Hakemusvyöry hitas-talon kalleimpaan kattohuoneistoon – ekonomisti: ”Eikö sekoilun pitänyt jo päättyä?”

Jätkäsaaren hulppeaan kattoterassiasuntoon jonottaa jo yli 240 ostajaehdokasta. Ekonomistit ovat sitä mieltä, että verorahoille olisi parempaakin käyttöä.

Helsingin Jätkäsaareen rakenteilla olevaan hitas-taloon on vielä hakuaika käynnissä, mutta selvästi eniten hakemuksia on tähän mennessä tullut talon isoimpaan asuntoon, jossa on kattoterassi.

Rakennusyhtiö Varte-konsernin Samoanheikki on hitas-yhtiö, seitsenkerroksinen asuintalo, johon rakennetaan yhteensä 45 asuntoa. Isoin asunto on ylimmässä kerroksessa, ja siinä on 105,5 neliötä.

Asunnon velaton myyntihinta on 589 000 euroa, myyntihinta 177 000 euroa.

– Eikö sekoilun pitänyt jo päättyä? Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus heittää viestipalvelu Twitterissä.

– Hitas-asuntoja taas tarjolla, hakijoita 5h+kt+s kattoterassin asuntoon jo 240. Kaupungin rahoja heitetään hukkaan, ja arpajaisiin voi osallistua vain väki, jolta löytyy satoja tuhansia euroja.

Hakijoita kattohuoneistoon oli iltapäivällä 245, seuraavaksi suosituimpaan kaksioon 61.

Brotheruksen mukaan rahoille olisi parempaakin käyttöä.

Myös Helsingin yliopiston makrotaloustieteen professori Niku Määttänen arvostelee hitas-taloa.

– Mitäs jos kaupunki ostaisikin kaikki talon asunnot hitas-hintaan, myisi ne eniten tarjoaville, ja käyttäisi voitot hoitojonojen lyhentämiseen? Olisiko liian kovaa markkinataloutta?

Hitas-malliin on kohdistunut arvostelua jo vuosia. Asuntojen omistajat valitaan pääosin arvontamenettelyllä, ja mallin sanotaan hyödyttävän myös hyväosaisia. Hitas-asuntoja on myös vuokrattu eteenpäin kovaan hintaan.

Brotherus on aiemminkin arvostellut hitas- ja puoli-hitas-malleja, joilla kaupungin omaisuutta myydään ”alehintaan hyväosaisille”.

Uudet hitas-asunnot ostetaan suoraan rakennuttajilta, ja ostajat valitaan arvonnalla. Kaupunki sääntelee asunnolle enimmäishinnan.

Ostajatalous voi olla varaajana tai osakkaana vain yhdessä rakenteilla olevassa hitas-asunnossa. puolihitas-asunnoissa ei ole omistamisrajoitusta.

Helsinki päätti runsas vuosi sitten luopua nykyisestä hitas-järjestelmästä, mutta tarkoitus on korvata se uudella mallilla.