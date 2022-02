”En tarvitse kuittia”, moni sanoo kaupan kassalla ja joskus se on virhe – otimme selvää, mitkä kuitit on syytä säilyttää

Laki ei velvoita säilyttämään kuittia, mutta joissakin tilanteissa siitä voi olla hyötyä.

Jos haluaa, kuitteja ja muita tositteita voi säilöä laatikot täyteen. ”En tarvitse kuittia”, sanoo moni kuitenkin kassalla.

Suomessa yrityksillä on ollut vuodesta 2014 lähtien velvollisuus tarjota kuitti ostoksesta. Suurimman osan kuiteista voi kuitenkin halutessaan heittää pois. Mitkä paperit ja kuitit kuluttajan kannattaa säilyttää ja kuinka kauan?

Kuluttajaliiton lakimiehen Emmi Merirannan mukaan yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei ole. Kuluttamista koskevien lakien mukaan kuluttajalla ei ole velvollisuutta kuitin säilyttämiseen. Mitä suurempi ostos, sitä kauemmin kuittia kannattaa kuitenkin säilyttää. Kuluttajaliitto suosittelee säästämään varsinkin suurten ostosten kuitit kolmen vuoden ajan.

– Kuitin säilyttäminen helpottaa monen asian selvittämistä, Meriranta sanoo.

Kuluttajaliiton lakimies Emmi Meriranta.

Kannattaako esimerkiksi arkisen kauppareissun kuitit säilyttää? Meriranta sanoo, että myös ruokatuotteissa voi olla virheitä. Virhevastuu ei kuitenkaan riipu kuitista. Jos ostaa pilaantuneen ruoan, tilanteen pitäisi olla selvitettävissä, vaikka kuitti ei ole tallessa.

– Mitä pienempi arvo ja tavanomaisempi tavara, sitä lyhyempi kuitin säilytysaika on. Leipäkään ei säily kauan, niin kuitinkaan ei tarvitse.

Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiainjohtajan Kati Malisen mukaan verotuksessa lähtökohta on, että mikäli tiedot ovat esitäytetyssä veroilmoituksessa, kuitteja ja tositteita ei tarvitse säilyttää. Esimerkiksi palkkatiedot verottaja saa työnantajalta. Tiedot korkojen määristä ja velasta verottaja saa pankista.

Esitäytetyssä veroilmoituksessa olevista tiedoista kuitteja ei tarvitse säilyttää.

– Ne tiedot on saatu muualta kuin verovelvolliselta itseltään. Kun tiedot on tarkistanut, niihin liittyviä tietoja ei tarvitse enää säilyttää.

Malinen kuitenkin lisää, että kotitalousvähennykseen ja myyntivoiton tai -tappion laskemiseen liittyvät tositteet pitää säilyttää, vaikka niistä olisi tietoja esitäytetyllä veroilmoituksella.

Jos taas veroilmoitukseen tekee muutoksia tai on ilmoittanut itse ennalta tietoja verottajalle, tositteet täytyy säilyttää. Malinen kertoo, että säilytettäviä tietoja voivat olla muun muassa tulonhankkimiskulut. Korona-aikana moni on hankkinut kotiinsa esimerkiksi näyttöjä ja työpöytiä. Niihin liittyvien kuittien säilytysvelvollisuus on kolme vuotta.

– Se kulkee käsi kädessä sen kanssa, kuinka kauan verotusta voidaan muuttaa. Kun verotukseen ei voi enää kajota, kuittejakaan ei tarvitse säilyttää.

Poikkeuksia kuitenkin on. Malinen sanoo, että joissakin tilanteissa säilytysvelvollisuus on kuusi vuotta. Hän mainitsee esimerkkinä ulkomailta saadut tulot ja oman yrityksen kanssa tehdyt oikeustoimet.

– Jos ei ole varma, varmuuden vuoksi tositteita voi säilyttää kuusi vuotta.

On myös tilanteita, joissa tositteita kannattaa säilyttää vielä pidempään. Tällaisia ovat esimerkiksi tositteet, joilla on vaikutusta myyntivoiton ja -tappion laskemiseen. Malinen mainitsee esimerkkinä kesämökin ostamisesta sekä suurista remonteista ja laajennuksista syntyneet kulut.

– Voi olla vaikeaa selvittää, mitkä kulut ovat, jos niistä ei ole tositteita. Pahimmillaan maksaa veroa voitosta, jota ei ole syntynyt.

Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiainjohtaja Kati Malinen

Jos taas kuitti katoaa, ostotapahtuman voi todistaa muilla keinoilla. Esimerkiksi tiliotteella voi todistaa, että tuote on ostettu tietystä paikasta tiettynä aikana. Jos ostotapahtuman pystyy todistamaan, tuotteen myyneellä liikkeellä on velvollisuus toimittaa asiakkaalle tuotteen takuutiedot.

– Jollain tasolla pitää pystyä osoittamaan, mistä tuotteen on ostanut.

Kuitin puuttuminen ei tarkoita automaattisesti, että kulua ei saa vähennettyä verotuksessa. Myös Verohallinnolle kulun syntymisen voi todistaa tiliotteella tai muulla luotettavalla selvityksellä.

Malinen sanoo, että jos kuittia ei etsinnöistä huolimatta löydy, eikä kulun syntymistä voi uskottavasti todistaa, seurauksena voi olla, että verovähennysvaatimusta ei hyväksytä.

– On verovelvollisen etu, että säilyttää kuitit.

Meriranta ja Malinen sanovat, että kuitit ja tositteet ovat samanarvoisia riippumatta siitä, ovatko ne paperisia vai sähköisiä. Kuitti pitää saada paperisena, jos asiakas niin haluaa, koska esimerkiksi iäkkäiden henkilöiden voi olla vaikeaa asioida sähköisesti.

– Sähköinen kuitti ei voi olla pakko, Meriranta korostaa.

Malinen sanoo, että verotuksessa hyväksytään sähköiset ja paperiset tositteet. Sähköisen tositteen pitää olla sellaisessa muodossa, että sen saa tarvittaessa tulostettua.

Kuitteja ei kannata välttämättä säilyttää ainoastaan paperilla.

– Ainakin kuitit, jotka ovat lämpöpaperilla, olisi hyvä kopioida tai kuvata, Meriranta neuvoo.

– Kannattaa varmuuskopiolla varmistaa, että kuitin tiedot tallessa, Malinen kertoo.

Tietokoneen kovalevykään ei välttämättä ole turvallisin paikka kuiteille, koska kovalevyt voivat tuhoutua. Tärkeiden kuittien varmuuskopioita kannattaa siis säilyttää useammassa kuin yhdessä paikassa.