihin paikkoihin, joissa päivittäiset tarpeet on mahdollista tyydyttää.