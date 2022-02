Nokian toimitusjohtaja: ”Meillä on sellainen tunne, että meidän tase on jopa ylivahva”

Nokian toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan yhtiön tase on nyt jopa ylivahva, minkä vuoksi omien osakkeiden takaisinosto on järkevää.

Nokian toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin mukaan pula puolijohdekomponenteista tulee yhä vaivaamaan teknologia-alaa.

–Tilanne on osoittanut stabiloitumisen merkkejä, mutta se on edelleen erittäin tiukka, Lundmark sanoi mediapuhelussa torstaiaamuna.

Hänen mukaansa puolijohdeteollisuuden tuotantokyky todennäköisesti kasvaa vuoden lopulla.

– Ei se hirveästi ehdi tämän vuoden tilannetta muuttaa. Ensi vuonna isokin kuva saattaa ruveta muuttumaan, Lundmark arvioi.

– Monissa paikoissa eletään edelleen kädestä suuhun, mutta me olemme pärjänneet hyvin haastavassa tilanteessa.

Hänen mukaansa komponenttipulan takia liikevaihtoa siirtyi viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä tälle vuodelle, mutta mitään merkittäviä asiakasmenetyksiä yhtiölle ei sen takia ei ole tullut.

Lundmark perusteli myös yhtiön suunnitelmia aloittaa osingonmaksu sekä käynnistää 600 miljoonan euron arvoinen osakkeiden takaisinosto-ohjelma.

– Olemme sanoneet koko ajan, että meidän pääomastrategiassa tärkein tavoite on se, että meillä on varaa panostaa riittävästi tuotekehitykseen. Kun siitä on pidetty huolta, niin sen jälkeen seuraava tavoite on tuotot osakkeenomistajille, Lundmark totesi.

Nokia keskeytti osinkojen maksun loppuvuonna 2019 vahvistaakseen kassaansa. Nyt yhtiö suunnittelee maksavansa osakkeilleen 0,08 euron osingon.

– Mutta sen lisäksi, jos meillä on sellainen tunne, että meidän tase on jopa ylivahva, että siellä on ylimääräistä käteistä, niin silloin omien osakkeiden takaisinosto on erinomainen työkalu tähän. Se on kertaluonteinen päätös, Lundmark sanoo.

Tuotekehityksessä Nokia aikoo panostaa muun muassa langattomiin yritysverkkoihin, jotka ovat Lundmarkin mukaan yksi yhtiön tärkeistä kasvualueista.

– Yritysverkkomarkkina kasvaa erittäin voimakkaasti erityisesti yksityisissä langattomissa verkoissa, joissa meillä on jo 420 asiakasta. Yksi teema jatkossa tulee olemaan asiakaskunnan laajentaminen perinteisten operaattoriasiakkaiden ulkopuolelle, Lundmark sanoi.