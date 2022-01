Kommentti: Turha valittaa varallisuuserojen kasvua tai asumisen kalleutta –keskuspankin ”rätinki” todistaa toista

Rahaelvytys on paisuttanut varallisuuseroja ja asumisenkin eriarvoisuutta, mutta keskuspankki todistelee toista. Haitat eivät katoa vähättelemällä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Tuntuuko sinustakin, että asuntojen, mökkien ja vaikkapa arvopapereiden hinnat ovat karanneet vuosi vuodelta kauemmas oman budjettisi ulottumattomiin?

Jos edustat nuorten aikuisten nousevaa polvea, et ole yksin etkä varsinkaan väärässä.

Vaatimattomankin asuntounelman toteuttaminen maksaa tämän päivän Suomessa etenkin kasvukeskuksissa enemmän kuin sinulla todennäköisesti on varaa – ainakaan ilman hiuksia nostattavaa velkamäärää.

Samoin vähäisenkin finanssivarallisuuden kartuttaminen on tänään monin verroin vaikeampaa ja ainakin kalliimpaa kuin vaikkapa vuosikymmen sitten.

Epäoikeudenmukaistako?

Tottahan toki, mutta jos mieleesi tulee valittaa asuntojen ja asumisen kalleudesta tai muista varallisuusvääryyksistä ja vieläpä moittia niistä rahapolitiikan haittoja, älä suotta odota lohdun sanoja keskuspankin suunnalta.

Varaudu sen sijaan saamaan eteesi sellaiset "rätingit", että asuntojen kallistumisesta ei voi olla haittaa eikä varallisuuseroissakaan voi olla valittamista.

Yhdet tuollaiset "rätingit" tarjoilee Suomen Pankin tuore tutkimus rahapoliittisen elvytyksen vaikutuksista tulo- ja varallisuuseroihin Suomessa.

Tutkimus simuloi ja mallintaa viime vuosien rahapolitiikan talous-, tulo- ja varallisuusvaikutuksia eleganttien ekonometristen menetelmien avulla, mutta kuitenkin sellaisilla oletuksilla ja rajauksilla, että rahaelvytyksen jyrkimmät haittavaikutukset katoavat näkyvistä.

Tärkeä aihe tutkittavaksi

Suomen Pankin tutkimusosasto on tarttunut ajankohtaiseen ja tärkeään aiheeseen tutkimalla rahapoliittisten elvytystoimien vaikutuksia Suomen kotitalouksien tulo- ja varallisuuseroihin.

Tutkimus lienee ensimmäinen laatuaan Suomessa, mutta maailmalla rahapolitiikan ja eritoten viime vuosien mittavan rahaelvytyksen tulo- ja varallisuusvaikutuksia on tutkittu runsaasti – ja viime vuosina yhä kriittisemmällä otteella. Mielenkiinnon kasvamiseen nyt myös meillä on ainakin kaksi varsin pätevää syytä:

Ensiksi keskuspankkien rahapoliittiset elvytysohjelmat ovat nyt jo toistakymmentä vuotta olleet mitoiltaan historiallisen massiivisia.

Toiseksi keskuspankit ovat jo vuosien ajan toteuttaneet pääosan rahaelvytyksestään lisäämällä räjähdysmäisesti rahan tarjontaa finanssimarkkinoille.

Tämä on korostunut viime vuosikymmenen finanssikriisin aikana ja sen jälkeen sekä nyt vielä voimakkaammin yhä meneillään olevassa koronakriisissä.

Perinteisen korkoelvytyksen teho hiipui jo viime kriisin alussa sen jälkeen, kun keskuspankit olivat painaneet ohjauskorkonsa nollan prosentin tuntumaan. Siitä lähtien keskuspankit ovat lisänneet rahapolitiikkansa elvytystehoa "määrällisen elvytyksen" keinoin eli ostamalla mittavat määrät erityyppisiä arvopapereita.

Keskuspankkien radikaali rahaelvytys on tapaillut koko talouden ja työllisyydenkin toipumista, mutta nuo reaalitalouden hyödyt ovat jääneet pieniksi sen rinnalla, kuinka rajusti rahaelvytys on päätynyt finanssitalouden hyödyksi.

Vanha kuvio ja tuttu tulos

Keskuspankkien historiallisen voimakas rahapoliittinen elvytys on jatkunut meillä ja muissa läntisen maailman maissa jo toistakymmentä vuotta lähes tauotta.

