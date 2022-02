Teollisuusliitto asetti UPM:n saartoon – ”Tilaisuus teki yhtiöstä varkaan”

Saarto alkaa ensi viikon tiistaina ja jatkuu toistaiseksi, Teollisuusliitto tiedotti torstaina.

Teollisuusliitto on asettanut metsäyhtiö UPM:n saartoon, liitto kertoo tiedotteessaan. Saarto alkaa tiistaina 8. helmikuuta ja se jatkuu toistaiseksi.

Saarron aikana Teollisuusliiton jäsenet eivät mene sellaisille UPM:n tehtaille töihin, joihin Paperiliitto on julistanut lakon.

Teollisuusliiton mukaan saarto merkitse sitä, että käytännössä UPM ei pysty huolto- ja kunnossapitotöihin ulkopuolisen työvoiman avulla.

Teollisuusliiton asettama saarto on tukityötaistelutoimi Paperiliitolle. Saarto ei koske UPM Plywoodin ja UPM Timberin liiketoimintoja.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo tiedotteessa, että tukityötaistelutoimille ei lopulta enää ollut vaihtoehtoja, koska ”UPM on ryhtynyt heikentämään käräjäoikeuden turvaamistoimen nojalla töihin pakotettujen työntekijöiden työehtoja”.

– Näiden työntekijöiden tilanne UPM:ssä on kaikilla mittareilla sietämätön. Käräjäoikeuden määräys pakkotyöstä on poistanut työntekijöiltä mahdollisuuden vaikuttaa omiin työehtoihinsa. Töihin on kuitenkin mentävä, koska oikeus on niin määrännyt, Aalto sanoo.