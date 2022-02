Käräjäoikeus määräsi Uroksen konkurssiin – väitti tehneensä muhkeaa liikevoittoa

Velkojilla on Urokselta yhteensä miljoonien eurojen saatavat.

Teknologiayhtiö Uros on asetettu konkurssiin Oulun käräjäoikeudessa. Konkurssia vaativat valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera, työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä pankit Nordea ja Oulun Osuuspankki. Uros vastusti konkurssihakemusta.

Konkurssia vaatineilla velkojilla on Urokselta yhteensä miljoonien eurojen saatavat. Käräjäoikeuden mukaan yhtiö on konkurssilaissa tarkoitetulla tavalla muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön. Oikeus on määrännyt konkurssipesälle pesänhoitajan.

Uroksella on velkoja ja niiden korkoja kaikkiaan noin 13,5 miljoonaa euroa ja kassavaroja noin 14 000 euroa.

Yhtiön perustaja Jyrki Hallikainen ja toimitusjohtaja Rauno Jokelainen eivät olleet tiistaina paikalla käräjäoikeudessa.

Uros vaati ennen konkurssikäsittelyä, että konkurssihakemus pitäisi käsitellä Helsingin eikä Oulun käräjäoikeudessa. Yhtiö perusteli asiaa sillä, että sen hallinto hoidetaan Suomessa Helsingistä käsin.

Perustajien omaisuutta takavarikossa rikosepäilyn vuoksi

Viime viikolla Oulun käräjäoikeus määräsi Uroksen ja sen perustajien Jyrki Hallikaisen ja Tommi Uharin omaisuutta yhteisvastuullisesti takavarikkoon yli kuusi miljoonaa euroa. Uhari jätti Uroksen joitakin vuosia sitten.

Takavarikon syynä on poliisin tutkinnassa oleva epäilty törkeä avustuspetos, joka oikeuden päätöksen mukaan ajoittuu keväästä 2011 kesään 2016. Vakuustakavarikko on turvaamistoimenpide, joka tehdään mahdollisen tulevan tuomion varalta.

Poliisitutkinta liittyy Business Finlandin eli silloisen Tekesin vuosina 2011–2013 Urokselle antamiin miljoonien eurojen tuotekehityslainoihin ja avustuksiin. Business Finlandin mukaan Uros salasi rahoittajalta sopimukset, joilla rahoitetuissa projekteissa kehitettävät tai aikaansaadut tulokset myytiin ja luovutettiin luxemburgilaiselle tytäryhtiölle.

Lainojen maksamatta jättäminen on outoa siksikin, sillä Uros on väittänyt tehneensä pelkästään vuosina 2017–2019 yhteensä yli 300 miljoonaa euroa liikevoittoa. STT kertoi jo syyskuussa, että yhtiön kertomat mahtavat voitot eivät välttämättä perustu todelliseen liiketoimintaan.

Suuri yleisö sai tietää oululaistaustaisesta Uroksesta maaliskuussa 2020, kun Tampereen areena nimettiin sponsorinsa mukaan Uros Live -areenaksi. Uroksen talousongelmien ja muiden epäselvyyksien tultua julkisuuteen areenan hallitus irtisanoi sponsorisopimuksen yhtiön kanssa. Sittemmin areenan nimi on muutettu Nokia Arenaksi.

