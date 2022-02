Tulipalosta kärsinyt Meiran paahtimo pakkaa taas Kulta Katriinaa – normaali saatavuus kuun loppuun mennessä

Paahtimon ullakon ja vaurioituneen laitteiston korjaustyöt etenevät Meiran mukaan vauhdilla. Yhtiö pääsee aloittamaan kahvin paahtamisen omissa tiloissa kokonaisuudessaan kevään aikana.

Mauste- ja kahviyhtiö Meiran paahtimolla Helsingin Vallilassa on juhlittu käännekohtaa joulukuisen tulipalon jäljiltä. Yhtiö kertoo ottaneensa vastaan erät kumppanien paahtamaa kahvia. Ne on ohjattu uutta syöttölinjaa pitkin jauhatusmyllyille ja pakkauskoneille. Ensimmäisten tuotteiden joukossa on pakattu vaaleapaahtoista Kulta Katriina -kahvia.

Paahtimon ullakolla joulun alla sattunut tulipalo aiheutti kahvintuotantoon usean viikon katkoksen. Tammikuun puolivälissä Meira tiedotti, että se on solminut kahden kumppanin kanssa sopimuksen kahvin paahtamisesta Meiran reseptin mukaisesti. Paahdetut pavut kuljetetaan sitten Helsingin Vallilaan Meiran paahtimolle, jossa ne jauhetaan ja pakataan.

Paahtokumppanien nimiä tai paahtimoiden sijaintipaikkoja yhtiöstä ei kerrottu.

Meiran toimitusjohtaja Raimo Sinisalo hehkuttaa tiistaina julkaistussa tiedotteessa pakkausvaiheeseen pääsyä merkittävänä saavutuksena.

– Se, että tänään olemme pakanneet paahtimollamme Kulta Katriinaa, on huikea suoritus meiralaisilta. Olemme neuvotelleet ulkopuolisten kumppaneiden kanssa sopimuksia kahvin paahtamisesta, etsineet sopivia kuljetusyrityksiä ja -muotoja pitkin Eurooppaa, käyneet varmistamassa kahvin laadun ulkoisilla paahtimoilla sekä rakentaneet uuden väliaikaisen kahvin syöttölinjan paahtimollemme, Sinisalo sanoo.

Meiran arvion mukaan väliaikaisella toimintamallilla kahvituotteiden osalta päästään normaaliin saatavuuteen helmikuun loppuun mennessä. Yhtiö kertoo valmistavansa noin neljänneksen Suomessa myydystä kahvista.

Paahtimon ullakon ja vaurioituneen laitteiston korjaustyöt etenevät Meiran mukaan vauhdilla ja yhtiö pääsee aloittamaan kahvin paahtamisen omissa tiloissa kokonaisuudessaan kevään aikana.

Meiran maustetehtaan tuotanto on ollut täydessä käynnissä jo tammikuun alusta.