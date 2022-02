Inflaatio on pieni huoli sen rinnalla, mitä Ukrainan sodasta mahdollisesti seuraisi Euroopan ja Suomenkin taloudelle, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Suurin osa Suomen öljystä ja öljytuotteista on peräisin Venäjältä.

Sodan uhka Ukrainan rajoilla – ja pelko Venäjän hyökkäyksestä – ovat herättäneet talousanalyytikotkin arvioimaan sodasta mahdollisesti koituvia suoria ja epäsuoria taloushaittoja.

Joukko suursijoittajia palvelevia analyysiyhtiöitä ja strategiaryhmiä piirtää riskiarvioissaan kriisistä jo melkoisen hyytäviä tulevaisuuden näkymiä – ja vielä hyytävämpiä talousnäkymiä.

Yksi analyysiyhtiö, kanadalainen BCA Research, arvioi vasta päivittämässään geopoliittisen strategian katsauksessaan, että Venäjän hyökkäyksen todennäköisyys on jo kohonnut peräti 75 prosenttiin.

Toinen analyysiyhtiö, Hongkongista toimiva Gavekal Research, varoittaa asiakkaitaan mahdollisen sodan alulle sysäämien pakotteiden ja vastapakotteiden vaikutuksista – ja jopa 1970-luvun veroisen energia- ja talouskriisin riskistä.

Kolmas ajankohtainen varoitus tulee sveitsiläispankki USB:n globaalin sijoitusstrategian ryhmältä, joka arvelee, etteivät finanssimarkkinat ole hinnoitelleet sodan uhkaa vielä oikeastaan millään tavoin.

Suurista mutta pääosin hinnoittelematta olevista riskeistä seuraa, että sodan syttymisestä voisi koitua odottamattomia ja odottamattoman suuria vaikeuksia talouteen ja markkinoille – Suomi mukaan luettuna.

Pahimmassa talousnäkymässä Venäjän hyökkäyksestä alkaa pitkä ja laaja sota, länsimaat ryhtyvät ankariin talouspakotteisiin ja Venäjän vastapakotteet kärjistyvät "energiakostoon" eli öljy- ja kaasutoimitusten sulkuun.

Suomellakin isohko riski

Energiasulun suurimmassa vaarassa ovat ne Länsi- ja Keski-Euroopan maat, joiden energiahuolto on pitkälti Venäjältä tai Ukrainasta tuodun fossiilisen energian varassa.

Analyysiyhtiö BCA Researchin viimeviikkoisen Eurooppa-raportin mukaan haavoittuvimpia maita ovat Unkari, Puola, Saksa, Tsekki ja Italia.

Suomikin on yhtiön riskiarviossa selvästi EU-maiden keskiarvoa alttiimpi energiamarkkinoiden häiriöille.

Suurin osa EU-maista tuo Suomen tavoin kaiken tarvitsemansa öljyn ulkomailta, mutta Suomen erityinen riski on raakaöljyn ja öljytuotteiden poikkeuksellisen suuri Venäjä-riippuvuus.

Arviolta 75 prosenttia Suomen öljyn ja öljytuotteiden tuonnista on peräisin Venäjältä, joten mahdollisen öljysulun vaikutukset olisivat dramaattisia. Varsinkin, kun sulkua seuraava hinnan nousu koskisi myös muualta kuin Venäjältä tuotavaa öljyä.

Lisäksi Suomi tuo Venäjältä lähes kaiken maakaasunsa, suuren osan ydinpolttoaineestaan sekä isohkon osan tuontisähköstään.

Vastapainoksi Suomen energiahuollon Venäjä-riskiä pienentää useimpiin muihin EU-maihin verrattuna pienehkö fossiilisen energian osuus.

BCA pitää todennäköisimpänä (arvioitu todennäköisyys 75 prosenttia) vaihtoehtona Venäjän hyökkäystä, joka tähtää "vain" Ukrainan itäosien valtaamiseen. Se ei välttämättä saisi aikaan Venäjän energiasulkuun päätyvää pakotteiden ja vastapakotteiden ketjureaktiota.

