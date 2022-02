Suurimmat vaikutukset mahdollisista Venäjän-vastaisista pakotteista koituisivat suomalaisyhtiöille epäsuorasti kansainvälisen talouden kautta.

Kaasuasema Ukrainan ja Puolen rajalla. Kaasun vienti on Venäjälle tärkeää, samoin kuin venäläisen kaasun tuonti EU-maille.

Kansainvälisessä politiikassa pakotepuheet ovat kiristyneet samaa tahtia, kun Venäjä on kasvattanut painostustaan Ukrainaa ja länttä kohtaan.

Mahdollisten Venäjän-vastaisten ja niitä seuraavien Venäjän vastapakotteiden talousvaikutuksista on esitetty huolta varsinkin Euroopassa, jonka kauppa Venäjän kanssa on suurta. Analyysiyhtiö Inderes muistuttaa tuoreessa artikkelissaan, että Venäjä on Euroopan unionin (EU) viidenneksi suurin kauppakumppani ja suurin energiantoimittaja.

– Energia onkin todennäköisesti talouden kannalta se merkittävin jarru pakoteneuvotteluissa. Mikäli pakotteita lisättäisiin, voisi se aiheuttaa vastareaktion Venäjällä – pahimpaan mahdolliseen aikaan keskellä talven energiankulutuspiikkiä, Inderesin ekonomisti Marianne Palmu kirjoittaa artikkelissa.

Venäjän talous on riippuvainen öljyn ja kaasun viennistä. Vastaavasti Euroopan käyttämästä kaasusta 40 prosenttia tulee Venäjältä. Venäjä on talven aikana vähentänyt kaasunvientiään, ja suunta näyttää jatkuvan. Pakotesodassa Venäjä voi kääntää kaasuhanat kiinni, mikä nostaisi nopeasti hintoja entisestään.

Tämä vaikuttaisi energiayhtiö Fortumiin sen tytäryhtiön Uniperin kautta. Uniper on suurimpia kaasun ostajia Venäjältä. Lisäksi sekä Fortumilla että Uniperilla on merkittävästi liiketoimintaa Venäjällä.

Uutistoimisto Bloombergin kokoamien tietojen mukaan EU:n vienti Venäjälle oli arvoltaan 168 miljardia euroa viime marraskuusta edelliseen marraskuuhun ulottuvalla 12 kuukauden jaksolla. Vastaavasti tuonnin arvo oli 26 miljardia euroa.

Yritysten suorat Venäjä-riskit ovat nekin suuret, sillä EU:n suurimmista talouksista eli Saksasta ja Ranskasta kotoisin olevat suorat investoinnit Venäjälle ylsivät viime vuonna jo yli 40 miljardiin euroon.

Suomalaisyrityksille pakotteiden välittömät vaikutukset jäisivät kuitenkin todennäköisesti suhteellisen rajatuiksi, Marianne Palmu sanoo Taloussanomille. Vaikutukset olisivat enemmän epäsuoria, kansainvälisen talouden kautta tulevia.

Inderesin analyytikot ovat arvioineet Ukrainan-kriisin vaikutusta seuraamiinsa yhtiöihin, joilla on liiketoimintaa Venäjällä.

Näistä rengasvalmistaja Nokian Renkaille Venäjän merkitys on suuri, sillä sen tuotannosta jopa yli kolme neljäsosaa tulee Vsevolozhskin suurelta tehtaalta. Yhtiön liikevaihdosta taas viidennes tulee Venäjältä. Nokian Renkaille suurin riski on ostovoiman heikentyminen ja kysynnän heikkeneminen. Krimin miehityksen aikoihin eli vuoteen 2014 verrattuna riski on kuitenkin pienentynyt, sillä tuolloin Venäjän osuus liikevaihdosta oli yli 30 prosenttia.

Hirsitaloja valmistavalle Honkarakenteelle Venäjä on Japanin rinnalla merkittävä vientimaa. Inderes arvioi, että Venäjän osuus Honkarakenteen viime vuoden 17 miljoonan euron viennistä oli 40–45 prosenttia. Koko konsernin liikevaihdosta Venäjän osuus jäi kuitenkin runsaaseen kymmeneen prosenttiin.

Huolintayhtiö Nurminen Logistics on vauhdittanut kasvuaan Kiinan-konttijunalla, joka kulkee Venäjän läpi. Mahdolliset pakotevaikutukset kohdistuisivat Nurmiseenkin lähinnä kuljetettavan tavaran määrän vähenemisenä siinä tapauksessa, että kriisi vaikuttaa kansantalouksiin ja vähentää kysyntää.

Metsäkoneita valmistavalle Ponsselle Venäjä on tärkeä vientimaa, ja markkinahäiriöt Venäjällä olisivat Inderesin mukaan tuntuva isku yhtiölle.

Piippo valmistaa Outokummussa paalausverkkoja, joita se myy Venäjällä tytäryhtiönsä kautta.

– Arviomme mukaan poliittiset riskit eivät vaikuta Piipon loppuasiakkaiden kysyntään erityisen nopeasti, mutta heikentyvä rupla aiheuttaisi omat haasteensa, Inderes sanoo.

Näin siksi, että Piipon valmistuskulut ovat euroissa, ja Venäjän tytäryhtiön myynti on ruplamääräistä. Näin ruplan heikkeneminen voisi nostaa Piipon tuotteiden hintoja Venäjällä ja vähentää kysyntää.

Rapala on kalastuspiireissä tuttu nimi eri puolilla maailmaa, ja Venäjän osuus sen myynnistä oli toissa vuonna enää viisi prosenttia. Yhtiön kannalta Venäjä ei siten ole suuri riski.

Monialayhtiö Aspon tytäryhtiöt Telko ja Leipurin toimivat sekä Venäjällä että Ukrainassa. Telkon liikevaihdosta alue yhdessä muiden IVY-maiden kanssa muodostaa 40 prosenttia ja Leipurinin 30 prosenttia. Inderes arvioi, että mahdollinen kysynnän ja ostovoiman lasku voisi vaikeuttaa niiden liiketoimintaa.