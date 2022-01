Aktia: Isompien vuokra-asuntojen kysyntä kasvussa

Vuokralla asuminen on lisääntynyt. Eniten kasvoi isojen perheiden vuokra-asuminen.

Vuokra-asuntomarkkinoilla on pandemian aikana tapahtunut siirtymä suurempien asuntojen suuntaan, arvioi Aktian pääekonomisti Lasse Corin asuntomarkkinakatsauksessaan. Kerrostaloyksiöiden vuokrien nousu on pääkaupunkiseudulla rauhoittunut merkittävästi, mutta koko maassa kolmen huoneen ja suurempien asuntojen vuokrien kasvuero on pienentynyt.

Samalla vuokralla asuminen on lisääntynyt. Suurin kasvu oli vuonna 2020 kotitalouksissa, joihin kuuluu neljä tai useampi henkilö. Samana vuonna 34 prosenttia kaikista kotitalouksista asui vuokralla, kun osuus kymmenen vuotta aiemmin oli 30 prosenttia.