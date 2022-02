Työpaikkoja tupsahti yhtäkkiä tarjolle 150 – näin paljon lumitöistä nyt maksetaan

Viime viikonlopun Valtteri-myrsky käynnisti lumityöt kunnolla Etelä-Suomessakin. Kiinteistöhuoltoyhtiö L&T alkoi valmistautua niihin jo viime huhtikuussa.

Valtteri-myräkkä aiheutti viime viikonloppuna myös Uudellemaalle tarvetta lumitöiden tekijöille. Esimerkiksi Duunitori-verkkopalvelussa on avoinna 150 työpaikkaa lumenpudottajille ja -kolaajille sekä muille lumityöntekijöille. Näistä lähes 70 on lisätty palveluun viikon sisällä.

Henkilöstöpalveluyhtiö Barona on tänä vuonna palkannut lumitöihin joitakin kymmeniä työntekijöitä. Lumitöihin palkattujen joukossa on viime vuoden tapaan myös ravintolaväkeä, joiden työt ovat vähentyneet ravintoloiden aukiolorajoitusten takia.

– Korkean paikan kammo ei ole mikään karsiva tekijä, kertoo Miska Kulju, rakentamisen toimialan yhteyspäällikkö Baronasta.

– Siitä kärsiville riittää kyllä lumen lapioimista maan tasallakin. Toisaalta on niitäkin, jotka nimenomaan haluavat kattohommiin.

Uusille työntekijöille järjestetään muun muassa turvallisuuskoulutusta yhdessä asiakasyritysten kanssa.

Kuljun mukaan lumitöiden tuntipalkat vaihtelevat yleensä tekijän kokemuksen ja tehtävän vaikeuden perusteella ja ovat 11–13 euron paikkeilla, mutta lumenpudotuksesta palkka voi nousta 15 euroon tunnilta.

Baronan asiakkaina on pääasiassa rakennusalan yrityksiä sekä joitain lumitöitä tekeviä kiinteistöhuoltoalan yrityksiä. Yleisesti rakennuksilla lumitöitä ovat tehneet työntekijät, joilla on työmailla myös muita tehtäviä.

Valtteri-myräkkä ei vielä juuri aiheuttanut tarvetta kattotöihin.

– Saattaa johtua kovasta tuulesta, mutta varsinaisia lumenpudotuskeikkoja katoilta ei ole ollut kuin pari. Lumi ei todennäköisesti jämähtänyt katoille, Kulju sanoo.

– Kysyntä on painottunut enemmän maan tasalla tehtäviin lumitöihin. Esimerkiksi rakennustyömailla on raivattu kulkuväyliä lumesta, jotta laitteita ja tarvikkeita on päästy taas siirtelemään.

Lumisesonkiin pyritään toki joka talvi varautumaan, mutta säiden vaihtelu vaikeuttaa suunnittelua.

– Esimerkiksi viime vuonna lunta piti tulla, ja sitten sitä tulikin, mutta sitä seurasivat vesisateet, eikä katoille juuri jäänyt pudotettavaa, Kulju muistelee.

Jos lumentulo kuitenkin yllättää, on Baronalla rekisterissään työntekijöitä, joita voidaan tavoitella, jos lumitöihin tarvitaan nopeasti lisäväkeä.

– Mutta toki tässä ollaan vasta helmikuun alussa, joten jos lunta tulee seuraavien viikkojen aikana, niin voidaan vielä etsiä lisää työntekijöitä varta vasten myös katoilta tehtäviin lumenpudotuksiin. Nyt ei vielä ole se aika.

L&T-kiinteistöhuoltoyhtiö alkoi jo viime keväänä valmistautua tähän talveen.

– Solmimme kumppaniverkostoja jo huhtikuun alkupuolella, sanoo kiinteistöhuollon kehitysjohtaja Jetta Leino.

– Varmistamme, että saatavilla on tarvittava kalusto, ja niihin riittävästi ammattikuskeja. Selvitämme, kuinka pitkälle pärjätään omalla tekemisellä ja mihin tarvitaan kumppaneita.

L&T saa tarpeen tullen lisää työvoimaa juuri kumppaniverkoston kautta. Leinon mukaan esimerkiksi Valtterin jälkiä on selvitetty koko kaluston voimin.

Valtakunnallisesti toimivalla kiinteistöhuoltoyhtiöllä on asiakkaita laidasta laitaan, muun muassa asuinkiinteistöjä, toimistoja, logistiikkakeskuksia ja julkisia laitoksia.

L&T ei varsinaisesti itse palkkaa lisää väkeä lumitöihin, sillä kiinteistöhuollossa on koko ajan päällä jokin ”sesonki”.

– Talven lumien jälkeen keväällä putsataan katuhiekkoja, kesällä leikataan nurmikkoa ja syksyllä kerätään puista varisseita lehtiä, Leino sanoo.