Pelkästään Yhdysvaltain Fed, euroalueen EKP ja Japanin BoJ ovat runsaan kymmenen viime vuoden kuluessa pumpanneet maailman finanssimarkkinoille uunituoretta rahaa yhteensä yli 20 meikäläisen biljoonan (tuhannen miljardin) Yhdysvaltain dollarin arvosta.

Rahapolitiikan julki lausuttu tarkoitus oli ensin nostaa arvopaperien hintoja, jotta korot ja velkavetoisen kulutuksen ja investointien kustannukset laskisivat ja varakkuuden tunnostaan rohkaistuneet kansalaiset lisäisivät rahankäyttöään.

Vanhahtavan "trickle down" -valumateorian tapaan tarkoitus oli sysätä alkuun rahaelvytyksen epäsuorilla kerrannaisvaikutuksilla koko taloutta ja työllisyyttäkin piristävää kasvua.

Reaali- ja finanssitalouden erkaneminen ei ole ollut sattuma eikä yllätys, sillä riuskan rahaelvytyksen heijastusvaikutusten heikkeneminen heijastus heijastukselta heikommiksi on ollut tiedossa ainakin siitä lähtien, kun 1700-luvun finanssikuplissa ronskisti rikastunut rahamies ja talousfilosofi Richard Cantillon kuvasi kuvion talousteoreettisissa esseissään.

Ranskan ylivelkaisen hovin ja hovin rahahuolia ratkoneen suurhuijarin (tai nykytermein keskuspankkiirin) John Lawn senaikaista setelirahoitusta ja "määrällistä elvyttämistä" läheltä seurannut Cantillon kuvasi tutun oloisen kuvion:

Cantillon havaitsi, että kun hovin pankkiiri pumppaa talouteen suuret määrät uutta rahaa, siitä hyötyvät ensin ja eniten ne, jotka ovat rahalähteen sisä- tai lähipiirissä, mutta muille ropisee vain rippeitä, jotka lisäksi pienevät sitä pienemmiksi mitä kauemmas lähipiiristä mennään.

Peruskuviossa ei ole toisin sanoen kovinkaan paljon uutta, kun taas tarkastellaan rahalähteiden pulppuamista – ja kuinka kauas lähteestä roposia ropisee.

Liian hyvää ollakseen totta

Vaikka viime vuosien rahaelvytyksen julkilausuttu tarkoitus on ollut koko talouden ja työllisyydenkin elvyttäminen, on noihin yleishyödyllisiin vaikutuksiin pyritty raharuiskeiden epäsuorien vaikutusten avulla.

Rahaelvytyksen ensisijainen tavoite onkin jo vuosien ajan ollut velkakirjahintojen, osakekurssien ja muun finanssivarallisuuden arvon nostaminen.

Juuri nuo finanssitalouteen suunnatut raharuiskut ja niiden hirmuiset rahamäärät selittävät, miksi pörssiosakkeiden ja muunlaisen finanssivarallisuuden – sekä asuntojen – hinnat ovat viime vuosina kohonneet korkeuksiinsa.

Arvopapereiden ja asuntojen kallistuminen on rikastuttanut ja hyödyttänyt ensin ja eniten niitä, joilla on ollut kyseistä varallisuutta hallussaan ennen voimakkaimman rahaelvytyksen alkamista. Muille on ropissut murusia sitä mukaa, kun talous on hiljalleen toipunut ja työllisyys ja palkat ovat kohentuneet.

Paitsi Suomen Pankin tutkimusosaston simuloinneissa, joiden mukaan viime vuosien radikaali rahapolitiikka on koitunut koko talouden ja samalla useimpien kotitalouksienkin hyödyksi – tulo- ja varallisuuseroja juurikaan kasvattamatta.

Etenkin varallisuuserojen kasvua vähättelevät johtopäätökset vaikuttavat lievästi epäilyttäviltä, vaikka tutkimus on mitä todennäköisimmin muodollisesti pätevä ja oikeaoppisesti laadittu ekonometrinen taidonnäyte.

Olisi toki mainiota, jos Suomi olisi likimain ainoana maana maailmassa välttynyt varallisuuserojen ronskilta kasvulta kymmenen viime vuoden kuluessa.

