Tällainen on Kirsti Paakkasen luottomiehen monimutkainen bisneskuvio

Paakkasen firman ja säätiön asioita hoitava Kari Miettinen on paljon vartijana Paakkasen jättiomaisuuden siirrossa säätiön omistukseen.

Edesmenneen yrittäjäneuvoksen Kirsti Paakkasen asiainhoitajalla Kari Miettisellä ja tämän Arja-vaimolla on iso ja monimutkainen yritysrypäs, johon kuuluu säätiön ja Workidean lisäksi 13 muuta yritystä, selviää Suomen Asiakastiedosta.

Miettisten yritys- ja talousasiat ovat erityisen huomion kohteena, sillä Paakkasen firman ja säätiön asioita hoitava Kari Miettinen on paljon vartijana Paakkasen jättiomaisuuden siirrossa säätiön omistukseen.

Ellei säätiön hallinto laajene, päätösten takana on käytännössä yksi mies, säätiön hallituksen puheenjohtaja Miettinen. Hän on hakenut myös kuolinpesänselvittäjäksi yhdessä laamannin kanssa.

Miettinen ja hänen Arja-vaimonsa ovat myös Paakkasen omistaman sijoitusyhtiö Workidean vastuuhenkilöt.

Asiakastiedosta käy ilmi, että Miettiset ovat mukana ravintolabisneksessä kahden ravintolayhtiön kautta yhdessä Suomen tunnetuimpiin ravintolayrittäjiin kuuluvan Jouni Lanamäen kanssa.

Lisäksi Miettisillä on tukku sijoitus- ja kiinteistöfirmoja, joista suuri osa on passiivisia tai lähes passiivisia yhtiöitä tai jotka omistavat toisia yhtiöitä.

Miettisten firmojen joukossa on oululainen GF Finance, jonka toimialana on majoitus- ja ravitsemusliiketoiminta ja arvopaperikauppa. Yhtiön toimitusjohtajana on oululaisravintoloitsija Lanamäki. Hallituksen puheenjohtajana on Kari Miettinen, ja Arja Miettinen istuu hallituksessa.

Lanamäki omistaa karaokebaareja Oulussa ja Helsingissä.

Lanamäki on myös toimitusjohtaja Service Restaurants -nimisessä ravintolayhtiössä, joka omistaa yli 50 baaria, yökerhoa, tunnettuja karaokepubeja kuten helsinkiläiset Pataässä ja Populus sekä majoitusliikkeitä tai näiden aputoiminimiä.

Arja Miettinen on hallituksen puheenjohtaja.

Ravintolayhtiön hallituksessa istuu varalla myös varatuomari Eva Tams, jonka nimi löytyy Paakkasen säätiön hallituksesta. Hän oli todistajana myös Paakkasen testamentissa.

Lanamäki nousi julkisuuteen 1990-luvulla ulkomaalaisvastaisuudellaan ja rasistisilla puheillaan. Rovaniemen hovioikeus vahvisti tuomion etnisestä syrjinnästä oululaisravintolassa vuonna 1992.

Hän sai kohujulkisuutta myös Ouluun perustamillaan topless-baareilla.

Lanamäki kertoo ajatuksistaan muutaman vuoden takaisessa kirjassa Maailmanpoliittinen kansalliskävely, josta Helsingin Sanomat uutisoi.

Hän kertoo kirjassa olevansa nykyisin ravintoloitsija, joka ottaa mielellään rahat pois kaikilta ketään syrjimättä. HS:n mukaan Lanamäki on pyörittänyt myös muun muassa homobaareja.

Apunimenä Sikala

Suomen Asiakastiedossa osa tiedoista voi olla puutteellisia tai vanhentuneita. Yritykset ilmoittavat itse muutoksista ja vastaavat niiden oikeellisuudesta.

Vuonna 2019 GF Financen liikevaihto oli vajaat 1,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 liikevaihto oli 2,3 miljoonaa. Liiketoiminnan kulujen jälkeen liikevoittoa ei syntynyt.

Edellisiltä vuosilta ei liikevaihtoa kertynyt. GF Financen omistaa Siarla Invest, jolla ei ole ollut liiketoimintaa.

Yrityksen aputoiminimiä on Ravintola Sikala ja Grünstein Product, joka on jo lakkautettu.

Perinteikkääseen helsinkiläisen Sea Horse -ravintolaan, jota kutsutaan myös Sikalaksi, ei firmalla ole yhteyttä. Ravintolassa ollaan tietoisia siitä, että apunimi rekisteröitiin joitakin vuosia sitten toisaalle. Motiivia ei ymmärretä.

Marimekon toimitusjohtaja Kirsti Paakkanen ja hallituksen puheenjohtaja Kari Miettinen esittelivät yhtiön osavuosikatsauksen elokuussa 2004.

Vanhan turkisbisneksen kirjauksia

GF Financen kotisivuksi on merkitty Gemmi, turkisyhtiö, jolla ei myöskään nykyisessä omistuksessa ole mitään tekemistä turkisyhtiön aiemmin omistaneen Miettisten yhtiön kanssa.

Vuonna 2000 Marimekon hallituksen puheenjohtajana toiminut Miettinen osti Grünsteinin Marimekolle. Paakkanen myönsi myöhemmin itsekin, että tämä oli hänen aikansa suurin virhe. Turkisyhtiö Grünstein Product ei tuonut rahaa toivotusti, mutta tahrasi Marimekon mainetta pahoin.

Marimekko myi turkisfirman vuonna 2004 Gemmi Oy:lle, jonka omistivat tuolloin Arja Miettinen ja Sirpa Lanamäki. Jälkimmäinen on Lanamäen ex-puoliso, nykyinen Sirpa Suurmunne. Hänet on merkitty Siarla Investin toiseksi omistajaksi Arja Miettisen lisäksi.

Yritysryppääseen kuuluu myös yksi kommandiittiyhtiö sekä Real Haus -niminen yhtiö, jossa Arja Miettinen on toimitusjohtajana. Sen alaa on elintarvikkeiden maahantuonti ja tukku- ja vähittäiskauppa. Omistajana on Oy International Ingen Ab, jonka kotipaikka on Kauniainen, Miettisten asuinpaikka.

Tälläkään yrityksellä ei ole aktiivista liiketoimintaa, ja sen toimitusjohtajana on 80-luvulla syntynyt perheenjäsen. Se että saman perheen jäseniä on vastuuasemissa useissa yhtiöissä, on yleistä.

Tilintarkastuskertomukset on tehty vakiomuotoisina. Osa yhtiöistä on vanhempaa perua, ja niissä on alennettu sidottuja omia pääomia vanhojen tappioiden kattamiseksi, mikä on myös yleistä.

Marimekon pitkäaikainen omistaja ja toimitusjohtaja Paakkanen menehtyi 92 vuoden iässä 3. marraskuuta. Paakkanen siunattiin tammikuun lopulla Helsingin Hietaniemen uudessa kappelissa. Miettistä ei kutsuttu hautajaisiin.