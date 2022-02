Asuntokauppaan syntyi noidankehä, jolle ei näy loppua – tilanne muuttunut ”melkein aggressiiviseksi”

Omakotitaloja on myynnissä paikoin jopa historiallisen vähän, välittäjät arvioivat. Isommat asunnot myydään usein nopeasti.

Ostajia olisi mutta ostettavaa ei. Tilanne on sama kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeista, eikä muutosta ole näkyvissä lähiaikoina.

Pääkaupunkiseudulla on pulaa erityisesti perheasunnoista eli omakotitaloista, rivitaloista ja isoista kerrostalohuoneistoista.

– Perheasuntojen kysyntä on jatkunut hyvin vahvana, ja vaikka korona hellittäisi, ei näytä siltä, että se sammuisi. Taustalla on koronan etätyöbuumi, joka on saanut ostajat liikkeelle, kuutta Kiinteistömaailman myymälää Helsingissä ja etelärannikolla pyörittävä kiinteistövälittäjä Hannu Salo kertoo.

– Meillä on kolmannes vähemmän myytävää kuin normaalitilanteessa, perheasunnoissa jopa puolet suhteessa kysyntään.

Salon mukaan monet pelkäävät turhaan laittaa asuntoaan myyntiin, kun uutta ei ole hankittu. Yleensä uusi asunto on löytynyt myyntiprosessin aikana. Nyt olisi muutenkin erinomainen aika myydä.

– Moni odottaa ihan turhaan, että pihan ruoho alkaa vihertää, koska niin odottavat monet muutkin. Kun kaikki lähtevät yhtä aikaa keväällä liikkeelle, se voi kääntää tilanteen ostajan eduksi.

Todennäköisesti hinnat eivät ole kuitenkaan tulossa pk-seudulla alas tämän vuoden aikana.

– Vauhti tasaantuu, ja hinnat nousevat maltillisesti. Meidän ennusteemme on 3–4 prosenttia, Salo sanoo.

Myös Turussa ovat menossa myyjän markkinat.

– Kysyntää on todella paljon mutta tarjontaa niukasti. Tilanne on sama kaikissa huoneistotyypeissä pois lukien uudiskohteiden pienet asunnot. Asiakkaat etsivät eniten omakotitaloja, mihin korona vaikuttaa. Uskon, että tämä jää joltain osin pysyväksi ilmiöksi, TOP Koti Turun Seudun toimitusjohtaja Satu Astala sanoo.

Turussa on myynnissä 458 käytettyä omistusasuntoa. Näistä omakotitaloja on 52, rivi- ja paritaloja 35 ja puutalo-osakkeita 20, mikä on todella vähän.

– Ilmiö alkoi viime vuoden aikana ja voimistui syksyä kohden. Jos Turun seudulla (Turku, Lieto, Raisio, Kaarina, Aura) oli vuosi sitten 1 300 kohdetta, nyt se on alle 900, Astala kertoo.

Suuntaukseen on muutamia eri syitä.

– Tässä on syntynyt noidankehä, eli uutta asuntoa etsiville ei ole tarjolla sopivia asuntoja, joten omaa asuntoa ei uskalleta laittaa myyntiin, kiinteistönvälittäjä Pia Willberg Aninkaisten Kiinteistönvälityksestä kertoo.

– Yhä useammat jättävät edellisen asunnon sijoitusasunnoksi. Yleinen kiinnostus sijoittamiseen on lisääntynyt, Astala lisää.

Asuntoja kaupataan myös ilman välittäjää. Turun seudulla näkee usein asuntoilmoituksia Facebook-ryhmissä, joista ne yleensä häviävät pian. Moni hakee isompaa isompaa asuntoa nykyiseltä asuinalueeltaan.

Viime syksynä lainahakemukset ruuhkautuivat, mikä näkyi välittäjienkin työssä kaupanteon hidastumisena.

– Nyt tilanne on tasaantunut, ja neuvotteluun pääsee 1–2 viikossa, Astala sanoo.

– Olen huomannut, että moni asiakas on saanut nopeampaa palvelua myös omasta pankistaan siinä vaiheessa, kun sopiva asunto on oikeasti löytynyt, Willberg lisää.

Asuntojen hinnat ovat olleet nousussa, eikä kumpikaan välittäjä usko kehityksen taittuvan vielä hetkeen.

– Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, eli on vaikea nähdä hintojen lähtevät laskuun, Willberg sanoo.

Oulun seudulla on kerrostaloasuntoja tarjolla yllin kyllin, mutta omakotitalokohteista on jopa pulaa.

Asuntokauppaa jarruttaa Oulussa pankkien hidas lainakäsittely. Pahimmillaan asunnon ostaja joutuu odottamaan lainapäätöstä kaksi kuukautta.

Oulussa on myynnissä nyt Etuoven mukaan 153 omakotitaloa. Se on vähän, sillä tavallisesti kohteita on noin 200.