Mutta jos sallitaan harrastelijamainen aavistus, tämä on liian hyvää ollakseen totta.

Selitys voi löytyä rajauksista

Jos jätetään suoranaisten virheiden mahdollisuus pois laskuista, voi selitystä epäilyttävälle johtopäätökselle hakea esimerkiksi tutkimuksen ja tutkimusaineiston rajauksista.

Ensimmäinen tulkintahaaste voi löytyä esimerkiksi siitä, että tutkimus vaikuttaa tarkastelevan rahapolitiikan välillisiä vaikutuksia mutta sivuuttavan suoraan finanssimarkkinoille suunnattujen ensisijaisten toimien vaikutukset esimerkiksi arvopapereiden hintakehitykseen.

Herää kysymys, jäävätkö rahaelvytyksen välittömät varallisuusvaikutukset huomiotta, ja perustuuko päättely vain välillisiin vaikutuksiin.

Toinen varallisuuserojen kasvua vähättelevä rajaus näyttää syntyvän siitä, että rahapolitiikan varallisuusvaikutuksia päätellään varsin karkean kamman avulla jakamalla kotitaloudet pääasiassa vain viiteen varallisuusluokkaan.

Kansainvälinen varallisuustutkimus on ajat sitten havainnut, että suurimpien varallisuuserojen ja varallisuuden kiihtyvän kasautumisen havaitsemiseksi on kiinnitettävä huomiota kansalaisten varakkaimman prosentin ja jopa rikkaimman promillen rikastumiseen.

Todennäköisesti Suomessakin rikkaista rikkaimmat ovat rikastuneet eniten, joten suurimmat varallisuuserot saati niiden muutokset eivät oikeastaan voi paljastua tutkimuksessa, joka paketoi 20 prosenttia maan rikkaimmista kotitalouksista yhteen könttäryhmään.

Tuohon rikkaimpien viidennekseen päätyäkseen ei tarvitse hallita kummoistakaan miljoonaomaisuutta, mutta pääsee silti samaan ryhmään kuin maan rikkaimmat miljardöörit.

Vaikka rikkaimman yksittäisen kotitalouden varallisuus olisi tutkimuksen tarkasteluaikana karttunut kaksinkertaiseksi, koko tuon rikkaimman viidenneksen mediaanimammona ei olisi välttämättä sanottavammin kasvanut.

Tästä syystä tutkimus ei todista uskottavalla tavalla, että varallisuuserot eivät olisi Suomessakin kasvaneet. Ne eivät vain nouse esiin.

Kolmas epäluuloa herättävä rajaus tarkastelee asuntojen kallistumista "lähes koko kansan etuna" – mutta unohtaa mainita, että juuri asuntojen kallistuminen on nostanut erityisesti nuorten kodinperustajien asumisen kustannuksia kohtuuttomasti ja voimistanut heidän velkaantumistaan.

Rätinki todistaa toista

Ja jos jäit aprikoimaan, mitä tarkoittaa tai mihin kummaan viittaa aiemmin mainittu "rätinki", se viittaa epäuskottavaan laskelmaan – ja muistui mainittuun tutkimukseen tutustuessa mieleen klassikkoromaani Tuntemattoman sotilaan sivuilta.

Kyse on yhdestä Tuntemattoman terävistä mutta leppoisan huumorin pehmentämistä purnaustuokioista, tällä kertaa ruoka-annosten niukkuudesta tähän tapaan:

Vanhala: "Kuinkas kauan herrat luulee korpisoturin keikkuvan näillä annoksilla?"

Lahtinen: "Luulee. Ei ne mitään luule, ne tietävät. Ne on laskeneet kalorit, taikka mitä perkeleitä ne on, jota siinä syömisessä pitäisi olla. Menes valittaan nälkääsi niin lyödään semmonen rätinki eteesi, jossa todistetaan, ettei sinulla voi olla nälkä."

Hietanen: "Mää en tiär semmottist kaloreist yhtikäs. Mun sualen vaan sanova et niit on surkkia vähä."

Sanailua mukaillen lienee parempi jättää asuntojen kalleus ja varallisuudenkin kasautuminen purnaamatta, sillä Suomen Pankki lyö eteen sellaisen rätingin, että asunnot eivät voi olla kalliita eivätkä varallisuuserotkaan ole voineet kasvaa.