Diplomaattiselle ratkaisulle yhtiön analyytikot arvioivat 25-prosenttisen todennäköisyyden. Koko Ukrainan valtaamiseen pyrkivän hyökkäyksen ja pitkittyvän sodan todennäköisyydeksi BCA arvioi tällä haavaa kymmenen prosenttia.

Venäjän "energiakostoon" päätyvä äärimmäinen näkymä on tämän mukaan edelleen matalahkon todennäköisyyden riski, josta olisi kuitenkin dramaattiset seuraukset.

Energiasulku olisi kova isku

Ukrainan kriisin potentiaaliset talousriskit ovat monin verroin Ukrainan taloutta suurempia ja kauaskantoisempia, sillä kriisin aggressiivisen aloitteellinen osapuoli Venäjä on Euroopan ja koko maailman mitassa tärkeä energiaraaka-aineen toimittaja.

Venäjän keskeinen asema kansainvälisillä energiamarkkinoilla ja useiden teollistenkin raaka-aineiden markkinoilla merkitsee, että sodan suorat ja epäsuorat haitat leviäisivät helposti paljon Ukrainan ja Venäjän talouksia laajemmiksi ongelmiksi.

Tästä syystä analyysiyhtiö Gavekal varoittaa asiakkaitaan, että sota voisi johtaa jopa 1970-luvun veroiseen energia- ja talouskriisiin pahamaineisine stagflaatioineen.

Kyse ei ole kuitenkaan analyysiyhtiön todennäköisimmäksi arvioimasta näkymästä vaan sodan riskejä ja mahdollisia seurauksia haarukoivien näkymien pahimmasta vaihtoehdosta.

Taloudelle dramaattisimmassa uhkakuvassa Venäjä vastaa länsimaiden määräämiin talouspakotteisiin katkaisemalla öljy- ja kaasutoimitukset vihamielisiksi katsomiltaan mailta osittain tai jopa kokonaan.

Venäjän öljy- ja kaasusulku olisi karkealla tavalla tehokas ja ankara tapa iskeä käytännössä kaikkien öljyn, öljytuotteiden ja maakaasun tuonnista riippuvaisten maiden talouden ytimeen.

Hintariskejä kasvattaa parhaillaan se, että Eurooppa on jo valmiiksi energiakriisin kourissa. Maakaasu on viime kuukaudet ollut kalliimpaa kuin milloinkaan aikaisemmin, mikä on siirtänyt kysyntää kaasusta öljyyn – ja hivuttanut öljynkin hintaa vuosikausiin korkeimmilleen.

Kaasun ja öljyn kallistuminen on nostanut sähkönkin hinnan paikoin jo niin korkeaksi, että useissa Euroopan maissa kansa on alkanut protestoida ja hallitukset valmistella erilaisia tukitoimia hintatuskan lievittämiseksi.

Viimeaikainen energia-ahdinko on vasta esimakua "oikean" energiakriisin seurauksista, sillä kaasua ja öljyä on enimmän aikaa sentään ollut saatavilla.

1970-luvun kriisi alkoi sodasta

Tylyimmän talousnäkymän arviossaan Gavekal vertaa Ukrainan kriisin mahdollisia seurauksia 1970-luvun alun öljykriisiin, josta alkoi koko vuosikymmenen kestänyt ja koko maailmaa koetellut talouskriisi.

Ensimmäinen 1970-luvun öljykriisi sai alkunsa vuonna 1973 niin sanotusta Jom kippurin sodasta, jossa Egypti ja Syyria hyökkäsivät Israelin kimppuun. Israel voitti Yhdysvaltain tuella – ja sillä seurauksella, että joukko Egyptin ja Syyrian liittolaisia suuttui ja aloitti Yhdysvaltain vastaisen öljysulun.

Sulku oli suunnattu Yhdysvaltoja vastaan, mutta sen vaikutukset heijastuivat välittömästi kautta maailman, sillä sulkuun osallistui suuri joukko öljykartelli Opecin jäsenmaita, maailman suurin öljynviejä Saudi-Arabia mukaan luettuna.

