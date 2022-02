Levillä sijaitsevan luksusmökin omistaa eläkkeellä oleva herrasmies Etelä-Suomesta. Hän ei halua itselleen julkisuutta.

Kittilän Leviltä voi ostaa itselleen Suomen kalleimman myynnissä olevan loma-asunnon. Upeassa hirsihuvilassa on 521 neliötä. Hintaa kohteella on vajaat 3,5 miljoonaa euroa.

Kelomökin suurista ikkunoista avautuu näkymä karuun, lappilaiseen maisemaan. Pihalta voi lähteä hiihtämään tai golfaamaan.

Myös Suomen toiseksi kallein vapaa-ajanasunto on myynnissä Levillä. Utsunkutsun mökillä on hintaa 3,2 miljoonaa euroa. Neliöitä siinä on 300.

Kallein kohde sijaitsee Utsuvaaran alaosassa, Golfrannan alueella ja toiseksi kallein Utsuvaaran laella. Molemmat mökit ovat suomalaisten yksityishenkilöiden omistuksessa.

Etuoven ja Oikotien kolmanneksi kallein vapaa-ajan asunto ja samalla Suomen kallein saaristokohde puolestaan sijaitsee Nauvon Säkkiluodossa Paraisilla. 914 neliön huvilalla on hintaa melkein 3 miljoonaa euroa. Lähes 10 hehtaarin kokoinen saari sijaitsee keskellä Airistoa.

Kymmenen hehtaarin kokoinen saari irtoaa lomapaikaksi noin kolmella miljoonalla eurolla.

Saunasta avautuvat komeat näkymät.

Vierailun isäntänä toimi luksusmökin omistaja, eläkkeellä oleva herrasmies Etelä-Suomesta. Hän ei halua julkisuutta, mutta kertoo myyneensä puunjalostusalan yrityksensä vuosia sitten. Eläkkeellä charmantti herra ”harrastaa” mökkien rakentamista.

– Tästä tontista kiinnostuin heti, kun se tuli myyntiin. Ison tontin naapurustossa on puistoa, joten ajattelin, että tähän pitää rakentaa käsityötä kunnioittava rakennus. Kaavassa tontille oli määritelty rakennusmateriaaliksi kelo, kelolinnan omistaja kertoo.

Mökin ylä- ja alakerran yhdistää taottu kierreportaikko.

Luksusmökin oleskelutiloissa näkyvillä on 10–12 metrin pituisia, valtavia keloja. Niiden päät on hiottu ja viimeistelty pikkutarkasti.

Rakennusmateriaali on tuotu Venäjältä. Suunnittelusta vastasi arkkitehti Seppo Tuomisalo.

Ainutlaatuisen mökin katot ovat puuta. Keskellä rakennusta on korkea torni, jonka sisäpuolelta katto on avoin. Eteisestä kohoavat toiseen kerrokseen käsin taotut portaat.

– Mökki on vastannut unelmiani. Muoto ja kauneus miellyttävät. Rakentaminen kesti vuoden ja 8 kuukautta, koska halusin viimeistellyn lopputuloksen, omistaja sanoo.

Omistaja osti jopa työkalut rakentajille saadakseen mieleisensä lopputuloksen.

Golfrannantien luksuskohde on rakennettu vuonna 2011.

Suomen kalleimmaksi mökiksi listattu huvila on tuonut omistajapariskunnalle iloa yhdeksän vuoden ajan. Se on ollut hyvä tukikohta harrastuksille.

Vapaa-ajan asunnon pihalta pääsee kätevästi hiihtoladulle, kelkkareitille tai golfaamaan.

Saunakin löytyy.

Mökki on nyt myynnissä, sillä rakentamista harrastavan herran uusi mökki valmistuu pian Leville uusiin maisemiin.

– Hinta on kohdillaan, sillä tällä hinnalla ei enää rakenneta samanlaista kohdetta. Toivon ostajaksi ihmistä, joka ymmärtää rakennuksen ainutlaatuisuuden ja osaa arvostaa sitä. En myy kenelle vain. Tarjouksia on tullut, mutta en ole niihin lähtenyt, hän sanoo.

Kiinteistönvälittäjä Tanja Sotkan mukaan ostajat hakevat vapaa-ajanasunnoltaan rauhaa ja paikkaa, jossa on hyvä olla.

Kohdetta myyvä kiinteistönvälittäjä Tanja Sotka Bo Lkv:stä sanoo, että kalliit kohteet kiinnostavat ostajia, sillä koronapandemia ja muut epävakautta aiheuttavat tilanteet kääntävät monien ostajien katseet rauhallisille alueille.

– Ihmiset etsivät rauhaa ja paikkaa, missä heidän on hyvä olla. Turvallisuus on korostunut koronan aikana. Tärkeimpiä kriteerejä on tunne, joka mökistä syntyy. Myös perinteinen sauna ja takka ovat tärkeitä elementtejä. Toiset etsivät yksityisyyttä ja toiset mökkiä palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien päästä.

Sotkan mukaan loma-asuntokauppa käy vilkkaana Levin ja Ylläksen alueilla.

Kohteita on saatavilla niukasti aiempiin vuosiin verrattuna.

– Tämä on osaltaan on nostanut hintoja. Alle 350 000 euron loma-asunnot liikkuvat nopeasti. Nyt on myyjän markkinat.

Suomen toiseksi kallein vapaa-ajanasunto on Levillä, Utsuvaaran laella. 300 neliön kelomökillä on hintaa noin 3,2 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2009 lähtien Levin alueen kiinteistökauppaa seurannut kiinteistönvälittäjä Sofia Lehtonen arvioi, että kasvavan alueen hintataso on saavuttanut tasapainon.

– Aika ja hintataso kohtaavat. Kalliitkin kohteet menevät kaupaksi.

– Levillä ei ole mitään aluetta, joka kiehtoisi ostajia eniten. Koko tunturialue on suosittua. Jokaisella ostajalla on omat tarpeensa ja kriteerinsä, hän sanoo.

Lehtonen myy Suomen toiseksi kalleinta mökkiä Utsuvaaran päältä. 3,2 miljoonaa euroa maksava kohteen omistaa suomalainen yksityishenkilö.

– Hintataso riippuu mökin maisemista ja materiaaleista, onko käytetty hirttä vai kelohonkaa. Aika usein ostaja tunnustelee fiilistä. Mökin hankinta on tunneasia.

Lehtosen mukaan asunto- ja mökkikauppa elää Levin alueella omaa elämäänsä maailman tapahtumista ja pandemioista riippumatta.

– Korona pysäytti maailman, mutta Levin kasvu jatkui. Uusia suunnitelmia on paperilla ja osa on jo käynnistetty. Mikään muu ei ole täällä pysyvää kuin kasvu.

” Aika usein ostaja tunnustelee fiilistä. Mökin hankinta on tunneasia.