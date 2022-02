Palkka 4 000 euroa tai paljon ylikin, silti ukkoutuminen vaivaa alaa – autokaupat ottaisivat heittämällä lisää naisia myyjiksi

Naiset arastelevat autokaupan alaa, vaikka myyjinä heillä olisi monia vahvuuksia – ja alalla tienaisi hyvin.

Emilia Rintala (oik) on Kamux-ketjun huippumyyjiä.

Autokaupat ottaisivat lisää naisia töihin myyjiksi. Naisia hakeutuu harvemmin alalle kenties sen takia, että ennakko-oletuksena on vaatimus autojen teknisten ominaisuuksien osaamisesta.

– Erityistä auto-osaamista ei tarvita. Tärkeintä on innostus ja uskallus lähteä alalle, joka ei ole tyypillinen naisille. Kiinnostus myynnistä ja asiakaspalvelusta riittää. Kaiken muun voi oppia ja työssä menestyä ilman ”mekaanikon” pätevyyttä, Kamuxin henkilöstöjohtaja Marjo Nurmi kertoo.

– Minä tulkitsen tämän oman uskottavuuden epäilynä. Työssä tarvitaan hyviä kommunikaatiotaitoja, samaistumiskykyä ja luottamuksen herättämistä. Voisin kuvitella, että naisilla nämä taidot ovat usein vahvoja.

– Ei tarvitse osata etukäteen tekniikkaa. Meillä on hyvät koulutusputket. Mikäli autot ja myynti kiinnostavat, asiat oppii noin 3–6 kuukaudessa, Vehon myyntijohtaja Mika Vainio vahvistaa.

Harvojen naispuolisten myyjien taustoista Nurmi on havainnut, että useimmilla on jokin kytkös autoihin esimerkiksi perheen tai lähipiirin kautta. Tai kipinä on syttynyt alalle omasta autonhankinnasta.

Sukupuolijakauma on autokaupassa yhä jyrkästi kallellaan, sillä esimerkiksi Kamuxin henkilöstöstä naisia on vain yhdeksän prosenttia, automyyjistä alle viisi Suomessa.

Vehon uusien autojen myynnissä työskentelee reilut 30 myyjää, joista vain kolme naista eli vajaat 10 prosenttia.

– Valitettavasti, Vainio sanoo.

Hänen mukaansa ukkoutuminen vaivaa yhä alaa, mikä on sääli, sillä palkka on hyvä tai jopa erinomainen myyntitaidoista riippuen. Lisäksi alan kehitys on todella nopeaa, ja paikkoja avautuu koko ajan muun muassa eläköitymisen takia.

– Haluaisimme naisia lisää, ja erilaisia kehitysprojektejakin on käynnissä, että saisimme diversiteettiä ja houkuttelevuutta lisää koko alalle.

Töitä on tarjolla

Kasvua hakeva Kamux aikoo rekrytoida tuhat uutta työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa kolmen vuoden sisällä.

Duunitorissa automyyjän paikkoja oli auki 70 eri puolilla Suomea.

Kamuxilla 80 prosenttia uusista työntekijöistä tulee alan ulkopuolelta.

– Meillä on opettajaa, lihamestaria, putkimiestä, sote-alan ihmistä ja lentoemäntää, Nurmi kertoo.

Veho on aloittamassa ammattioppilaitoksen kanssa koulutusyhteistyön automyynnissä. Vainio toivoo sieltä lisää naisia myyntiin. Oppilasvalinnassa sukupuolijakaumaan voi vaikuttaa, vaikka persoona ja sopivuus ratkaisevat ennen kaikkea.

Myyntitykeillä sadan tonnin tienestejä

Automyyjien keskiansio on noin 3 500–4 000 euroa kuussa. Esimerkiksi Kamuxilla myyjä tienaa keskimäärin reilut 4 000 euroa.

Provisiopalkat vaihtelevat paljon, mutta parhaat myyntitykit pääsevät lähelle sadan tonnin vuosiansioita.

