Bidenin hallinto keskustellut pankkien kanssa Venäjä-pakotteiden vaikutuksesta

Yhdysvallat haluaa välttää järkytykset markkinoilla.

Citigroup on Yhdysvaltain suurpankeista ainoa, jonka Venäjä-sitoumukset ovat niin suuret, että se katsoo tarpeelliseksi eritellä ne.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin edustajat ovat keskustelleet maan suurimpien pankkien kanssa mahdollista Venäjän-vastaisista pakotteista. Bidenin hallinnon tarkoituksena on varmistaa, ettei pakotteista seuraisi suurta häiriötä maailman rahoitusjärjestelmälle.

Presidentin kansallisen turvallisuuden neuvosto ja muut hallinnon edustajat ovat tavanneet tällä viikolla muun muassa Citigroupin, Bank of American, JPMorgan Chasen ja Goldman Sachsin johtoa, asiaa tuntevat lähteet kertovat uutistoimisto Bloombergille.

Kansainvälisessä politiikassa jännitteet ovat kiristyneet, kun Venäjä on keskittänyt sotajoukkojaan Ukrainan lähistölle. Venäjä on toistuvasti sanonut, ettei sillä ole aikomusta hyökätä Ukrainaan. Länsi on uhannut Venäjää raskailla pakotteilla, mikäli näin kuitenkin tapahtuisi.

Bloombergin lähteiden mukaan keskusteluja käydään muun muassa Venäjän mahdollisuuksista vaihtaa valuuttaa. Energiamarkkinoihin puuttuminen on toinen vaihtoehto. Myös sulkeminen kansainvälisen SWIFT-maksujärjestelmän ulkopuolelle on esillä, mutta sitä pidetään äärimmäisenä toimena ja se myös jakaa eniten mielipiteitä, lähteet kertovat.

Yhdysvaltalaispankkien Venäjä-altistus on suhteellisen pieni. Maan suurimmista pankeista vain Citigroup ylipäätään kertoo erikseen sen suuruudesta.