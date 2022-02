Kohonnut bensiinin ja dieselin hinta on aiheuttanut kansalaisissa laajaa tyytymättömyyttä. Lähikuukausinakaan ei ole näkyvissä helpotusta. Mistä kallis hinta oikein johtuu?

Huoltoasemalla vierailu on viime aikoina kirpaissut kukkaroa entistä syvemmältä.

Bensiinin hinta ylsi viime vuoden lopulla ensimmäistä kertaa kahden euron haamurajaan. Alkuvuonna on nähty taas samanlaisia litrahintoja. Myös dieselin hinta pyörii jo kahden euron tuntumassa.

Hintaseurantasivusto Polttoaine.netissä 95-oktaanisen bensiinin lauantain keskihinta oli 1,92 euroa. 98-oktaanisella se oli 2,01 euroa ja dieselissä 1,84 euroa.

Yksittäisillä asemilla myös 95-oktaanisen bensiinin hinta on noussut hetkittäin yli kahden euron. Esimerkiksi maanantaina yli kaksi euroa litrasta 95-oktaanista bensiiniä joutui maksamaan kahdella asemalla: Utsjoen Seolla ja Sulkavan Gulfilla.

Bensiinin hintaan vaikuttavat muun muassa raakaöljyn hinta, paikallinen kilpailu ja euron kurssi suhteessa dollariin, arvioi Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen.

– Hintakehitystä on hyvin vaikeaa ellei mahdotonta lähteä kommentoimaan. Korona-aikana nähdyt muutokset ovat olleet poikkeuksellisen suuria, Taskinen sanoo.

– Markkina on muuttunut kahden viime vuoden aikana. Ensin mentiin hinnoissa nopeasti alas ja tämän jälkeen hintataso on eri syistä noussut.

1) Raakaöljy kallistuu

Tärkeimpiä hinnannousun syistä on Taskisen mukaan raakaöljyn kallistuminen. Kun öljybarrelin hinta oli vuosi sitten alle 60 dollaria, ollaan nyt jo reilussa 90 dollarissa. Öljyn hinta on ylimmillään sitten vuoden 2014, vaikka ei vielä kolkuttelekaan ennätyslukemia.

Syynä raakaöljyn hinnannousuun on pitkälti kysynnän ja tarjonnan välinen epätasapaino. Samaan aikaan kun omikronin ote tuntuu heltiävän ja talous kasvaa, on öljyn tarjonnan kasvu ollut maltillista. Lisäksi öljyn hintaa nostaa Ukrainan kiristynyt tilanne.

Amerikkalaispankki Goldman Sachsin analyytikot povasivat äskettäin Brent-öljyn barrelihinnan nousevan yli sataan dollariin tänä vuonna. Heidän mukaansa öljymarkkinoilla vallitsee ”yllättävän suuri alijäämä”.

Nesteen Öljytuotteet-yksikön johtajan Sami Ojan mukaan lientyvä koronatilanne tukee tällä hetkellä öljyn kysyntänäkymää.

– Geopoliittiset jännitteet kasvattavat samaan aikaan öljyn tuotanto- ja saatavuusriskiä. Markkinatilannetta kiristävät lisäksi ennätyksellisen matalat varastotasot sekä raakaöljyssä että öljytuotteissa, Oja sanoo.

” Ukrainan tilanne luo öljymarkkinoille epävarmuutta ja riskejä

Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Lauri Vilmi ei usko, että raakaöljyn hinta alenisi kovinkaan nopeasti.

– Ukrainan tilanne luo öljymarkkinoille epävarmuutta ja riskejä, jotka vaikuttavat hintakehitykseen, Vilmi sanoo.

– Edellisten tekijöiden lisäksi vaikuttaa myös se, että Yhdysvaltain liuskeöljytuotanto ei ole palautunut vielä pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Futuurimarkkinoiden perusteella barrelihinta laskisi hieman nykytasolta, mutta pysyttelisi joka tapauksessa lähikuukausina lähellä 90 dollaria.