Palkkaan kuuluu usein autoetu.

– Jos työn osaa hyvin, se palkitsee myös taloudellisesti tulospalkkauksessa. Provisiopalkkaa jotkut pitävät kummituksena, ja onhan siinä suurta vaihtelua kuukausittain. Toisille se sopii, toiset eivät sen kanssa pysty elämään, Vainio sanoo.

Myyjäksi moni päätyy kesätöiden tai myyntiassistentin töiden kautta, kun työtä ja ympäristöä pääsee ensin seuraamaan sivusta eikä tarvitse heti olla tulospaineessa.

Ruotsissa hiukan enemmän naisia myyjinä

Ruotsissa naisten osuus myyjistä on vähän alle kymmenen prosenttia Kamuxilla.

– Hieman korkeampaa osuutta selittää mielestäni vahva sukupuolten välinen tasa-arvo yhteiskunnassa yleensä. Miesten osuus lasten perhevapaissa on todennäköisesti Euroopan korkeimpia, ja ”miesten ja naisten töiden” erottelu nähdään vanhanaikaisena ja epäsoveliaana, Nurmi sanoo.

” Mies valitettavasti hallitsee usein autokaupan tilannetta, mutta vaimo se usein päättää.

– Itse pidän Ruotsin mallia hyvänä, ja enemmän murtaisin naisten ennakkoluuloja alalle ja avaisin työn tekemisen ja työn kiinnostavia puolia naisille.

Autokaupan asiakkaista 70 prosenttia on miehiä.

– Mies valitettavasti hallitsee usein autokaupan tilannetta, mutta vaimo se usein päättää. Kun mies on suuna päänä, syntyy helposti väärinkäsityksiä siitä, miten palvelutapahtuma meni, Vainio sanoo.

Hänen mukaansa asiakkaissa ja näiden toiveissa sukupuolieroja ei juurikaan näy.

Kovaa työtä

Vainio korostaa, että ammatti on hyvin vaativa, eikä siitä ole syytä antaa liian ruusuista kuvaa. Työstä suurin osa on kovaa myyntiä, asiakashankintaa ja oman verkoston luomista eli muuta kuin kiillotettujen autojen keskellä tepastelua.

– Liikkeissä käy tänä päivänä enää aika vähän asiakkaita renkaita potkimassa.

– Asiakkaat pitää hakea eri kanavien kautta. Sitä kautta asiakaskunta rakentuu vähitellen. Vasta 3–5 vuoden jälkeen voi olla valmis myyjä – ja sellainen verkosto, jonka kautta saa tasaista myyntiä varsinkin uusissa autoissa.

Vainion mukaan työ sopii ihmiselle, joka on systemaattinen ja pitkäjänteinen. Tarvitaan myös sosiaalista pelisilmää, ja pitää olla innostunut ja kiinnostunut autoista, hän listaa.

Automyyjän ammattikaan ei kuulu arvostetuimpien joukkoon.

– Siitä on yhä vanhoja mielikuvia, slipoverissa kynää napsutteleva viiksimies tai jonkun häkkikaupan venkula.

– Todellisuus on muuta. Meillä on esimerkiksi entisiä urheilijoita, jotka ovat tottuneet tavoitteelliseen ja vaativaan työhön, ja paljon dynaamisia, ulospäin suuntautuneita nuoria ihmisiä. Olemme vähän maineemme vankeja.

Vainion mukaan työ on samalla hyvin palkitsevaa ja vaihtelevaa.

– Jos tykkää siitä, että pystyy klousaamaan (viemään loppuun asti) kauppoja. Useimmiten auto on iso hankinta ja monille myös elämys, ja siinä hetkessä myyjäkin saa olla osana.

Lue lisää: Citymarketin myyjä, taksinkuljettaja, sairaanhoitaja... Tavalliset suomalaiset paljastavat, kuinka paljon he saavat palkkaa

Lue lisää: Kaksi yritystä paljastaa, miten työntekijöitä löytyy – palkattu myös pitkäaikaistyöttömiä