Tuo sulku ravisteli koko maailmantaloutta, sillä se rykäisi kertaheitolla raakaöljyn hinnan nelinkertaiseksi.

Inflaatio oli jo voimistunut tavallista kovempaan vauhtiin monin paikoin, mutta vasta öljyshokki sysäsi alkuun vuosikymmeniin kovimman hintojen ja palkkojen nousukierteen.

Lopulta länsimaiden keskuspankit hätääntyivät inflaatiosta ja alkoivat kamppailla sitä vastaan nostamalla korot korkeuksiin.

Siitä syntyi stagflaatioksi nimetty myrkyllinen sekoitus, jossa kova inflaatiovauhti, hirmuiset korot ja massatyöttömyys yhdistyivät – ja tappoivat talouskasvun vuosikymmenen ajaksi.

Nyt noista myrkyllisen sekoituksen aineksista osa on jo koossa, sillä talouden yleiskunto on koronakriisin jäljiltä heikohko, energiamarkkinat ovat ilman sotaakin kireät ja inflaatio on monin paikoin jo voimistunut kovaan vauhtiin.

Jos haasteiden lista vielä jatkuu Ukrainan sodalla ja siitä alkavilla pakotteiden ja vastapakotteiden ketjureaktiolla, voivat 1970-lukua muistuttavan kriisin ainekset olla koossa.

Vielä on paraskin vaihtoehto

Pahimman lajin riskinäkymä olisi todennäköisesti varsin tyly maailman osakepörsseille ja muille finanssimarkkinoille, sillä toistaiseksi markkinat näyttävät pitävän sodan syttymistä, laajentumista ja pitkittymistä epätodennäköisenä.

Sveitsiläispankki USB arvioi viime viikolla laatimassaan globaalin sijoitusstrategian raportissaan, että sodan riski ei näy vielä arvopapereiden tai valuuttojen hinnoittelussa juuri millään tavoin muualla kuin suoraan Venäjään ja Ukrainaan liittyvillä markkinoilla.

Pankin sijoitusstrategit arvioivat viimeaikaisen hermoilun ja kurssitempoilun johtuneen enimmäkseen keskuspankkien kiristysaikeiden synnyttämistä likviditeettihuolista eikä Ukrainan kriisistä saati sodan uhasta.

Markkinat vaikuttavat arvioivan tämänkertaista kriisiä sen perusteella, että vuoden 2014 Krimin valtauksesta ja sitä seuranneista pakotteista ei syntynyt pitkäaikaista tai vakavaa vahinkoa kansainvälisille päämarkkinoille.

USB:n strategit huomauttavat, että tämä voi olla virhe, sillä tällä kertaa riskit ovat suurempia, pakoteuhkaukset kovempia – ja energia- ja metallimarkkinat jo valmiiksi tiukemmilla kuin vuoden 2014 kriisin aikaan.

Jos strategien arviot pitävät kutinsa, sodan syttymisellä olisi mahdollisesti dramaattisia vaikutuksia muihinkin markkinoihin kuin energia- ja raaka-ainemarkkinoihin. Vastaavasti sodan uhan väistyminen voisi jäädä markkinoilla sivuhuomautukseksi ilman sen suurempia riemuralleja, sillä sehän vain toteuttaisi jo ennalta vallitsevia odotuksia.

Gavekal sen sijaan näkee rauhanomaisessa ratkaisussa myös myönteisten talousyllätysten mahdollisuuksia.

Jos sopu syntyy, ehkä Venäjä avaa taas Ukrainan kautta kulkevia kaasu- ja öljyputkia, ehkä Saksa avaa Nordstream 2 -putken – ja ehkä Euroopan energia-ahdinko alkaakin vaihteeksi hellittää.

Niin kauan kuin kukaan muu kuin ehkä presidentti Vladimir Putin lähipiireineen ei tiedä Venäjän tavoitteita tai toimia, on muiden tyydyttävä toivomaan parasta – ja varauduttava pahimpaan.