18 vuotta kiinteistönvälittäjänä toiminut Pasi Backman pitää Oulun tilannetta tavallisuudesta poikkeavana.

– Omakotitaloja on myynnissä vähän. Nyt menevät kaupaksi 2000-luvulla rakennetut kohteet. Asuntolainojen käsittelyaika on pitkä, ja se siirtää monesti kaupantekoa.

Myyntijohtaja Eija Tyybäkinoja Huoneistokeskuksesta arvioi, että omakotitaloja on myynnissä nyt jopa historiallisen vähän. Hän on työskennellyt Oulussa alalla 17 vuotta.

– Mutta jos asiaa katsoo esimerkiksi kumulatiivisesti, niin viime vuonna vanhoja asuntoja myytiin tammi–marraskuussa Oulun alueella noin 12,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

– 2000-luvulla rakennetut talot menevät hyvin kaupaksi. Ostajia on jopa jonoksi asti, ja hinnat menevät monessa kohteessa yli pyyntihinnan. Hinnoista ei tingitä, hän sanoo.

Backmanin mukaan uudehkojen talojen hinnat pomppasivat ylös päin viime kesän kysynnän seurauksena. Hän arvioi, että hintakehitys pysyy samalla tasolla jatkossakin, mikäli myytäviä kohteita tulee jatkossakin yhtä vähän tarjolle.

Kerrostalokohteiden määrä on pysynyt Oulussa ennallaan. Nyt myynnissä on 1 493 kerrostaloasuntoa.

– Niistä suurin osa on sijoitusasuntoja. Uudistuotannossa on paljon pieniä asuntoja. Uusien, pienten asuntojen neliöhinnat ovat jo karanneet, eikä samoilla hinnoilla tule kauppoja isommista asunnoista.

– Kaipaisin markkinoille perinteistä rivitalorakentamista, perheasuntoja kysytään, Backman sanoo.

Tyybäkinoja arvioi, että Oulun alueella omakotitalojen hinnat ovat nousuvaiheen jälkeen hiljalleen palaamassa normaaliksi.

– Kysyntä näyttää jonkin verran laantuneen viime vuoteen verrattuna. Kuluttajiin vaikuttaa koronapandemian pitkittyminen, epävarmuus tulevaisuudesta ja pelko nousevista koroista.

Tampereella etenkin isommat asunnot viedään käsistä.

– Jos normaalisti asunnosta on tullut 2–4 kyselyä samalla viikolla, nyt niitä tulee 20–30, Heli Jussila Bo LKV Tampereesta ihmettelee.

Pia Ketoja OP Koti Pirkanmaa Oy LKV:stä pitää tilannetta jopa ainutlaatuisena.

– Maanantaina asunto myyntiin, keskiviikkona ja torstaina paljon yksityisnäyttöjä ja viimeistään perjantaina kaupat jo sovittu, Ketoja kuvaa rytmiä.

– Ennen myyskenneltiin pitkään: pidettiin sunnuntaina esittelyitä, tingittiin, tehtiin vastatarjousta... Nyt tilanne on muuttunut leppoisesta odottelusta melkein aggressiiviseksi.

Hyvä tilanne myyjälle ja välittäjälle, mutta ostajan asema on tukalampi – varsinkin jos oma asunto on vielä myymättä. Kisa hyvistä asunnoista käy kuumana.

– Ostajat tekevät paljon tarjouksia, mutta jos ei pian tärppää, niin monelta menee hermo. Sitten ylitetään pyyntö ja tehdään iso tarjous.

– Hinnat ovat nousseet selvästi. Välillä ne hämmästyttävät jopa välittäjääkin.

Jussila on havainnut, että asuntoa Tampereelta etsivien joukossa on paljon it-alan ihmisiä pääkaupunkiseudulta. Syiksi Jussila epäilee etätyömahdollisuuden lisäksi Tampereen ratikan laajenemista, uutta Nokia-areenaa ja muita vetovoimatekijöitä.

Kysyntä ja tarjonta eivät valitettavasti aina kohtaa.

– 2010-luvulla Tampereelle rakennettiin kerrostaloja, joissa on vain pieniä asuntoja. Niitä Tampere on nyt täynnä, mikä näkyy vuokramarkkinoilla.

Ennen koronaa Tampereella oli myynnissä yli 900 niin sanotusti käytettyä asuntoa. Vuosi sitten määrä oli noin 650, mutta nyt jo alle 550. Erityisesti pula on rivi- ja omakotitaloista.

Paine näkyy välittäjän arjessa.

– Minulla oli myynnissä esimerkiksi 122-neliöinen paritaloasunto. Myyjäperheessä oli kolme alle viisivuotiasta lasta, joten piti kysyä aina myyjältä, milloin heille sopi näyttö, 15 vuotta alalla toiminut Jussila kertoo.

– Järjestimme sitten monen tunnin näyttöpäiviä, joissa esittelyt oli jaettu jaksoihin. Tilanne oli minulle ihan uusi.