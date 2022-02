Professori hoitoalan työntekijäpulasta: Parempaa tulosta saataisiin hoitamalla sairaampia ihmisiä

Hoitoalan ongelmat ovat kärjistyneet pandemia-aikana. Terveydenhuollon kantokykyä pitäisi vahvistaa, mutta hoitoalan työvoimapula tuskin ratkeaa pelkästään palkkoja korottamalla. Asiantuntijan mukaan ongelmat ovat syvemmällä.

Koronapandemia on nostanut pinnalle ongelmia, jotka ovat jäytäneet suomalaista terveydenhoitojärjestelmää jo pidemmän aikaa.

Ensinnäkin Suomi käyttää terveydenhuoltoon vähemmän julkista rahaa kuin muut Pohjoismaat. Suomessa myös kuluu bruttokansantuotteesta terveydenhuoltoon pienempi osuus kuin monissa muissa Länsi-Euroopan maissa.

Toiseksi julkinen terveydenhuolto toimii Suomessa melko pienillä resursseilla. Terveydenhuoltojärjestelmä pärjäsi aliresurssoituna kohtuullisesti aina pandemian puhkeamiseen asti, mutta sen jälkeen terveydenhuollon kantokyky on ollut jatkuvasti koetuksella. Hoitajapula on käynyt ilmeiseksi samalla, kun hoidontarve on kasvanut, ja etenkin tehohoidon osaavasta henkilökunnasta on ollut pulaa.

Terveydenhuollon asiantuntijoiden mukaan terveydenhuollon kantokykyä pitäisi vahvistaa. Heidän mukaansa ainoastaan kantokykyä vahvistamalla voitaisiin jatkossa välttää se, ettei arkea haittaaviin ja perusoikeuksia kaventaviin rajoituksiin tarvitsisi turvautua kuin hätätapauksessa.

Työvoimapulaan yksinkertaisin ratkaisu on uusien työntekijöiden palkkaaminen. Jos heitä ei kuitenkaan tahdo löytyä, työn houkuttelevuuden parantamiseksi esitetään usein palkkojen nostamista.

Terveydenhuollon työntekijäpulaa ei välttämättä vielä näillä keinoilla onnistuta silti ratkaisemaan. Tampereen yliopiston ja THL:n tutkimusprofessorin Ilmo Keskimäen mukaan pulan taustalla nimittäin vaikuttaa myös hoitohenkilöstön työskentely työterveyshuollossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asemesta.

– Työterveyshuollossa kuluu suhteellisen paljon voimavaroja siihen, että hoidetaan keskimääräistä terveempiä ihmisiä. Toisin sanoen hoitoalan ammattilaiset ovat tehottomassa käytössä. Parempaa tulosta saataisiin aikaan sillä, että keskityttäisiin hoitamaan sairaampia ihmisiä, hän sanoo.

Tampereen yliopiston ja THL:n tutkimusprofessorin Ilmo Keskimäen mukaan työvoimaresurssit jakautuvat hoitoalalla epätasaisesti.

Työvoimaresurssien epätasaiseen jakautumiseen Suomessa on kiinnitetty huomiota kansainvälisissä asiantuntijaraporteissa. Kuitenkaan Suomessa tästä ei ole julkisuudessa juuri keskusteltu

– Aiheeseen liittyy joka puolelta jonkin verran intohimoja, minkä takia se ei välttämättä ole noussut julkiseen keskusteluun, Keskimäki sanoo.

Hoitoalan ammattilaisia hakeutuu työskentelemään työterveyshuollon piiriin sinänsä inhimillisistä syistä. Työterveydenhuollon puolella työntekijä pääsee pienemmällä työmäärällä suunnilleen yhtä hyville palkoille kuin perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Keskimäen mukaan myös joustavammat työajat houkuttelevat hoitoalan ammattilaisia hakeutumaan töihin työterveyshuollon palveluihin. Ammattilaisten halua työskennellä julkisessa terveydenhuollossa voivat lisäksi vähentää erinäiset henkilöstöjohtamisen ongelmat.

Työterveyshuollon perusajatus oli alkuaan keskittyä työntekijöiden terveyttä edistävien ja sairauksia ennaltaehkäisevien palvelujen tarjoamiseen. Painopiste on vuosien saatossa kuitenkin siirtynyt koko ajan enemmän työntekijöiden sairauksien hoitoon.

Kansainvälisesti poikkeuksellisesta järjestelmästä hyötyy suuri joukko niin työsuhteisia työntekijöitä kuin työterveyspalveluja tuottavia yrityksiä. Lisäksi järjestelmä tietenkin työllistää paljon hoitoalan ammattilaisia lääkäreistä hoitajiin.

Keskimäki ei vallitsevasta tilanteesta huolimatta näe, että hoitoalan työntekijäpula olisi ratkaistavissa esimerkiksi rajaamalla suoranaiseen sairaanhoitoon liittyviä tehtäviä työterveyspalvelujen ulkopuolelle. Hän ei usko, että tällainen olisi edes poliittisesti mahdollista.

– Työterveyspalvelujen nykyistä asemaa voisi korkeintaan horjuttaa se, jos työnantajat alkaisivat kyseenalaistaa sitä, kuuluuko työterveyshuollon tarjoamien sairaanhoitopalvelujen maksaminen heille vai olisiko se enemmänkin julkisen vallan tehtävä.

Keskimäen mielestä hoitoalan työvoimapulan lievittämiseen ja terveydenhuollon kantokyvyn parantamiseen ei ole yksinkertaisia keinoja.

– Henkilöstön lisäkoulutusta tarvitaan, mutta myös muita toimenpiteitä – keinoja, millä pidetään työvoimasta kiinni, johtamisen parantamista ja innovatiivisia tapoja palvelujen tuottamiseen.