Oriolan Kronans Apotek ja Apoteksgruppen yhdistyvät jättiketjuksi Ruotsissa

Oriola ja Euroapotheca-konserni yhdistävät apteekkiliiketoimintansa Ruotsissa. Uudella yhtiöllä on neljännes Ruotsin markkinoista.

Lääketukkuri Oriola kertoo tiedotteessaan, että yhdistymisestä syntyvällä uudella yhtiöllä on Ruotsissa yli 470 apteekkia ja kattavat verkkoapteekkipalvelut. Ne koostuvat Oriolan Kronans Apotek -ketjusta ja Euroapothecan Apoteksgruppenin apteekeista.

Vuonna 2020 niistä kertyi yhteensä 1,14 miljardia euroa liikevaihtoa. Kaupan osapuolet ennakoivat, että liikevaihdolla mitaten uusi yhtiö on kolmanneksi suurin apteekkitoimija Ruotsissa ja sen hallussa on arviolta neljännes markkinoista.

Työntekijöitä uudella yhtiöllä on yli 2 300.

Oriola ja Euroapotheca perustelevat yhdistymistä synergioilla. Ne odottavat saavansa 25 miljoonan euron käyttökate-edun vuosittain noin kolmen vuoden päästä. Ne uskovat myös pystyvänsä kasvattamaan yhtiön kokoa ja markkina-asemaa edelleen.

Oriolan ja Euroapothecan on määrä omistaa uusi yhtiö puoliksi. Oriolan yritysarvo on järjestelyssä noin 400 miljoonaa euroa ja Apoteksgruppenin noin 300 miljoonaa euroa. Euroapotheca maksaa Oriolalle noin 24 miljoonan euroa, jotta omistusosuudet voidaan jakaa tasan.

Euroapothecalla on apteekkiketjuja, online-apteekkeja ja lääketukkukauppoja Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa. Euroapotheca osti Apoteksgruppenin vuonna 2018.

Oriola on omistanut Kronans Apotekin kymmenen vuotta. Ketjulla on Ruotsissa 322 apteekkia ja se on pyrkinyt kasvattamaan etenkin verkkokauppaansa.

Järjestely vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Yhtiöt odottavat saavansa sen viimeistään tämän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.