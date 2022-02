Naton Stoltenberg nimitetty Norjan keskuspankin pääjohtajaksi

Norjan keskuspankin uusi pääjohtaja on Naton nykyinen pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Naton nykyinen pääsihteeri Jens Stoltenberg on nimitetty Norjan keskuspankin pääjohtajaksi.

Norjan hallitus on tämänpäiväisessä istunnossaan nimittänyt Jens Stoltenbergin maan keskuspankin uudeksi pääjohtajaksi, Norjan valtioneuvosto kertoo tiedotteessaan.

Stoltenberg on toiminut vuodesta 2014 lähtien puolustusliitto Naton pääsihteerinä. Hänellä on takanaan pitkä ura Norjan politiikassa. Hän on toiminut Norjan työväenpuolueen Arbeiderpartietin puheenjohtajana ja maansa pääministerinä, valtiovarainministerinä sekä elinkeino- ja energiaministerinä.

Norjan keskuspankin alaisuudessa toimii muun muassa maan valtaisa öljyrahasto.

Keskuspankin pääjohtajan toimikausi on kuusivuotinen. Stoltenberg ottaa tehtävän vastaan joulukuun alun tienoilla, mutta tarkka ajankohta varmistuu myöhemmin, hallitus sanoo.

Keskuspankin väliaikaisena pääjohtajana 1. maaliskuuta alkaen toimii keskuspankin nykyinen varapääjohtaja Ida Wolden Bache.

Norjan keskuspankin nykyinen pääjohtaja Øystein Olsen on pyytänyt eroa tehtävästä maaliskuun alusta lukien.