Puolivalmis loistoristeilijä lojuu tyhjänpanttina saksalaisen pikkukaupungin satamassa, kun korona kaatoi tilaajan

Global Dreamille etsitään ostajaa, mutta valmiiksi saattaminen maksaisi 600 miljoonaa euroa.

Global Dream on 342 metriä pitkä ja melkein valmis loistoristeilijä MV Werften telakalla Saksan Wismarissa.

Risteilyalus Global Dreamin pitäisi näinäkin päivinä seilailla Aasian satamasta toiseen, tarjoten matkustajilleen huippumodernin aluksen ylellisiä elämyksiä, viihdettä ja kasinopelejä. Matkustajia piti palvella tekoälyn ja robottien avulla ja viihdykkeenä piti olla niin elokuvateattereita kuin kylpylä ja teemapuisto.

Sitten tulikin korona, ja Aasian vinhasti kasvanut matkailuala seisahtui kuin seinään.

Nyt noin 75-prosenttisesti valmis alus lojuu tyhjänpanttina Wismarin satamassa Mecklenburg-Etu-Pommerissa, entisessä Itä-Saksassa. Laivaa rakentanut MV Werften meni konkurssiin tammikuussa, ja pesänhoitaja Christoph Morgen etsii ostajaa 342 metriä pitkälle jättialukselle.

Toistaiseksi vakavia ostajaehdokkaita ei ole ilmaantunut, ja on mahdollista, ettei alus koskaan pääse lähtemään maailman merille. Koko hankkeen hintalappu on 1,5 miljardia euroa, ja varustamo arvioi, että tarvittaisiin vielä 600 miljoonaa euroa, jotta Global Dream saataisiin valmiiksi.

– Me olemme koronaviruksen tyypillisiä uhreja, sanoo MV Werftenin toimitusjohtaja Carsten Haake.

Telakkayhtiön tammikuussa jättämä konkurssihakemus merkitsi, että rakennustyöt pysähtyivät ja työt loppuivat noin 2 000 työntekijältä Wismarissa, Stralsundissa ja Rostockissa.

Konkurssipäätös tehtiin kaukana Itämeren rannoilta. Telakan omistaja on Hongkongin pörssiin listattu malesialainen matkailu- ja kasinoyhtiö Genting HK, joka osti Nordic Yards -laivanrakentajan vuonna 2016.

Yhtiö meni nurin, kun korona romahdutti Aasian matkailualan ja emoyhtiö Genting hylkäsi ahdinkoon joutuneen tytäryhtiönsä. Saksan hallitus ei sen jälkeen enää jatkanut telakalle luvattua tukea.

Astronauteilla ja merenneidoilla koristeltua jättialusta on kaupiteltu eri suuntiin, mutta pesänhoitaja Morgen myöntää, että vaikka kyselyitä on tullut, on hyvän ostotarjouksen varmistaminen vaikeaa. Kun rakentaminen alkoi vuonna 2018, oli risteilyiden kysyntä vilkasta ja markkina kasvoi vauhdilla. Nyt paluuta niihin aikoihin ei ole näkyvissä.

Takaraja ratkaisun löytämiselle on 1. maaliskuuta.

Paikalliset poliitikot seuraavat tilannetta sydän syrjällään, koska Wismarin telakka on keskeinen osa kaupungin ja lähiseudun elinkeinoelämää ja historiaa.

– Monet perheet ovat saaneet elantonsa telakalta, siellä on oltu töissä sukupolvien ajan, kuvaa Wismarin sosiaalidemokraattinen pormestari Thomas Beyer.

Telakka rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen, ja aluksi siellä korjattiin neuvostoliittolaisia aluksia. Laivanrakentaminen alkoi 1950-luvulla. Berliinin muurin murtuminen, Saksojen yhdistyminen ja Itä-Saksan teollisuuden romahdus johtivat suuriin irtisanomisiin. Telakka yksityistettiin 1990-luvulla, minkä jälkeen sillä on ollut useita omistajia, sekä Saksasta että ulkomailta. Tähän asti se on selviytynyt vaihtelevista suhdanteista, mutta nyt tilanne näyttää erittäin vaikealta.

Pesänhoitaja Morgen arvioi, että ellei ratkaisu löydy, pitää telakoilla muuttaa tuotantosuuntaa ja alkaa rakentaa merituuli- ja vetyvoimaloita.