– Tosin nopeat hintojen muutokset eivät ole öljymarkkinoilla epätavanomaisia, Vilmi sanoo.

2) Biopolttoaineiden jakeluvelvoite nousee

Polttoaineyhtiö St1:n myyntijohtaja Mikko Reinekarin mukaan kallistunut raakaöljy on vain yksi tekijä liikennepolttoaineiden korkean hinnan taustalla.

– Raakaöljy on toki merkittävä hintatekijä, mutta Suomessa vaikuttaa myös verotus ja kasvava biopolttoaineiden sekoitevelvoite, jonka osuus kokonaishinnasta on viime vuosina ollut kasvussa.

Reinekarin mukaan viime vuosina Euroopassa on tullut voimaan lainsäädäntöä, joka rajoittaa biopolttoaineiden raaka-aineiden valikoimaa.

– Yhdessä kasvaneen sekoitevelvoitteen kanssa tämä on nostanut polttoaineiden hintaa merkittävästi.

Keväällä 2020 korona aiheutti öljyn kysynnän hyvin nopean romahtamisen, joka laski öljyn hinnan alimmillaan vain noin 20 dollariin.

– Tällöin myös Suomessa polttoaineiden hinnat olivat poikkeuksellisen edullisella tasolla.

Nyt kysyntä on palautumassa ja Reinekarin mukaan tämä heilunta vaikeuttaa jalostajien asemaa. Kysynnän romahduksen myötä suljettua jalostuskapasiteettia ei ole ehditty nyt ottaa takaisin käyttöön. Jalostamon alasajo ei ole nopeata, muttei myöskään ylösajo.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen noston ja EU:n päästökaupan on ennakoitu nostavan bensiinin ja dieselin litrahintoja jopa useilla kymmenillä senteillä.

Nykyinen jakeluvelvoite tarkoittaa, että liikennepolttoaineiden seoksessa on oltava 18 prosenttia biopolttoainetta. Velvoite nousee vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttiin.

Mitä korkeampi on jakeluvelvoitteen taso, sitä enemmän tarvitaan uusiutuvia polttoaineita ja sitä korkeammaksi kipuavat pumppuhinnat. Suomen jakeluvelvoitteen taso on huomattavasti korkeampi kuin monessa muussa EU-maassa.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen mukaan hallitusohjelman mukaisella siirtymällä kohti vähäpäästöistä liikennettä tulee olemaan lähivuosina suuret vaikutukset.

– Jos tavoitteisiin ei muuten päästä, on väläytetty biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen nostoa jo aikaisemmin.

3) Veronkorotukset näkyvät pumppuhinnoissa

Yksi syy kalliiseen polttoaineeseen on Suomen viime vuosina noussut polttoaineverotus, joka varsinkin bensiinin suhteen on Euroopan keskiarvoa kireämpää.

Myös dieselautoilijan polttoainekustannukset uhkaavat lähivuosina kohota selvästi.

Vireillä olevassa energiaverodirektiivissä esitetään bensiinin ja dieselin verokantojen yhtenäistämistä. Jos bensiinin verotusta ei olla valmiita alentamaan, tarkoittaisi se dieselin verotukseen korotuksia.

Euroopassa diesel on ollut kauan kalliimpaa kuin bensiini. Suomessa verotus on erilaista, sillä alemman polttoaineveron dieselillä on tiukka käyttövoimavero.

– Käyttövoimavero ei oikein istu uuteen järjestelmään. Jos dieseliä verotettaisiin puhtaasti sen sisältämän energian perusteella, pitäisi sen verotus olla korkeammalla kuin bensiinin, Nieminen sanoo.

Valmisteveron korotus vuoden 2020 elokuussa on vauhdittanut hintojen nousua. Verojen osuus bensiinin hinnasta on noin 60 prosenttia, joten veronkorotukset näkyvät pumppuhinnoissa.

Verojen osuus dieselin kuluttajahinnasta on hieman alempi eli noin 50 prosenttia.