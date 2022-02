Lääkäri tienaa Lapissa yli 7 600 e/kk ja virat täyttyvät – ”Vaatii kokemusta ja riskinsietokykyä”

Lapissa lääkärivaje on pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Harva lääkäri kuitenkaan työskentelee alueella pitkiä aikoja, mikä on potilaan kannalta ongelma.

Lappi on lääkärien suosiossa, kun he hakevat töitä terveyskeskuksista eri puolilta Suomea.

Tämä käy ilmi Lääkäriliiton tuoreesta lääkäritilannetta selvittäneestä kyselytutkimuksesta. Sen perusteella lääkärivaje on Lapissa pienempi ja sijaisten löytäminen helpompaa kuin Suomessa keskimäärin. Aiheesta uutisoi aiemmin myös Yle.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella terveyskeskuslääkärin virkoja oli viime vuoden lopulla täyttämättä vain noin pari prosenttia, kun taas esimerkiksi Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Helsingin ja Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä lääkärivaje oli reippaasti yli 10 prosenttia. Suurinta lääkärivaje oli Itä-Savossa, jossa lääkärinviroista oli täyttämättä yli 26 prosenttia.

Läheskään kaikki Lapissa työskentelevät lääkärit eivät ole itse kotoisin Lapista. Alueen terveyskeskuksiin saapuu paljon avoimia työhakemuksia esimerkiksi Etelä-Suomesta.

Mikä siis houkuttelee lääkäreitä erityisesti juuri Lappiin eikä vaikka Itä-Suomeen, jossa terveyskeskuslääkäreistä on aidosti pulaa?

Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä uskoo, että Lappi tarjoaa lääkäreille työtehtävien lisäksi sellaista vapaa-ajan aktiviteettia, jota he kaipaavat työnsä oheen. Talvisaikaan töiden jälkeen voi lähteä ladulle tai rinteeseen. Kesällä taas voi retkeillä luonnossa ja käydä kalassa.

– Lääkärikunnassa on varmasti muiden ammattikuntien tavoin erähenkistä porukkaa, joka viihtyy Lapin luonnossa. Mahdollisuus lähteä Lappiin töihin esimerkiksi puoleksi vuodeksi voi houkutella tietyssä uravaiheessa olevaa lääkäriä, Vänskä sanoo.

Lappiin lääkäreitä houkuttelevat paitsi työmahdollisuudet myös Lapin luonnon tarjoamat virkistäytymismahdollisuudet.

Ihmiset liikkuvat työn perässä useista eri syistä. Yksi syy voi olla palkka. Vänskän mukaan Lääkäriliiton kyselyissä palkka ei kuitenkaan ole noussut kärkisijoille, kun lääkärit ovat listanneet työpaikan valintaan vaikuttavia syitä.

Terveyskeskuksen lääkärin säännöllisen työajan mediaaniansio on Lapissa hieman yli 7 600 euroa kuukaudessa. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa terveyskeskuslääkärin mediaaniansio on yli tuhat euroa vähemmän kuukaudessa.

Lapin suosio tuskin selittyy palkkaerolla. Jos raha ratkaisisi, lääkärit hakisivat töihin Kainuuseen, jossa terveyskeskuksen lääkärille maksetaan kuukaudessa keskimäärin noin 8 500 euroa.

Inarin johtava lääkäri Outi Liisanantti saapui pohjoiseen kuntaan yhdeksän vuotta sitten. Hän kertoo halunneensa asettua työn perässä paikkaan, jossa olisi mahdollista nähdä Lapin neljä vuodenaikaa.

– Minulla on kyllä sukujuuria Lapissa, mutta ei tällä suunnalla. Yhdeksän vuotta sitten otin virkavapaata silloisesta työstäni ja lähdin Inariin. Täällä oli vuodenaikojen lisäksi niin runsaasti muutakin nähtävää, että päätin lopulta jäädä Inariin pysyvästi.

Liisanantin mukaan lääkärityövoimaa kyllä riittää Lapissa. Niin suureksi Lapin suosio ei hänen nähdäkseen ole silti kasvanut, että hakijoita olisi ruuhkaksi asti.

Hän kertoo yleislääkärin työn olevan Lapin kunnissa myös siinä määrin vaativaa, että sopivan henkilön löytäminen voi viedä aikaa, vaikka hakijoita olisi useita. Työhön nimittäin toivotaan yleensä hieman vastavalmistunutta kokeneempaa lääkäriä.

– Ivalon terveyskeskus Inarissa ei esimerkiksi ole ihan vastavalmistuneen lääkärin paikka. Se on Rovaniemellä sijaitsevan keskussairaalan lisäksi ainoa paikka Lapissa, jossa on ympärivuorokautinen päivystys. Lääkäri on siellä aika yksin, kun hän päivystää, ja sellainen vaatii jo jonkin verran kokemusta ja riskinsietokykyä, Liisanantti sanoo.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila korostaa, että yleislääkärin työ poikkeaa Lapissa paljon siitä, millaista se on tavallisissa kaupunkiterveyskeskuksissa.

Tästä syystä lääkärin on hänen mukaansa oltava erityisen motivoitunut työhönsä, jos hän harkitsee Lappiin lähtöä.

– Lapissa yleislääkärin tehtävät ovat paitsi vaativammat, myös laajuudeltaan aivan eri luokkaa kuin kaupunkiterveyskeskuksessa. Tämä johtuu siitä, että Rovaniemeä lukuun ottamatta kaikki terveyskeskukset sijaitsevat pitkän matkan päässä sairaalasta.

Mattila sanoo Lapin tarjoavan etenkin nuorille lääkäreille hyviä työmahdollisuuksia, jos suunnitelmat omasta erikoisalasta ovat vielä vaiheessa eikä asuinpaikkakaan ole täysin vakiintunut.

– Tällaisilla perusteilla minäkin aikanani Lappiin lähdin.

Lapin suosiolla on kääntöpuolensa. Vaikka Lappi houkuttelee lääkäreitä, harva heistä jää sinne pitkäksi aikaa. Osa työskentelee alueella vain talvisesongin ajan, jotkut puolestaan viipyvät kesän ajan.

Hakijoita riittää myös pidempiaikaisiin puolen vuoden tai parin vuoden pesteihin, mutta vakituisen viran perässä monikaan ei lääkäri ei Lappiin suuntaa.

– Se ei ole potilaiden kannalta ideaali tilanne, jos lääkärit vaihtuvat jatkuvasti. Tutkimuksissa on todettu, että perusterveydenhuolto on vaikuttavinta ja kustannustehokkainta silloin, kun se perustuu pitkäaikaisiin potilaslääkärisuhteisiin, Lääkäriliiton Vänskä sanoo.