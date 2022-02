YIT sai projektiportfolionsa putsattua – alaskirjaukset heikensivät tulosta

Vaikka loppuvuonna liikevoitto heikkeni, koko vuoden tulos parani selvästi.

YIT:lle on tuottanut isoja ongelmia muun muassa Tripla-hanke Helsingissä.

Rakennusyhtiö YIT:n oikaistu liikevoitto supistui loka-joulukuussa 45 miljoonaan euroon 56 miljoonasta eurosta. Koko vuoden oikaistu liikevoitto sen sijaan nousi 114 miljoonaan euroon 85 miljoonasta eurosta.

Sekä koko vuoden että viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto putosi. Viime vuoden liikevaihto oli vajaat 2,9 miljardia euroa ja loka-joulukuun runsaat 900 miljoonaa euroa.

Tulokseen vaikuttivat kuitenkin viimeisellä vuosineljänneksellä 66 miljoonan euron kateheikennykset ja alaskirjaukset, jotka liittyvät aiempiin projekteihin. Koko vuoden alaskirjaukset olivat yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.

Suuria ongelmia YIT:lle on tuottanut muun muassa Tripla-hanke Helsingissä. Yhtiö kertoo, että "projektiportfolion putsaus" on saatettu nyt loppuun.

– Vuodesta 2021 tuli YIT:lle muutoksen ja uudistumisen vuosi ryhtyessämme päättäväisiin toimenpiteisiin useilla osa-alueilla vakauttaaksemme toimintamme ja luodaksemme pohjaa kestävälle menestykselle, sanoo toimitusjohtaja Markku Moilanen tiedotteessa.

Hänen mukaansa kaikki yhtiön liiketoimintasegmentit olivat voitollisia viime vuonna. Hän kertoo olevansa erityisen tyytyväinen asuntorakentamisen kehittymiseen.

– Vahva kehitys kuvastaa parempia marginaaleja, suotuisampaa myynnin jakaumaa ja parempaa tehokkuutta sekä tekemäämme hyvää työtä vahvojen asuntomarkkinoiden hyödyntämiseksi kaikilla maantieteellisillä alueilla, Moilanen kehuu.

Hän kertoo, että YIT on nyt valmis kasvamaan valikoiduilla alueilla. Venäjän yksikkö on myynnissä, ja siitä mahdollisesti vapautuvia pääomia on tarkoitus käyttää ensisijaisesti asuntorakentamiseen Suomen, Puolan, Tshekin ja Slovakian kasvavissa kaupungeissa.

Moilasen mukaan vuoden suurin käänne on tapahtunut toimitilarakentamisessa, jossa yhtiö on parantanut heikkoa hankejohtamista.

– Merkittävät tappiot vuonna 2020 vaihtuivat positiiviseksi oikaistuksi liikevoitoksi vuonna 2021, hän sanoo.

Myös infrarakentamisessa on käynnistynyt muutoshanke. Moilasen mukaan muutamilla matalan katteen vanhoilla projekteilla tulee edelleen olemaan negatiivinen vaikutus yksikön tulokseen seuraavan parin vuoden aikana, mutta muu projektiportfolio on terveellä pohjalla.